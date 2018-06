El agraviante cierre de campaña

“La disputa del poder por medio de las balas se dio hace más de 100 años, cuando no existían las actuales instituciones electorales”, dijo, el jueves pasado, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

El encargado de la FEPADE habla, evidentemente, de los ataques a políticos, pero sobre todo a candidatos de todos los partidos, aunque hasta ahora sólo afecte a aspirantes de nivel medio, hechos que han dejado, en conjunto, más de 100 muertos.

Y que bueno, aunque sea a estas alturas del partido (como compara José Antonio Meade la elección y el Mundial de Rusia), que alguien haya puesto ya ojos sobre un asunto gravísimo que tan sólo la semana pasada dejó un saldo de al menos cuatro candidatos asesinados.

Pero Díaz-Santana, lamentablemente, equivoca su apreciación. ¿O es cierto que hay una lucha “por el poder” por medio de las balas? ¿El crimen organizado lucha por el poder?

El comentario del titular de la FEPADE no aplica ante los arteros asesinatos de candidatos y funcionarios públicos desde meses antes de que iniciaran, oficialmente, las campañas políticas rumbo al 1 de julio de este año.

Y no aplica porque, en realidad, no hay una lucha de facciones políticas contra facciones políticas, es decir, los del PRI no matan a los del PAN o PRD, o Morena, y viceversa; nadie de estos partidos ejecuta a los del tricolor. Ni unos a otros. O, al menos, las evidencias no apuntan a eso.

Hasta ahora, la inédita y grave situación (la continua ejecución de candidatos) sólo tiene una explicación, la de siempre; el crimen organizado hace a un lado a los aspirantes que no son de su agrado o que no han accedido a pactos, o que han prometido combatirlo.

El problema no es, sin embargo, quiénes matan y quiénes mueren, sino que no existe, en apariencia, autoridad alguna, ni de ningún nivel, que frene la afrenta: La semana pasada fueron ejecutados varios candidatos.

Y remarco lo de la semana porque el martes 5 de junio publiqué el artículo “En 26 días, ¿cuántos candidatos más morirán? El espectro del boicot”.

En él narraba que tres días antes, el sábado 2 de junio, habían asesinado, con diferencia de horas, a Juana Maldonado, candidata del Partido Verde a diputada por el distrito local de Huauchinango, Puebla, y a Pamela Terán, candidata a segunda concejal por el PRI-Verde-Nueva Alianza en Juchitán, Oaxaca.

La nota del periódico IMPACTO, que se publicó el domingo 3, indicaba: “Preocupante; ahora ejecutan a dos candidatas”.

El 8 de junio, cuando ya no faltaban 26 días para la elección, sino 22, mataron a Fernando Purón, candidato priísta a diputado federal por Coahuila y ex alcalde de Piedras Negras, cuando salía de un debate en la Universidad Autónoma de Coahuila.

El 12 de junio, cuando faltaban 18 días, murió Rosely Danilú Magaña, candidata del PRI a regidora de Isla Mujeres, Quintana Roo, quien fue atacada el sábado 9.

El 14 de junio, cuando faltaban 16, ejecutaron a Alejandro Chávez, candidato panista a la alcaldía de Taretan, Michoacán.

El crimen de Chávez Zavala se dio un día después de que la Unión Europea expresó preocupación por la situación de violencia en el proceso electoral mexicano, pero también el mismo día que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México pidió hacer a un lado la violencia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación afirmó que las elecciones son una vía para la paz y que es responsabilidad de instituciones y autoridades proteger a los protagonistas del proceso.

El viernes, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Manelich Castilla, Comisionado de la Policía Federal, y Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, pusieron, durante su reunión semanal, más énfasis en el tema de violencia contra candidatos.

Saben que para la elección falta sólo una quincena y que la sombra de los “demonios” no deja de aparecerse.

EL SÁBADO DE ASOMBRO

Fue el 2 de junio.

Escribí sobre los homicidios de Juana Maldonado, en Puebla, y de Pamela Terán, en Oaxaca, con la idea de que ya se había llegado al límite.

En realidad veríamos más, pero ni así alcanzamos el asombro.

“A diferencia de otras elecciones, en ésta, el asunto no va bien. Y lo saben contendientes, organizadores del proceso electoral y autoridades de gobierno de todos los niveles”, dije.

