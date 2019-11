El acertijo beisbolero del presidente

Dicen que el que no cae, resbala. Quizá por eso el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la visita, a Palacio Nacional, del beisbolista mexicano José Luis Urquidy para advertir que el beisbol es como la política: “No siempre se gana”.

…

El acertijo es qué trató de decir, pues hasta ahora las ha ganado todas, al menos en la “mañanera”. ¿Será que ya va a perder una? Porque, pues, el país va “requetebién”; en seguridad, afirma, “se ha podido detener la escalada de violencia”, y la economía, pese al pesimismo de calificadoras y organismos financieros, está seguro de que crecerá, aunque este año ya babalú.

…

¿Qué le preocupa al Jefe del Ejecutivo que al menos ante un beisbolista admite que no siempre se gana? ¿O quién debe de preocuparse? Ponche o jonrón.

NI ABRAZOS NI BESOS, PERO SÍ BALAZOS

Y ya entrados en materia, porque “la cosecha de agravios nunca se acaba”, al menos en la realidad, si el caso Culiacán dejó una inmensa secuela de reacciones, reproches, elucubraciones y comentarios, no tan favorables a la administración federal, el de la familia LeBarón va para más.

…

No es para menos; de buenas a primeras, el Gabinete de Seguridad en pleno no dijo ni pío, o ni siquiera pareció tomarle importancia, al meollo del asunto en la tragedia ocurrida en Bavispe, Sonora: Los masacrados fueron seis niños y tres mujeres.

…

Punto importante es la hipótesis del General Homero Mendoza, Jefe del Estado Mayor de la Sedena, que apunta a que el terrorífico crimen lo cometió el grupo de “La Línea” por su rivalidad con “Los Salazar”, a quienes trata de impedir que se adueñen de su territorio.

…

Bien, pero, ¿entonces el Gobierno Federal sabe que existen grupos delincuenciales que los mexicanos ignoramos (como “Los Salazar”)? Suponemos que sí. ¿Y, entonces, por qué la Guardia Nacional, conformada pomposamente (o el Ejército o la Marina), no vigila esas zonas de riesgo para los habitantes?

…

O, en todo caso, no estaría mal que convirtieran en acierto, sin llegar a la negociación, el comentario de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que al “tú por tú” se intentara inducir si no al buen comportamiento, sí al “armisticio” entre los grupos civiles armados rivales.

…

Antes de que ocurra lo que para el activista Javier Sicilia es el siguiente paso de la sociedad, movilizarse para lograr “una verdadera política de justicia, verdad y paz”. Argumento que a la Presidencia no le preocupa.

…

El Presidente, sin embargo, admite las diferencias con el líder del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” “desde una campaña que no me dejé que me diera un beso”.

LA PIROTECNIA DE TULTEPEC Y SANTA LUCÍA

Será el sereno, pero ¿se acuerdan de aquel cerrito que nunca vieron quienes hicieron la propuesta de construir un aeropuerto civil sobre pistas militares de poco uso en Santa Lucía, municipio de Zumpango, en el Estado de México?

…

No, no vamos a decir que es un volcán, pero se une a los misterios y descubrimientos relatados, esta semana, por el arqueólogo Luis Córdoba Barradas sobre restos de más de 10 mamuts, trampas para cazarlos y hasta ceniza volcánica ¡a solo 10 kilómetros de Santa Lucía!

…

El asunto es que la zona, el rumbo, más allá de casi 150 amparos, magistrados cesados y acusados, y el firme convencimiento de la Federación de construir ahí la salvación del “Benito Juárez”, sigue representando casi un sacrilegio tocarla.

