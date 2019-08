Ebrard, Gertz, Durazo y Bucio, a olvidar Texas y resolver miles de crímenes en casa, más los 20 ejecutados en Uruapan

Somos candil de la calle y oscuridad de la casa al participar en la investigación de la masacre de mexicanos en El Paso, Texas, como lo anunció Marcelo Ebrard, donde no existe duda alguna sobre la identificación de Patrick Crusius, detenido e investigado por el FBI.

…

Bajo estas condiciones, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y la oficina de inteligencia de la Secretaría de Protección Ciudadana de Alfonso Durazo Montaño deberían concentrarse en los miles de asesinatos dolosos, más los 20 ejecutados y “regados” en Uruapan, Michoacán, y cinco embolsados en Veracruz.

…

Peor aún, habrá que reflexionar el por qué las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Luis Rodríguez Bucio están totalmente desanimados y aparecen como espectadores donde opera el crimen organizado, y por más incentivos que se pregonen para reclutar a guardias, la convocatoria permanece desierta.

…

Por cierto, según la relación presupuestal presentada al calce, el Comandante de la Guardia Nacional gana $163,150 pesos y el Comisario General de la Policía Federal $161,574 pesos de salario bruto, cuando el del presidente Andrés Manuel López Obrador es de $156,891 pesos; ¡pues no que nadie lo rebasará…!

…

En este tabulador, el policía más bajo gana $18,088 pesos, más de 4 mil pesos más que un soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional, un atractivo para reclutar, pero ni así.

…

Y volviendo a Michoacán, Silvano Aureoles Conejo está contra las cuerdas a pesar del despliegue federal, que nomás no mete las manos para enfrentar nada; ni siquiera operativos se han autorizado para controlar el flujo de armas en el estado.

‘TIENEN RAZÓN LOS QUE DICEN QUE ESTOY CHOCHEANDO, PERO LUCHO POR LOS QUE VIENEN, POR NUESTROS HIJOS’: AMLO

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no se le pueden negar los frecuentes momentos de sinceridad, un confeso público de lo que piensa, sin medir consecuencias.

…

En Rodeo, Durango, reveló que la crisis en la que está sumido el País fue causada por la generación a la que pertenece, esto es, los actuales adultos no lo heredaron de sus padres.

…

Confesó López Obrador: “Vamos a hacer historia entre todos, ni siquiera por nosotros; tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando, sí, pero no estoy luchando por mí o por nuestra generación; estamos luchando por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos”.

…

“¿Que no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos? Esta generación. Nunca habíamos estado tan mal; nuestros padres no nos dejaron así el País; estaba mejor cuando nuestros padres nos entregaron el País; si no nos apuramos, y hacemos nosotros la tarea, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos?

…

“Nos lo van a reprochar; van a decir ‘¿y tú qué hacías cuando estaban acabando con México, cuando estaban saqueando al País?’. Cuando menos a nosotros nos van a decir ‘bueno, ustedes sí lucharon’, pero todavía no hemos terminado; estamos empezando apenas; tenemos que rendir muy buenas cuentas”.

…

No hay nada más que agregar al mea culpa, al impulso de sinceridad siempre aleccionador.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos