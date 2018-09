El amigo llamado Arturo Montiel

Nostalgia pura no tiene mayor intención que dar contexto a encuentro público

Hay escenas, fotografías, que dicen todo.

Veo a Enrique Peña Nieto y a Arturo Montiel cruzando unas cuantas palabras, y abrazándose, en el primer informe de Alfredo del Mazo y no puedo evitar un mucho de nostalgia.

El 4 de agosto de 2005 por la tarde estaba con Liébano Sáenz y Arsenio Farell en un restaurante de Polanco cuando de pronto arribaron, uno a uno, Enrique Jackson y otros miembros de lo que se dio en llamar “Todos Unidos Contra Madrazo” (el Tucom), hasta que llegó Arturo Montiel. Venía de imponerse en la elección interna para contender contra Roberto en el primer intento priísta por recuperar la Presidencia.

¿Cómo olvidar nuestro encuentro casual? Primero llegó el siempre leal Miguel Sámano, cuyas continuas desapariciones ya no me sorprenden, y le siguió Óscar Ignorosa. Al presentarse Arturo le informaron que yo estaba ahí. De inmediato caminó a mi mesa y lo tuve que esperar de pie porque los comensales le cerraban el paso. Era popular; lo sabían ganador y querían hacerse presentes con él.

Cuando por fin logró llegar a donde lo esperaba nos fundimos en un largo abrazo; duró tanto tiempo que hubo quienes creyeron que platicábamos secretos de Estado. Nada, sólo de en dónde y cuándo brindaríamos. En Impacto, por supuesto.

El 7 de octubre lo vi, una vez más, en el hotel en donde hizo una parada estratégica antes de acudir al PRI a registrar su candidatura. Trece días después, Ignorosa, muy de mañana, me buscó para decirme que el paciente estaba en terapia intensiva; poco más tarde me hablaba de gravedad. Era una manera de decirme que Montiel cedía a las presiones de Madrazo (incluidas amenazas de muerte a sus ancianos padres y una criminal campaña mediática de linchamiento vía el secretario de Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, y Televisa,) y declinaba ser precandidato presidencial del PRI.

Aquel día me había tocado organizar la comida mensual de los amigos que le quedábamos a don Francisco Galindo Ochoa. Había escogido un lugar sólo para caballeros con el argumento de que era “la última carcajada de la cumbancha”. Don Pancho estaba feliz por el lugar y su proclividad al coqueteo, pero, quizás por sus dolencias o porque también poseía información privilegiada, el gran jalisciense me habló para disculparse. Era el invitado de honor y no podía estar en el agasajo.

De todas maneras acudí a la comida; pocos de los amigos se presentaron, y quienes lo hicieron no se quedaron al plato fuerte, menos al café, excepto Pepe Elías Romero Apis y Francisco Bustillos. Así es esto de la política.

Platicábamos de todo, y de nada, cuando, por aquellos viejos teléfonos BlackBerry, Sámano me habló para decirme que me pasaría a un amigo. Era Arturo, que me explicaba su retiro de la contienda por razones familiares. Las amenazas de muerte a sus padres por esbirros disfrazados de empleados de Telmex y las llamadas telefónicas a toda su familia diciéndole que sus vidas peligraban lo convencieron de dejar el camino libre. “Fue por mi familia, mi Juan”, dijo antes de despedirse.

Lo volví a ver hasta el 24 de noviembre de 2017, después de desmentir en IMPACTO que hubiese muerto la noche del 29 de junio, como Milenio y Televisa anunciaron en exclusiva. El 27 publiqué una entrevista en la que, como si adivinara el futuro, afirmaba que “los priístas no podemos darnos el lujo de elegir una alternativa perdedora ni, mucho menos, llegar divididos a la contienda”.

Dijo más: “La gente ya está cansada de los políticos de escritorio que salen a pedir el voto y nunca regresan a cumplir con la palabra empeñada. No olvidemos que cumplir con la palabra es un valor fundamental para los mexicanos”.

Un día antes, Luis Videgaray había arrebatado al Presidente Peña Nieto su facultad exclusiva, como priísta, de postular candidato, y el 28, el mandatario aceptó la renuncia de su secretario de Hacienda deseándole el mayor de los éxitos en el proyecto que emprendería.

Arturo había hablado a destiempo, cuando la decisión estaba tomada y cuando él, como el resto de los amigos de Peña Nieto, era bloqueado por la Triada formada por Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong y Aurelio Nuño.

Todo esto es nostalgia pura y no tiene mayor intención, sólo dar contexto al encuentro público de Peña Nieto con quien fue su jefe en el gobierno mexiquense y lo lanzó a las ligas mayores al postularlo como candidato a gobernador.

Sobra decir que Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto son de los personajes especiales que el oficio me dio oportunidad de llamar amigos.

¿Cómo olvidar que en una comida, en Impacto, con Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero y Carlos Rello, Peña Nieto preguntó a Montiel quién sería el siguiente gobernador mexiquense? La respuesta fue: Tú. Minutos antes, el impertinente de Juan José Bustillos le había dicho al secretario de Administración: “Tú serás el gobernador”. Faltaban 2 años para que hubiera candidato.