‘El Bronco’ y Junco de la Vega

El candidato independiente que no lo fue; una historia de ‘amor’ e intriga…

Ninguno de los dos bandos es ajeno a las confrontaciones legales. Ninguno negará tener poder, uno político; el otro como medio de comunicación.

Tampoco es novedad el desacuerdo entre un gobernante que dice representar los intereses de una sociedad y un periódico que dice informar la verdad a la misma.

En Monterrey, la perla de la industria mexicana, sin embargo, las cosas andan tirantes entre el Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” y el periódico “El Norte”, es decir, Alejandro Junco de la Vega, propietario del mismo y de Grupo Reforma, que alberga, además, a los diarios “Reforma” y “Mural”, así como albergó al truncado “Palabra” de Saltillo, Coahuila.

Hasta aquí nada anormal o, digámoslo en términos entendidos por ambos protagonistas, nada más allá de una simple “trend story”; “trending topic”, dicen hoy los “nomofóbicos”, los ciberadictos.

Los roces son usuales entre emisor y receptor, admiten los maestros de la comunicación. El ejemplo más vivo se da en Estados Unidos, en donde, por décadas, han podido convivir, a veces casi devorándose, dos periódicos y dos partidos políticos que se han comido el pastel históricamente: The New York Times, The Washington Post; los republicanos y los demócratas. Los primeros entes privados; los segundos entes públicos.

En Nuevo León, como en otras entidades de la República, si no es que en toda, y como parte de la propia evolución del desarrollo de los países, los gobiernos han sido mejores gracias a nuevas reglas y visiones, propagadas, principalmente, por los medios de comunicación.

En otras palabras, la cuña de la modernidad es la comunicación. No es tampoco un misterio que tanto en el segundo como en el “cuarto” Poder se rompen géneros.

No es pecado, pero sí un “affaire” el que un medio de comunicación impulse a un candidato, claro, sin campaña abierta, o medio abierta, o entre líneas, palabras, columnas; o, simplemente, cerrándose el ojo porque prevalecen lazos extra política y extra empresa.

Un curioso antecedente ocurrió en “El Norte”; ocurrió allá por inicios de los 90. El entonces colaborador del periódico Federico Arreola era el fans número uno del malogrado candidato priísta Luis Donaldo Colosio. Su adicción era de columna por día. Los directivos platicaron con él, pero él insistió en su derecho a “escribir de lo que le pegara en gana”, y sus ganas eran escribir de Colosio. Le dieron las gracias.

Ambos, medios y candidatos, al menos en los años recientes, presumen de apertura, transparencia. Uno hacia la sociedad; otro hacia sus lectores. Y en cuestión de honor, y de no caer en perjurio, no vale aquello de “es que nada me obliga a rendir cuentas”. Hay cuentas constantes y sonantes, y cuentas morales.

¿PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE?

En fin, ¿qué hay atrás de la confrontación de “El Bronco” y Junco de la Vega en Monterrey? Tal vez aquí funciona aquello de “pueblo chico, infierno grande”.

En Nuevo León, desde hace décadas, el Poder -no el primero, el segundo, el tercero o el “cuarto”-, el Poder en sí, está repartido en unos cuantos apellidos. Estos apellidos crean empresas, partidos políticos, sindicatos, organismos sociales. No podría ser de otra forma; la base de este Poder es la economía. Por nada en Nuevo León, como en ninguna otra parte de Latinoamérica, se ubica el municipio que concentra a los hombres más ricos de México.

Así existen nombres como Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond, primos hermanos, uno del PRI y otro del PAN, ambos ex gobernadores del estado.

O un despacho jurídico, llamado “el despacho divino”, porque nunca pierde una, que lo conforman, entre otros, Fernando Elizondo y Luis González Parás, hermano de Natividad González Parás. Otra vez priístas y panistas sobre los manteles del poder.

En Nuevo León, los apellidos del círculo del poder no son muchos: Garza, Garza Sada, Garza Lagüera, Treviño, Zambrano, Fernández, Maiz Mier, Romo, Muguerza, y otros más.

En el estado, sin embargo, la política siempre, en términos generales, se ha llevado bien con el “cuarto poder”.

¿Qué pasa, entonces, hoy entre el gobierno de “El Bronco” y la empresa de Junco de la Vega?

Todo apunta a una historia de amor y desamor, de intriga; una novela rosa en donde el poder es el padrino.

Desde su arranque, Jaime Rodríguez integró a su Gabinete a dos personajes claves, el propio Fernando Elizondo (Coordinador Ejecutivo) y Miguel B. Treviño (Jefe de la Oficina del Gobernador); ambos son personajes cercanos a “El Norte”. Elizondo por ser consuegro de Junco de la Vega y Treviño por ser ex empleado y colaborador del periódico.

La relación, empero, además de familiar, viene de muchos años atrás, de la época de gobierno del padre de Fernando, Eduardo Elizondo.

