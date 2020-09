El Cambio del poder

LA VIOLENCIA EXACERBADA EN MEXICO, APUNTA A QUE CJNG, ZETAS Y SINALOA SE REPARTIRAN EL PAIS Y LOS DEMÁS GRUPOS CRIMINALES TENDRAN QUE DECIDIR CON QUIEN JUGAR.

De acuerdo a un análisis realizado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el lapso enero-junio 2020, se dieron unos 17 mil 982 asesinatos. Comparando el mismo periodo pero de 2019, en el que se cometieron 17 mil 653, el gobierno federal puede estar de plácemes: ha batido sus propios récords.

Un año cualquiera en la guerra entre cárteles y el Estado sirve para darse una idea: en 2015, en el mismo lapso fueron 8 mil 818 asesinatos.

En el caso de los homicidios dolosos, los propios datos del Secretariado dan una idea del tema: de acuerdo a su documento “Víctimas reportadas por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales)”, los meses de junio, julio y agosto de 2020 no han bajado de 80 homicidios al día. En 2019, en junio, julio y agosto los homicidios no bajaron de 77 en promedio.

Analizando las bases de datos, tan solo el 29 de agosto, el 63 por ciento de los asesinatos en México se dieron cita en los estados de Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz y Zacatecas.

Por supuesto, es importante considerar el número de habitantes, el nivel de pobreza y en general, la marginación, como elementos que coadyuvan en la generación de la violencia.

Sin embargo, tal vez ayude a entender lo que está ocurriendo en México desde 2019 a partir de una valoración menos numérica: el cambio en el tablero del poder criminal.

La anomía: la causa preponderante

Cuando no hay manos firmes en el timón, los grupos criminales asumen que es su momento para intervenir en las decisiones del Estado, más allá de que a éste le parezca o no le parezca. El poder nunca se queda huérfano: si al mandatario en turno no le importa, a los poderes criminales sí les importará.

Aquella ocurrencia de “abrazos y no balazos” fue el disparo de salida para que los grupos criminales de alto impacto se empoderaran y, “como anillo al dedo” les vino la pandemia del COVID-19: un Estado anómico y ocupado en gestionar una emergencia sanitaria, permitió que los cárteles avanzaran en su ruta caníbal.

Siguiendo el manual de feudalización que la Yakuza y la ‘Ndrangheta han observado hasta la fecha, todos los cárteles en México se han aplicado a repartir despensas, medicamentos y hasta juguetes en distintas partes del país, con motivo de la emergencia sanitaria.

Por otra parte, cientos de expertos en distintas tareas de combate a la delincuencia organizada han sido removidos de sus posiciones y reemplazados por personal inexperto. La ocurrencia como política pública ha dado frutos: docenas de emboscadas en todo el país son el testimonio de que la improvisación cuesta vidas aunque seguramente es barata.

CJNG: el primer tirador

CJNG vive una expansión insólita en todo el país: la organización fundada por Nemesio Oseguera se ha aplicado por meses para tomar el control de cientos de municipios.

Por el momento, tiene control claramente establecido en: Aguascalientes, Jalisco y Nayarit, pero tiene una seria confrontación con diversas organizaciones rivales para hacerse del control absoluto en los estados de: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El caso de la Ciudad de México es aparte, por las complicaciones y especificidades que reviste la capital del país. Todas las evidencias señalan que CJNG está a un paso de emprender una labor sangrienta y minuciosa para ganar la mayor porción de territorio, haciéndose de una sociedad con el cártel de Tepito, en el que éste quedaría como “accionista minoritario”.

La capacidad financiera y bélica de CJNG se ha sabido combinar con el conocimiento experto del grupo delictivo capitalino. El atentado contra Omar García Harfuch es un ejemplo de lo que ambas organizaciones pueden hacer, sin omitir una clara intención de desestabilizar al gobierno de la ciudad.

CJNG ha tenido un crecimiento desbordado y probablemente por ello se comenta en distintos círculos de inteligencia e inclusive de algunos grupos académicos, sobre quiénes son los propulsores de esa prosperidad, ya que es un hecho que han recibido apoyos notorios para algunos e invisibles para muchos.

Sinaloa: el segundo tirador

Justo el 1 de septiembre, comenzaron a dejarse ver las entregas de alimentos preparados y refrescos por parte del cártel de Sinaloa en diversos municipios. Pero esta organización no solo ha demostrado tener el control territorial de la entidad: también sabe aplicarse para el control del COVID-19.

Las redes sociales divulgaron el mensaje: si no se acataba el confinamiento, particularmente por las noches, habría seis tablazos para aquel que saliera de su casa, a menos que se tratara de ir por alimentos, medicinas o al hospital.

La gran diferencia entre el cártel de Sinaloa y sus adversarios mayores (CJNG y Zetas) es esencialmente cultural: la organización de Culiacán combina la intimidación, el embute y el asociacionismo, al tiempo que el grupo delictivo de Jalisco se aplica a sembrar miedo y muy poco dinero, mientras que Tamaulipas se limita a soltar un poco más de efectivo.

Lo anterior es la explicación al porqué CJNG tiene una base social pequeña, radicalmente distinta a la de Sinaloa: su lógica es estrictamente dominativa, no asociativa. El propio Nemesio Oseguera lo explicó didácticamente en un audio que cundió por todo el país, en el que le explicaba las reglas a un mando policiaco.

Aquel policía recibió la llamada del fundador de CJNG y éste le dijo puntualmente: “dinero no hay, solo trabajo y mi amistad”. Más claro, ni el agua.

Pese a las severas diferencias entre los jóvenes Guzmán e Ismael Zambada, la organización emblemática de Sinaloa sigue siendo uno de los tres exportadores de narcóticos más importantes de México hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo.

Los Zetas: el tercer tirador

No han faltado analistas que juiciosos, han dicho que la organización tamaulipeca ya está en extinción, lo cual nos lleva a recordar aquel aserto de Charles Baudelaire: el mejor truco del diablo es hacer creer que no existe. Fragmentado, pero el trabuco de Reynosa y Matamoros sigue trabajando.

Los Zetas han sobrevivido a toda clase de tormentas: desde la caída de Arturo Guzmán Decenas, pasando por la desaparición de Heriberto Lazcano hasta los terremotos que constantemente se da por su relación intermitente con el cártel del Golfo.

Auténticos fundadores del salvajismo y la ruptura de las reglas no escritas, los Zetas dieron inicio a las mantas, las cartulinas y los videos. Su combinación de estética, horror, dinero a manos llenas y cobertura territorial los hicieron dueños de no pocas porciones del país, incluyendo a un territorio lleno de simbolismos: Palenque, Tabasco.

En ese lugar, adonde hay ranchos emblemáticos, se ha desatado una guerra palmo a palmo entre la organización Beltrán Leyva, la Mara Salvatrucha y los propios Zetas, aunque también se deja ver la presencia de grupos insurgentes.

Y, los Zetas junto al cártel del Golfo tienen intereses relevantes en el control de aduanas y puntos fronterizos: ya sea en Gracias a Dios, Guatemala o en Reynosa y Matamoros, las mercancías, las personas, los favores y las fortunas transitan con el permiso de aquellas organizaciones delictivas.

Pero, “La última letra” no está sola con sus antiguos fundadores en este periplo: también La Familia Michoacana, la organización Arellano Félix, el cártel de Juárez y otros grupos de menor calado tienen posiciones en las fronteras, adonde el cobro de un tributo es indispensable para que pase cualquier mercancía.

Los Zetas han llegado a tener tal poder que fueron capaces de mover mil kilómetros a los migrantes centroamericanos, quienes optaron por jugarse la vida en Altar que intentar hacer el cruce fronterizo en los puntos tradicionales.

El futuro: monopolio de alto impacto

Así las cosas, México debe irse preparando para una fusión de sus organizaciones criminales. Solo las máquinas de guerra tendrán el control: Sinaloa, CJNG y Zetas. Las demás tendrán dos opciones: hacerse asociados de uno de estos cárteles o, desaparecer.

En 1520, Maquiavelo escribió en su “Arte de la guerra” que, cuando dos reinos están en pugna, hay que elegir con quien pelear y arriesgarse con una potencial derrota en la mano. Algo así ya está ocurriendo en México: Tepito y la Anti-Unión ya están poniendo el ejemplo. Los Salazar ya lo hicieron. Hasta la Mara Salvatrucha tendrá que elegir.

En una cosa hay que conceder el beneficio de la duda a los ocupantes de la Seguridad Ciudadana en el país: la cifra de 80 asesinatos no será para siempre; a juzgar por la evidencia, aumentará. Tal vez los cárteles sean conservadores y de ahí su tozudez.