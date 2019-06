El barco fantasma de la Marina

Sin duda porque es marino y, en su educación, la lealtad le fue inculcada como la virtud más importante, a diferencia del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, que permanece convenientemente mudo en los asuntos que le atañeron, el almirante Vidal Soberón Sanz no tardará en aclarar a su sucesor, José Rafael Ojeda Durán, en dónde está el buque “fantasma” que la Cuarta Transformación no encuentra, pero también las “componendas” y “negocios” que supuestamente se realizaron en la Marina en el sexenio anterior.

La mañanera del Presidente López Obrador en el Día de San Juan debió realizarse en la noche por aquello del aquelarre del sargazo y del barco “fantasma”.

Conforme al secretario de Marina, en el sexenio pasado se gastaron sin resultados más de 800 millones de pesos. El almirante Ojeda Durán no improvisó; para no incurrir en imprecisiones leyó un documento en el que concluyó que:

“Los recursos acumulados no representan una inversión, ya que en su momento no resolvieron el problema, no hubo lecciones aprendidas y tampoco dejaron vestigio de materiales o equipos para futuras contingencias…”.

Peor aún: “Cada vez, el esfuerzo (en la lucha contra el sargazo) es comenzando desde cero”.

Quizás por esto es que el Presidente López Obrador asegura que “el problema del sargazo se atendió de manera irresponsable, pues se declaraban emergencias sólo para contratar sin licitación a empresas sargaceras… El problema del sargazo se ha magnificado para cuestionar al nuevo gobierno, pero no hay motivo para preocupación.”

Más allá de los malos, regulares, buenos o corruptos manejos en el sexenio pasado, todo indica que el problema no es tan menor como dice Andrés Manuel, pero el caso ahora está en manos del almirante Ojeda Durán y será su responsabilidad hacer buenas las afirmaciones de su Comandante supremo.

En la mañanera, el sucesor del almirante Soberón hizo una relatoría detallada de la batalla naval, en el sexenio pasado, contra el sargazo, pero al referirse al barco que no encuentra no ofreció mayor información.

Es de suponerse que como los mandos militares del nivel de los secretarios del ramo siguen a disposición del titular de la dependencia, aunque estén retiro, ya llamó a cuentas a su sucesor para preguntarle en dónde está el buque, si se hundió o si nunca fue adquirido.

Es probable que ya acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar la inexistencia del barco porque en la mera insinuación de no encontrarlo quedó implícita la sospecha de que hay delito de por medio.

Mientras algunas de estas suposiciones se convierten en hechos, lo importante es que el secretario de Marina ya sembró dudas sobre los manejos de su antecesor.

Por eso supongo que el almirante Vidal Soberón saldrá a enfrentar los señalamientos porque no es cosa menor que, en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, el secretario de Marina denuncie que no encuentra un barco que debe existir.