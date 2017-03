¿Dónde quedó la magia de los independientes?

Cuando Jaime Rodríguez, “El Bronco” ganó la gubernatura de Nuevo León en el 2015 como candidato independiente, la mayoría de los ciudadanos elogiamos la llegada de un nuevo tipo de político sin respaldo de partido alguno.

Esbozamos incluso el inicio de una nueva era en la forma de gobernar una entidad, con un estilo sin precedente.

Políticos al fin, en el pecado, quizá, lleven la penitencia.

En esta nueva alternativa, sin embargo, existen dos vertientes, o tres. Políticos cuya ansiedad ahora es ser candidatos independientes, pero con trayectoria anterior ligada a un partido. Es el caso de “El Bronco”.

Políticos sin trayectoria anterior ligada a un partido, pero con experiencia en la cercanía con la gente, la mayoría a través de asociaciones civiles. Es el caso de José Pedro Kumamoto, diputado local por Zapopan, Jalisco.

Y algunos pretendientes ahora por la Presidencia de la República sin experiencia en política ni en agrupaciones sociales. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con.

Entre otros, quienes sueñan con esa opción porque quizá ningún partido les abra la puerta están desde Jorge Castañeda hasta, jugando ahora con dos posibles cartas, Miguel Ángel Mancera y Margarita Zavala.

El primero porque considera ser el tutor de las candidaturas independientes; Mancera y Margarita porque quizá su partido decida por otra persona.

Pero en estas estaba, intentando buscar un lado bueno a “El Bronco” después de ver y escuchar un programa de televisión regiomontano en donde, al contrario, sacaron solo lados malos, cuando me topé con la noticia de las aspiraciones presidenciales, como independiente, de Emilio Álvarez Icaza, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Otro más con la ilusión de ser “el iluminado”, pero no por una diputación, alcaldía o gubernatura… ¡Por la Presidencia de la República!

Un reto nada fácil. Tal vez si Álvarez Icaza hubiera observado y digerido el programa del Arquitecto Héctor Benavides en el Canal 12 de TV regia, la habría pensado dos veces.

En un panel del programa semanal se abordó, primero, el tema del transporte en la zona metropolitana, un asunto sin fin desde hace décadas y décadas y, debe decirse, no resuelto ni por gobernantes de partido, ni, como ahora, sin partido.

El único mérito en el tema fue quizá hace muchos años para uno de los ex gobernadores priístas Benjamín Clariond Reyes o Natividad González Parás. Uno de los dos prometió nunca más un “transporte con trompa, de esos feos”. Cumplió.

Opiné al programa: “Si se requiere un transporte como el de Nueva York o Londres, pues primero se debe edificar, construir, educar, desarrollar, una ciudad como Nueva York o como Londres”.

“El Bronco” no lo ha resuelto, siendo un problema persistente, deuda de gobiernos anteriores. Pero “El Bronco”, el independiente, iba a resolver todo lo pendiente.

El segundo panel fue sobre Influenza y las 51 muertes en este periodo invernal, la tasa más alta de mortalidad en la República Mexicana, ostentada por Nuevo León.

Le siguen Querétaro con 15 y Coahuila con 10, un margen mortal bastante ancho. Y mencionaron también el campeonato en dengue.

Pero sacar las cuentas de “El Bronco”, el primer Gobernador independiente, resulta dramático. El mismo canal de TV, de la cadena Milenio, trasmitió una consulta de calle con ciudadanos de la zona urbana de Monterrey, la cual abarca al menos 10 municipios. Los resultados reflejan la preocupación de la población, y el retorno del miedo, tras cuatro años de terror por la proliferación de grupos armados y la presencia de cárteles del narcotráfico.

Esta vez, sin embargo, el catálogo del miedo es toda una combinación de delitos, porque además del resurgimiento de la confrontación entre grupos de tráfico de drogas, se suma, terriblemente, el de asaltos a domicilios, algo recabado de viva voz de nuevoleoneses desde el año pasado.

Los testimonios agregan asaltos en taxis y en vía pública.

El descontrol de la seguridad en Nuevo León se ha evidenciado con consecuentes motines en el Penal del Topo Chico, en cual, por cierto, fue pisado recientemente hasta por el ex gobernador Rodrigo Medina.

En resumen, hablamos de tres calamidades en el mismo número de sectores, salud, transporte y seguridad.

¿Pero cómo anda “El Bronco” en el sector económico?

En ese sentido, ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto le echó una mano al encabezar la 73 Asamblea de la Cámara de la Industria de la Transformación, en donde destacó la aportación al estado y al país del sector empresarial nuevoleonés.

“(Nuevo León es una entidad dinámica, competitiva y ganadora), y esto ha sido posible gracias al círculo virtuoso que aquí han construido al vincular educación, innovación, productividad y desarrollo”.

Pero no debemos olvidar el “Broncón” del Gobernador, en el cual estuvieron -o están- involucrados algunos de sus más cercanos asesores como lo es Fernando Elizondo, casi co-gobernador, con la empresa automotriz coreana Kia Motors Corp., cuya inversión, de mil millones de dólares, en Pesquería, Nuevo León, fue anunciada en 2014 por Peña Nieto, el entonces Gobernador Rodrigo Medina, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, político regio, y Hyung -Kun Lee, vicepresidente de Estrategia Global de Kia.

“El Bronco” literalmente se negaba a cumplir los acuerdos de infraestructura para la empresa coreana. Finalmente, al parecer, todo concluyó en buenos términos, y más valía porque ahora con el toque de “romper la formación” de empresas gringas, el asunto se pondría más “bronco” todavía.

Por eso digo, si Álvarez Icaza hubiera escuchado los reclamos a “El Bronco”.

Claro, nada de eso es culpa del ex ombudsman interamericano y del ex Distrito Federal. Como no lo sería de Ferriz de Con si se sacara la rifa del tigre.

El caso solo se reduce a cómo recobrarán esa luz con la cual llegó la figura del independiente a las urnas, como la magna esperanza para los ciudadanos cansados de los partidos y sus barbaridades.

¿O de los partidos y de los independientes pasaremos a los mesías?

Por cierto, “Juanito” (Rafael Acosta) también quiere ser Presidente de la República.

¿Algún problema?