Una frase hecha del propietario de “El Norte”, apegada al estilo de su empresa, es que para que una “nota” (un hecho, una declaración) ocupe por segunda o tercera vez un espacio en la portada del periódico debe romper su propio “status quo”, su peso informativo.

En el rompimiento sentimental confirmado con las amenazas precipitadas de Rodríguez al periódico, la semana pasada, ambos rompieron el “status quo”.

El “divorcio” se vio venir muchas veces. Las salidas tempranas de Elizondo y Treviño del Gabinete así lo avizoraban.

El cortejo desde la campaña política de “El Bronco” presagiaba una cohabitación no sin roces. El pacto se veía difícil, pero todo inició como en fábula de hadas. “El Norte” ganó la exclusiva al resto de medios. Al centro de la Redacción, Jorge Meléndez, Director del área de Negocios, entrevistó a quien daría un vuelco en la forma de gobernar.

En principio, Rodríguez no debería “depender” de nadie, ni siquiera de un medio de comunicación, porque como su figura política lo describió, y le hizo ganar la elección en 2015, es un independiente. ¿O puedes no ser respaldado por un partido, pero sí por un medio de comunicación sin que eso infiera en una “dependencia”?

El “flirteo”, seguramente, era un buen plan para bien de la sociedad neoleonesa, y no precisamente, como lo dijo Rodríguez, “robar calles” o, como lo exhibió la empresa periodística, “gastar millones en publicidad” cuando fue una promesa de campaña.

¿Quién cometió el desliz?

Como en cualquier “matrimonio”, los contrayentes se juran decir la verdad uno a otro.

Vaya, eso ocurrió. En el punto de quiebre salieron a flote los resentimientos.

Veo, sin embargo, más flaqueza en “El Bronco”. Sus aspiraciones presidenciables lo tientan a comer de la manzana prohibida.

“El Norte” cumple con su papel informativo, que debe y debió ser con o sin compadrazgo de “El Bronco”, porque sabrá Dios, y bajo qué intereses, no sólo “El Norte”, todos los medios de comunicación, no habrán callado tantas y tantas cosas. Al fin que a la sociedad le ocurre aquello de que “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Y si las acusaciones de Rodríguez contra Junco de la Vega son “de perseguir”, pues también hay instancias, como las que ahora enfrenta el Gobernador no sólo por el gasto en publicidad, sino por amedrentar la libre expresión (…Pero a partir de hoy cero noticias para ‘El Norte’… cero noticias para ‘El Norte’… Y cuando te vea a ti no te voy a decir nada, así que ponte unos tapones en las orejas porque siempre voy a estar ‘en dónde está el del periódico ‘El Norte’… oye compadre, te puedes ir porque tengo el derecho de decidir a quién le doy la información o no… No te voy a contestar…”).

Todo es cuestión de pruebas. Como en todo convenio, papelito habla, al menos que la hermandad haya sido a la palabra.

Ahora bien, “El Norte”, como muchos otros (incluyendo el resto de Grupo Reforma), no es un improvisado. En casi 80 años de existencia ha enfrentado una buena colección de denuncias y demandas legales.

Como cualquier otro medio de comunicación ha cometido errores y ha enfrentado enemistades y crisis de varios tipos (en los 90, un “paquete” de periódicos con un hueco “profesionalmente” hecho al centro fue utilizado para enviar droga a Estados Unidos; en alguna ocasión se confrontó con la familia Vázquez Raña por un asunto familiar aclarado decenas de veces; el trillado asunto se repitió con los Salinas Pliego; ha dado notas principales que resultan falsas –“Asignan Bancomer a OBSA”; ha enfrentado boicots de papel y de publicidad; ha defendido a anunciantes por encima de la “nota”).

Como otros medios, ha sido atacado por el crimen organizado. Es, sin embargo, una empresa autosuficiente editorial y comercialmente. Su cimentación la determinó, precisamente, más el lado publicitario que el editorial. En cualquier página, un anuncio lleva mano, “al fin que la información se selecciona con base en la pirámide invertida”. Por ello mismo esa aversión a algunos géneros periodísticos durante años; ese acartonamiento en la redacción informativa, aunque directo para el lector (en los inicios de Reforma en el ex DF, Ciro Gómez Leyva escribía, para mi gusto, unas deleitables crónicas que, sin embargo, no a todos gustaban en el norteño periódico. “Esa forma tan rara de escribir”, decían).

En el conflicto “El Bronco”-Junco de la Vega pierde el Gobernador. Su actividad, la política, es, en su persona, de trámite. Cíclica, pero con distinto actor. La del medio de comunicación es atemporal.

En todo caso, lo cuestionable es el amasiato ahora a la vista… para que uno y el otro ganaran. La sociedad quién sabe.

Eso sí, ambos rompieron el “status quo”.

