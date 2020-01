Durazo ya declaró culpable a García Luna

La excusa ya no será el pasado; ahora es EU; el trato de elite a la CNTE; otra vez viene Barr, y no, precisamente, a la Basílica

Algún apuro debe haber en el Gobierno Federal cuando la mejor noticia de inicio de año, en cuestión de seguridad, es la promesa de Alfonso Durazo de que el Presidente de la República nunca tendrá en su gabinete a un Genaro García Luna.

Si el Secretario de Seguridad nacional habla de hechos debe referirse al ex funcionario de Felipe Calderón que ostentó diversos cargos, pero hasta ahí. En ese sentido nunca lo tendrá, a menos que el propio Durazo los escale.

Si habla de supuestos, que no debería, porque representa a una autoridad de alto nivel y tiene permitido opinar, pero no elucubrar, estará dando por un hecho que el ex Secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón es un delincuente o, al menos, que es culpable cuando el acusado ni está totalmente juzgado, y mucho menos condenado.

Pero, además, no está en sus facultades decidir quién es culpable o inocente. Tampoco es una autoridad mexicana quien lleva el caso del ex titular de la AFI, sino una extranjera.

Por donde se le vea, la promesa de Durazo raya en el improperio a priori y en el uso de un caso que, aunque incumbe a México, no se ejecuta aquí. ¿En verdad no existirán más argumentos para salir del atolladero de la inseguridad?

LA EXCUSA YA NO SERÁ EL PASADO; AHORA ES EU

El círculo sobre el tema más escabroso para la 4T lo cerró, este martes, Marcelo Ebrard durante el evento con embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que más que tratar asuntos de política exterior fue un curso sobre la calamidad que México padece en cuanto a la violencia.

El titular de la SRE fue directo: “Si no se reduce el tráfico ilícito de armas con un esfuerzo conjunto que necesita el compromiso de Estados Unidos, entonces, ¿por qué se supone que se va a poder doblegar a grupos fuertemente armados?”.

Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Cuál es el meollo del asunto? La violencia está, incluso, desde el primer minuto del 2020 con tres días de balaceras en Nuevo Laredo. Pero debe definirse el nivel en que se encuentra cada cosa.

¿Qué está primero?: ¿El regaño de las “mamacitas” y las “abuelitas” a los que se portan mal? ¿La estrategia de desarrollo social para evitar que se sigan engrosando las filas del crimen organizado? ¿Los “besos y abrazos” (que parece ser están siendo desairados? ¿La herencia del pasado? ¿O la culpa de Estados Unidos porque no frena el tráfico de armas?

Y es que, claro, ya pasado el año de gracia (un semestre más de lo solicitado) todo puede sonar, como dijeran los LeBarón, a atole con el dedo.

EL TRATO DE ELITE A LA CNTE

De seguir, como hasta ahora, el cariño entre la CNTE y la Presidencia de la República, la disidencia magisterial podría tener, en breve, hasta su propio espacio y ventanilla en Palacio Nacional.

Y es que hasta ahora es la única organización, o grupo, que es recibida, personalmente, por el Presidente López Obrador. Ayer fue la décima ocasión, sea cual sea el motivo del encuentro, porque, además, estuvieron el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

La suerte de la parte minoritaria del magisterio nacional es envidiable. Nadie como él ha podido entrar y salir del recinto presidencial como Pedro por su casa. Lo han intentado alcaldes, policías federales, taxistas, padres de familia, gente agredida, desalojada, extorsionada, y nada.

Esta vez, afirman, el punto fue ver cómo va la implementación, en curso, de la nueva escuela mexicana. Podría ser sólo que, entonces, nada más faltó la parte más importante del magisterio, el SNTE.

A menos que la parte de la Coordinadora, la que contempla en sus libros de texto “alternativos” materias sobre “desobediencia, resistencia y lucha”, merezca sesión especial y aparte.

OTRA VEZ VIENE BARR, Y NO, PRECISAMENTE, A LA BASÍLICA

A más de uno pone a pensar la segunda visita del Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, a México durante la era lopezobradorista.

La espinita que a algunos punza es que cinco días después de su visita, el pasado 5 de diciembre, se anunció la detención de Genaro García Luna en Texas, se dijo que Donald Trump aplazaba la calificación de terroristas a los cárteles de la droga mexicanos ¡y se firmó en nuestro país el T-MEC!

A muchos aliviaría que Barr, en realidad, tenga como objetivo principal de su segundo viaje llevar una segunda ofrenda a la Virgen de Guadalupe en la Basílica y, de pasada, faltaba más, acudir a saludar al Presidente en Palacio. De lo contrario habría nota de ocho columnas los días siguientes.

