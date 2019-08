El Cambio de Régimen modificará medición de pobreza, de desempleo y de variables económicas; ¡iremos requetebien..!

Para todos aquellos que no entienden lo que es cambio de régimen, ahí van unos datos para explicarlo: El nuevo Coneval, versión a modo de Andrés Manuel López Obrador, cambiará la forma de medición de la pobreza para adecuar la realidad a los deseos en Palacio Nacional.

Así lo anunció Agustín Escobar Latapí; esto es, las próximas mediciones de la pobreza incorporarán variables derivadas de reformas legales aprobadas en los últimos años -que no se consideraban por confusas, engañosas y mal hechas-, así como las modificaciones en los patrones de consumo de las familias mexicanas.

Para tales efectos, y para NO contrariar el sermón presidencial: “Primero los pobres, por el bien de todos”, se removió a Gonzalo Hernández Licona y se nombró a José Nabor Cruz para dar paso a las nuevas variables que maquillen, perdón, que expliquen que el Cuarta Transformación, los pobres en extremo, ya no lo son porque “no somos iguales”.

Así que la nueva tesis del Coneval indica que se desechará la medición con la canasta básica, ya que no corresponde a la realidad. Para enriquecer la tesis, Escobar Latapí asegura que los legisladores han incluido variables como la distancia de los hogares a una carretera pavimentada y la suficiencia y la variedad en la alimentación, además de ampliar la educación básica a la media superior.

Eso no es todo, ¡nooo..! También cambiará la medición del empleo, de tal forma que todos los becados, los que siembran arbolitos y los que reciben una mesada del gobierno, sin que nadie los obligue a presentarse a trabajar en la IP “porque el patrón es el gobierno, NO las empresas”, serán contabilizados como empleados formales. ¡Eureka..!

El cambio de régimen también dicta que no se le hagan caso a las calificadoras internacionales, al Fondo Monetario Internacional, a Citibanamex y al Financial Times de Londres, en la medición del crecimiento de país porque no son de fiar y corresponden a la filosofía neoliberal, que en México se traduce en neoporfirista, por lo tanto, a pesar del crecimiento casi cero que indican estos “conservadores”, la posverdad morenista es que vamos requetebién.

NETZAÍ SANDOVAL PASA POR ENCIMA DE ZALDÍVAR (SCJN); COMPROMETE AL PODER JUDICIAL EN PLEITO CON CALDERÓN

Netzaí Sandoval Ballesteros debe sentir la fuerza presidencial de Palacio Nacional, y la familiar, para brincarse, por sus fueros, la institucionalidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

…

En pleitos de la familia Sandoval-Ackerman con el presidente Felipe Calderón Hinojosa expone la independencia del Poder Judicial y la pone a disposición de la parte más radical de los que se dicen defensores de la 4aT.

…

Como titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), subestructura del Poder Judicial, Netzaí, hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, además de prohibirles a los delegados del instituto en los estados y a los defensores públicos el utilizar “amparos buscadores”, contraviniendo el derecho de amparo, revienta en redes sociales contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

…

La escena es más que bochornosa para un funcionario del Poder Judicial, nombrado este año por el ministro Zaldívar, sin embargo, Netzaí debe sentir que puede pasar por encima del titular de la SCJN, empoderado por la familia integrada por su cuñado, John Mill Ackerman Rose, ideólogo de Andrés Manuel López Obrador, por su hermano, Amílcar Sandoval B., superdelegado federal en Guerrero, y por su hermana, Irma Eréndira.

…

Escribe el titular del Instituto en su cuenta de Twitter: "Odias @FelipeCalderon a quienes denunciamos que encubrías tortura. Tu irresponsabilidad te llevó a CPI, no nosotros".

…

En el 2017, Netzaí acompañó a López Obrador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las órdenes giradas por Donald Trump para construir el muro y después de ser nombrado NO ha publicado un tuir para reclamar al presidente de EU.

…

Para documentar la “unión familiar”, Ackerman escribió en su cuenta de Twitter: “El odio de @FelipeCalderon hacia la familia Ackerman/Sandoval se explica porque @Netzai_Sandoval @Irma_Sandoval @SanAmilcar y un servidor lo denunciamos en @IntlCrimCourt en 2011 por su complicidad con crímenes de lesa humanidad, expediente todavía abierto en La Haya”.



…

De igual forma, Irma Eréndira: "Me acusa @FelipeCalderon de pertenecer a una familia de lucha. @Netzai_Sandoval @SanAmilcar @JohnMAckerman han logrado sus posiciones por sus méritos propios y gracias a décadas de estudio y de lucha al servicio de la patria, no por fraudes y complicidades como él y su familia".

…

Y, por último, Amílcar Sandoval: “Si fuera un buen abogado @FelipeCalderon sabría lo que es el nepotismo. Evidencia su envidia ante una brillante funcionaria como @Irma_Sandoval y su rencor (o temor) por la denuncia que interpusimos en Corte de La Haya @IntlCrimCourt por crímenes de lesa humanidad”.

(https://twitter.com/SanAmilcar/status/1158147388063674369?s=20).