“Esperemos que ya los 26 días que restan de campaña pasen apresuradamente (cuando ejecutaron a Alejandro Chávez faltaban 16), que gane quien la ciudadanía quiera y que México libre la raya del resquebrajamiento. Nada de tigres, leones, leopardos, changos. ‘Amor y paz’, dijo aquel.

“Nunca, en ninguna otra elección federal, el crimen organizado u otros actores se habían ensañado tanto con los participantes a cargos populares”.

Entonces mencionaba aspectos nuevos de la delincuencia organizada, como la aparición del lado violento del llamado “huachicoleo” o de la conformación de nuevos cárteles de la droga que disputan el legado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Pero también mencioné el punto de cierto “sospechosismo” (que implica el anuncio-promesa de Andrés Manuel López Obrador de conceder amnistía a grupos criminales, lo que los hace sentirse como “en casa”) y, además, puntualicé en “la tendencia heredada del crimen organizado de querer imponer candidatos, como ocurrió, visiblemente, en Michoacán en el sexenio pasado”.

Escribí que la simple mención de la medida (la amnistía) pudo alborotar el avispero y generar un falso derecho de poder político.

Y preguntaba: “¿Qué fantasma se ha infiltrado en el proceso electoral…?”.

Y cité a Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 8 de junio advirtió que los recientes asesinatos de políticos pueden truncar la democracia.

“Podrían encontrarse, a través de la violencia, formas alternas ilegales e inaceptables de decidir quién esté y quién no esté en la boleta electoral”.

Antes, en abril, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, dijo: “Va a un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días. Eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”.

Lo que todos esperamos es que de los “demonios” ni las sombras aparezcan.

LAVANDO LA ROPA SUCIA

El tercer y último debate fue el escenario más público donde unos a otros, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez “El Bronco”, se culparon de toda clase de faltas. El candidato de Morena fue quien se llevó la peor parte.

De las acusaciones pasaron a las amenazas.

Vaya, no basta cerrar la campaña política con un escenario de miedo, en el que hasta advertencias de “a ver quién amarra al tigre si hay fraude” hay, sino que hasta siguen aflorando signos de corrupción entre los contendientes.

Digamos que a Meade, al que menos le pueden aplicar el término de mañoso, lo han acusado de ser “el padre” del gasolinazo y de participar en la orquestación de lo que llaman, al estilo película, “la estafa maestra”, que, afirman, consistió en “desaparecer” cerca de 2 mil millones de pesos del erario público, dicen, durante su paso por varias secretarías sin darse cuenta. De las dos cosas no hay elementos para una acusación formal.

Vaya, no es el mismo caso por el que acusan a Anaya, el de triangular recursos a través de empresas fantasmas, haciéndose de propiedades utilizando información oficial para beneficio propio. En el de Anaya, el caso tiene más pruebas, y hasta una grabación, donde el hermano de su presunto socio Manuel Barreiro, Juan, desmenuza la operación ante dos personas que intentan entrarle al “negocio”.

Pero a López Obrador también le toca parte del fango en el que está sumergida la campaña. Durante el debate, Anaya acusó al de Morena de tener a su “contratista favorito”, pues durante su gestión como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, dijo, asignó contratos sin licitar al empresario José María Rioboó. “¿Si te lo demuestro renuncias a la candidatura?”, retó Anaya.

A ello siguió Meade, asegurando que el colaborador y desde ahora palomeado como Secretario de Comunicaciones de Andrés Manuel, Javier Jiménez Espriú, está ligado a una empresa (Idesa, socia de Braskem, filial de Odebrecht) que tuvo contratos con la firma brasileña.

Eso es en cuanto a contratos, presuntos desvíos, lavado de dinero, y ni siquiera hablamos de la tanda de barbaridades que se ha propuesto, como programas y estrategias de gobierno; de majaderías, insultos y amenazas. Por cierto, de éstas últimas, la más recurrente y retadora es la del panista, de meter a la cárcel al Presidente Enrique Peña Nieto, en caso de que el Frente gane la Presidencia de la República.

Así el asunto, agraviante; con llegar y pasar el 1 de julio ya es mucha ganancia.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga