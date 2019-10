El club de la senectud de Chata

Me echo a la carretera escuchando a Virgilio Díaz Galindo y a sus “Sembradores”. Con la guía de Gabriel Reyes Cardoso regreso de Teziutlán a la Ciudad de México atento a los libramientos carreteros construidos en las últimas décadas que aligeran el viaje, pero que mezquinos me impiden ver lugares tan queridos como mi barrio de Fresnillo, Chignautla, Atempan, Teteles, Tlatauqui, Zaragoza, Tatoxca… pero no a la neblina que por tramos me traga amorosa como cuando la necesidad obligó a doña Clemen a emigrar de Jalisco a esta tierra en donde Moisés y su pueblo errante habrían encontrado la tierra prometida.

En 1974 abandoné a Chichancatello e Higinio, los duendes irlandeses que siguen haciendo de las suyas en la Sierra Norte de Puebla y cuya eternidad depende del magnífico cerro a cuya falda nacen Chignautla y Teziutlán y contra el cual se estrellan los nortes de Veracruz.

Llegué a El Universal a contar que era reportero nacido al oficio en el periódico Oriente de José Motte Ruiz. No me creyeron, pero al final, quizás para deshacerse del necio, don Miguel Castro Ruiz me dio refugio en la guardia nocturna, “la caballona”. Me quedé y medio siglo después sigo siendo reportero de guardia.

Este sábado 28 de septiembre volví feliz de la vida a Teziutlán convocado por la Chata Domínguez a reencontrarme con algunos de los amigos de la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac que todavía respiramos, caminamos y bebemos (lo último con fruición, lo primero y segundo a duras penas). Al día siguiente, después del reencuentro con tantos rostros y nombres queridos, algunos desvanecidos en la flaca memoria propia de quienes llegamos a esta edad, emprendo la nada graciosa retirada, es decir, huyo sin despedidas, a la Ciudad de México.

Regreso escuchando la maravillosa voz de Virgilio en un disco que su hermano Lacho me obsequió para que no olvidara aquellos tiempos de cuando fuimos jóvenes, como si fuera posible.

Me entristece más saber que no está en mí determinar si volveré a ver a los amigos que aún andan por aquí, Víctor Portela, Víctor Bacre, Clis Mora Mora, Javier Romano, Ricardo Camarena, Goyo Acevedo, Javier Yunes, Héctor Espinoza, mis compas Luis, Gerardo y Juan Ángel Rivera, Daviducho Reynah, Beto Córdova… o que cualquier día de estos algunos estaremos en otro sitio tratando de hacer coro a aquel gran cantante que fue uno de mis más grandes amigos, pero también porque en la carretera me persigue la incertidumbre. Ignoro si llegaré a cumplir el medio siglo de ejercicio del oficio que me sacó de esta tierra maravillosa para ir a probar, sólo a mí, a nadie más, si realmente servía para esto. Así dejé y así regresé a Teziutlán.

Se preguntarán los 2 o 3 lectores por qué debe ser importante para ellos tener que leer que volví a Teziutlán por culpa de la Chata, Maricela Martínez Saavedra y Víctor Bacre, y que las emocionen se me crucen en la carretera.

Cómo explicarles que en el Mesón de San Luis se quedaron por varias horas más los amigos de la mejor de las décadas del siglo pasado, la de los sesenta, y que en la capital de la República espera la realidad en donde la Cuarta Transformación me ha puesto a parir cuates.

A medida que abandono la sierra regreso a la realidad y entonces me arrepiento de haber abandonado el paraíso tan de prisa sin haber dicho a Pepe Pérez cuánto admiro su valor, no haber retado a Beto Guzmán a 10 carambolas de 3 bandas a sabiendas que perdería, no haber charlado más con el esposo de Eloísa Nieto, no haber dicho a Lulú Pérez Molina lo mucho que admiré y debo a su padre, el profesor Jesús Pérez Torreblanca y cuánto quise a Chucho y quiero a Cocos, sus hermanos, no pedir a Enrique Mejía Ceceña que abrace a mi gran Pepe Manilla, y no… no…

Entiendo que en algún tramo de la carretera viene Joel Valera con los Gavilanes que confiaron su vida a su amabilidad y a su habilidad en el volante, y que todos ellos cargan sus propios fardos que pesan tanto como el mío.

En algún momento, cuando aún parece posible, me entran ganas de aprovechar uno de los libramientos que me permitiría regresar a Teziutlán a seguir disfrutando con mis amigos de entonces y de toda la vida, pero no pierdo la esperanza de poder hacerlo en cuanto haya otro pretexto, como la celebración de los 60 años de la ESFAA. Entonces nos abrazaremos de nuevo, pero eso sí después del paso obligado con Lauro al “Barón Rojo” y con Sergio al “Checos Grill”.

Por ahora guardo con gratitud en el alma que Chevo Atzin se desviara un poco de su regreso de Jalapa a Pachuca para abrazar a quien desde que me conoció en la Calle Bravo se convirtió en la uña de aquel dueto “uña y mugre” que decía Doña Clemen. Más de 30 años de no vernos fue una eternidad.

Ya entenderán mis escasos lectores por qué hoy me olvidé del Presidente López Obrador, del juez que sigue aplazando el aplastamiento del juicio de amparo con la seguridad nacional para satisfacer la obsesión presidencial de construir un aeropuerto en Santa Lucía, del drama telenovelero de Morena, de la conversión de Carlos Slim a la Cuarta Trasformación, de las hijeces del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna con Rosario Robles, sea culpable o inocente, etcétera, etcétera.

No hay duda, registrar las pocas horas que viví con mis amigos de la ESFAA vale más que los lugares comunes del momento que estamos viviendo.