El amor en Palacio y actos políticos

EN GUANAJUATO, EL “MARRO”, NO SÍ SI EL APODO ES POR TACAÑO O POR FUERTE Y GOLPEADOR, ANTE LA DETENCIÓN DE SU SEÑORA MADRE Y OTROS PARIENTES, HA DECLARADO: “no LES TENGO MIEDO…. VOY A SER UNA PIEDRA EN EL ZAPATO AL SISTEMA”… Y BUENO, PIEDRITA O PIEDROTA SI LO HA SIDO, cómo ha jodido, cómo se enriqueció y generó la perfección en el robo de combustibles, comenzó con esos y posteriormente entró a las drogas para consumirlas y venderlas, y ahora, está en la mera mera insurrección… pues sí, como jode.

Algunos nos dicen que como no es la madre del Chapo, pues la encarcela y entonces muchas voces se aprovechan para culpar al presidente y algunos más atrevidos nos comentan que como no es Ovidio, pues no importaron los muertos, quemados, los vehículos destruidos y las casas maltratadas, el caso es que se siguió con la persecución y explican basados en eso que, entonces, hay “protección a los de Sinaloa” y persecución a los demás, como si eso fuera así de sencillito y de idiota. La verdad es que cuando de joder al presidente, también se trata, le encuentran todos los males y defectos del mundo y cuando se pretende alabarlo y colmarlo de “buenas vibras” y animoso cariño popular, le encuentran todos los eventos y pensamientos que benefician incluso a los que lo joden y así, en medio de los “análisis” viscerales y de suposiciones y malas leches se dan muchos a la tarea, diariamente, de estar jodiendo o en estar defendiendo, se tenga o no razón en cualquier caso y así pues entramos a los espacios del dogmatismo y de la intolerancia y en esos campos también no faltan los que inclementemente tratan de comparar a la esposa de AMLO, la historiadora Beatriz, con la Gaviota o con doña Martha, y todo, porque ejerciendo su derecho como madre y mujer, demandó que le dieran disculpas por los ataques sin sentido en contra de su hijito, y con ello, muchos dicen que el mero mero no solamente es “mandilón” y manipulado, y esto se acelera cuando en un acto de amor y que, como todo enamorado dice cosas bonitas para agradar a la persona amada, ha dicho que; “los deseos de doña Beatriz, son órdenes para AMLO” y a mí, en lo personal, me parece un bonito acto de amor, como declaración sin límites y a la vista de todos, pero ya se sabe que, cuando se pretende joder, pues hasta del clavo ardiendo se agarran, el caso es joder por joder.

A lo mejor me veo cursi y sencillito, pero la realidad, no sé si todos lo llegan a comprender y a sentir es que el enamoramiento otoñal es como más suave y dado a complacerse los unos a los otros, como que se llega con más ánimos y mucha mayor experiencia y se conoce, en verdad, el valor del amor en sí y si claro hay el atractivo físico pues como dicen en mi pueblo: “pues jalan más… que dos bueyes las carretas”.

Otros explican que en el proceso electoral se votó por AMLO y no por la señora Beatriz y que por tanto no tiene derecho alguno para intervenir e impulsar a las gentes, proyectos o protestas y exigir declaraciones de disculpa, y bueno, es claro que no, pero los tiempos y las circunstancias provocan el que su voz sea escuchada y tenga repercusión en la vida nacional, no es cualquier gente, es la esposa del presidente y no se puede ocultar, finalmente, ella, no hace uso de ese inmenso poder, y que bueno que lo utiliza para impulsar proyectos, lecturas y demandar las disculpas como madre, y esto es mucho mejor que lo que conocemos en otros casos de las “primeras damas de la nación”, donde algunas, han realizado enormes negocios o cobrado en algunos instrumentos para que pierdan el tiempo y no den lata millones de pesos, y así han protegido a sus familiares y cuates, no se le conoce compra de casas o de intervención para conseguir contratos y recomendar a los cuates de los cuates para recibir alguna comisión, es, por fortuna, una mujer estudiosa y preparada, consciente y de convicciones y no anda de “coyote” entre las oficinas… y esto, después de lo que hemos sufrido en muchos sexenios, a lo mejor es una bendición en vez de ser un obstáculo para el ejercicio del poder y para los mexicanos…

El presidente ha declarado la “guerra” a los evasores y factureros, pero éstos existieron con una razón legal que modificaron políticos y funcionarios en pasadas administraciones, por lo que se les debería de investigar, pero en fin, lo importante es que se ventilan éstos asuntos públicamente y no se dan espacios en lo oscurito para las negociaciones como se hicieron por muchos enormes negocios desde la oficina del jurídico de la Presidencia, la UIF y la PGR, cosa que se ha dicho mucho, pero no se le ve acción para la investigación y la consignación, como que son fintas pero no acciones, y hay que decir que en el caso de los factureros pues hay que dar los nombres para saber en verdad si solamente son fintas para obligarles a pagar y “borrón y cuenta nueva” o en verdad van para terminar con este sistema que políticos y funcionarios generaron, y seguramente, recibieron enormes utilidades de los negocios turbios que se realizaron por años, y si se busca el castigo a los que “aprovecharon las fallas de la ley para operar” pues es mejor pensar en que se deben tapar los agujeros legales y buscar a los verdaderos responsables que seguramente recibieron cientos de millones de pesos con el sistemita y el “modito de los anteriores políticos, funcionarios, empresarios y banqueros”, así que vayamos viendo quién es quién en tales temas.

Seria un flanco muy criticado que en unos días solamente nos dijeran que ya pagaron muchos de los que “fueron engañados o sorprendidos, y lo peor, que no sabían” y como decían los viejos en Oaxaca pues así, seguramente, todo sigue igual, porque se operó como en; “chinto tapa a chinto y otro chinto vuelve a tapar al otro chinto” y así a lo mejor se cobra pero se dejan a los enemigos vivos y dolidos y esto es muy peligroso para la seguridad personal y nacional. Así que a reflexionar…por cierto que bueno que el presidente no quiere más bulla y escandalara y solicitó a los simpatizantes que no realicen marchas ni concentraciones para combatir las que hacen desde los carros algunos buenos y enojados clasemedieros sin mayor poder, así se evitan las confrontaciones.