DUARTE, ‘ESTRELLA’ EN VERACRUZ; MEADE, DESLINDE Y FAKE NEWS; ANAYA COMBATE; AMLO EVADE

Vaya que va con todo la guerra sucia en redes sociales. A escasos minutos del discurso de José Antonio Meade Kuribreña en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, circuló un video falso donde el precandidato del PRI dice: “Queremos dejar claro que la cárcel es para los ciudadanos y la calle para los delincuentes”; lo compartió Sabine Berman y Aurelio Nuño le aclaró la falsedad.

…

Pero el que fue la “estrella” de la gira de los tres precandidatos presidenciales punteros fue Javier Duarte de Ochoa. El ex gobernador acusado, extraditado y encarcelado por desvíos multimillonarios y más sirvió para el deslinde de Meade, quien aseguró que al partido le dolió la traición de Duarte, lo desprestigió y que los priístas NO son como la ex promesa del nuevo PRI.

…

Habrá que esperar si el ex secretario de Hacienda dice lo mismo, en Quintana Roo, de Roberto Borge, en Chihuahua de César Duarte, en Tamaulipas de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, y un largo etcétera.

…

Mientras, Ricardo Anaya Cortés aprovechó el golpe de Miguel Ángel Yunes contra el ex gobernador para demostrar que el PAN combate de frente a la corrupción y que se castiga en serio.

…

Y, desde Fortín de las Flores, Andrés Manuel López Obrador publicó un video donde habló de corrupción, de vender la flotilla de aviones del gobierno y de ofrecer a Donald Trump el avión presidencial, ¿Y de Javier Duarte..? ¿Qué NO se acuerdan que lo defendió en el centro del escándalo..?

EQUIPOS DE PUNTEROS ‘RECUERDAN’ A RUIZ ESPARZA; AEROLÍNEAS ENTORPECEN

Aleccionadora está resultando la prueba de simples mortales para los candidatos presidenciales y sus equipos al probar la incapacidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, y de Aeronáutica Civil (DGAC) de Miguel Peláez Lira, para meter al orden a las aerolíneas.

…

Las quejas de los usuarios en redes sociales por constantes retrasos y sobreventa son tan escandalosas que muchos dejaron de hacerlo por la desatención de la SCT; eso mismo viven los equipos de José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, principalmente.

…

Con esa grata experiencia sería bueno que entre sus propuestas, una vez registrados como candidatos y que la propaganda en medios NO vaya “dirigida a sus militantes” -es un decir-, planteen una solución al problema, ya que la disposición, en la Ley de Aviación Civil, de compensaciones y reembolsos en operación a partir del 31 de octubre, simplemente, se aplica a voluntad de las aerolíneas.

ABOGADOS EN SINALOA, NUEVO LEÓN, JALISCO Y BC, POR AMPARO CONTRA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Lo que se prevé como uno de los estados donde se concentrarían presuntas violaciones a los derechos humanos y la transparencia en operativos militares, la asociación Abogados Unidos por Sinaloa junta firmas frente a la catedral del obispo Jonás Guerrero para interponer un amparo colectivo contra la Ley de Seguridad Interior.

…

El vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Francisco Villarreal, aseguró que en otros estados, como Nuevo León, Jalisco y Baja California, asociaciones hacen lo mismos por la inconstitucionalidad de la LSI contra los artículos 1, 21, 29, 35 y 129.

…

Hasta el momento, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y sus homólogos Manuel González -interino de Jaime Rodríguez-, Aristóteles Sandoval y Francisco Vega NO se han declarado contra el proyecto del gremio jurídico para echar abajo la LSI vía la SCJN de Luis María Aguilar.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos