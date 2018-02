¿‘El Bronco’, ‘El Jaguar’ o ‘La Paloma’?

Jaime dice que no declinará ni por Armando ni por Margarita. Armando quiere que declinen por él. A Margarita no la encuentran. A Pedro ni con “El Lobo”. Pues que la tómbola elija, le funciona a AMLO. ¿O primero las damas?

Si en septiembre de 2011 Manlio Fabio Beltrones y Ernesto Cordero se reunieron en un restaurant “para platicar de futbol”, por qué Jaime Rodríguez, “El Bronco” y Armando Ríos Piter no podrían hacerlo para contarse mutuamente anécdotas “de la familia y los hijos”, como lo dijo el propio gobernador con licencia de Nuevo León, después de su encuentro de con el ex perredista.

La verdad es que no porque por ahora no puedan abrirse de capa y mostrar qué traen y de qué están hechos, pues primero tienen que reunir las agobiantes chorrocientas mil firmas, los independientes aspirantes a la Presidencia de la República deban seguir en el ostracismo que los hace menos.

Al ex gobernador con licencia de Nuevo León, al ex perredista, a la esposa del ex Presidente Felipe Calderón y a Pedro Ferriz de Con no les queda otra que jugársela desde ya porque, aunque todavía en torneo de chanzas, los reflectores están puestos hacia un solo lado, registrando de qué se ríe Andrés Manuel de los “miembros de la mafia del poder”, qué dice Ricardo de José Antonio o qué intenta éste último con los otros dos.

Y ya exhaustos de hablar “de la familia y los hijos”, a Jaime y a Armando se les prendió el foco: ¿Por qué no pensar en una candidatura común?

Así aunque el gobernador con licencia quiera pensar que trata con imbéciles: “No hablamos de eso, nada de eso… Cotorreamos… Nos echamos un tequila y comimos”.

En realidad la “ideota” fue inicialmente de “El Jaguar” hace exactamente una semana. El martes 30, sin embargo, sus destinatarios lo mandaron por un tubo. La reacción de “El Bronco” y Margarita fue claramente la más lógica, no enganchare a la primera con una propuesta ajena, y menos de quien es considerado el tercer lugar de los precandidatos independientes.

Pero qué más para ir calentando los motores que buscar un acercamiento entre ellos, cuando menos para saludarse, ya cercana la fecha para concluir la pepena de firmas el próximo 19 de febrero, que en principio concluía el próximo lunes.

El martes, antes de la reunión de ayer en un restaurant de la avenida Reforma, Jaime dijo que no era mala la idea de unificar una candidatura, pero dejó claro que él no declinaría por Margarita, que él sería uno de los candidatos que aparecerán en la boleta el 1 de julio.

Y respondió a reporteros con otra pregunta: “¿Y por qué no Margarita declinaría por mí?”.

Para bien del propio proceso, que deje algo a la conciencia de la gente, más allá de chistoretes y kilos de impresiones en papel y láminas para culparse unos a otros, como ha ocurrido en los debates entre líderes del Morena, PAN y PRI, organizados por el “teacher” Joaquín López Dóriga en Televisa, no está nada mal que independiente solo haya uno. Vamos, sin intención de ofender, pero “entre menos burros, más olotes”, más votos para un ganador firme.

Con menos intensidad, pero la cosa por este lado (de los independientes) promete ponerse interesante. Sobre todo que concluida la etapa de precampañas (11-19 de febrero, campaña al fin), viene un periodo como para abrocharse bien los guantes y colocarse a modo el protector bucal para apretar duro los dientes (hasta el 30 de marzo), cuando ya con el o los independientes definidos, la guerra será, ahora sí, de pronósticos reservados con todo el arsenal hasta ahora oculto, letal, y cuidado de aquel que siga contando chistes.

Por lo pronto, este ciclo “independentista” (que no conspiratorio, ni clandestino) ya tomó, tenuemente, otro rumbo con bocadillo de por medio, cafecito, tequilita y quizá postrecito, sin faltar el sello democrático, “cada quien pagó lo suyo”, dijo Jaime.

Usted a qué va: “Bronco”, “Jaguar” o “Paloma”. Porque a Pedro ni con “El Lobo”.

[email protected]