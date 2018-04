‘Donante exprés’, ¿o mis órganos para ‘la mafia’?

Una nueva ley está a punto de concretarse. Si usted ahora no instruye por escrito que no desea donar, el Estado se apropiará de su cuerpo, así su familia se oponga

El viejo dilema en México de esperar por años recibir un trasplante de órgano cambia de reglas.

Hasta hoy usted autorizaba disponer de su cuerpo al morir. Si no lo hacía (en apariencia) no se tocaba; ahora, si desea ser intocable debe instruir por escrito que “no deseo donar” o el Estado se apropiará de él en automático.

En principio debemos admitir que el asunto de espera para recibir en donación un órgano para salvar una vida es creciente y urgente. Los pacientes que desesperadamente aguardan la llegada de un corazón, un pulmón o un riñón son miles y a nivel mundial.

En México la lista sobrepasa los 20 mil casos.

Una iniciativa de ley propuesta por el Partido Verde está a punto de concretarse. Todos los mexicanos estaríamos en la condición de entregar nuestros órganos bajo la figura de “consentimiento presunto o expreso”, salvo que en vida instruyamos por escrito que no deseamos serlo. Y ello implica sólo una decisión personal, la familia ya no podrá decidir.

La modificación legal la aprobó ayer el Senado de la República.

Hace un mes platicaba en San Lázaro con la legisladora por el PRD Tania Arguijo sobre un asunto que a ella le apasiona, la ciencia y la tecnología. En un momento me dijo “es que ahorita vamos a votar la ley que quiere obligar a los mexicanos a donar sus órganos”.

En ese instante, por un momento, cambiamos de tema.

El asunto me pareció importante porque hace una década IMPACTO publicó una serie de reportajes a raíz de una escrupulosa auditoría que involucraba al Registro Nacional de Trasplantes y al Centro Nacional de Trasplantes. No los dejaba bien parados. La verificación de la actividad señalaba irregularidades que condujo incluso a reuniones para cruce de información entre periodistas de esta empresa y funcionarios privados y de gobierno. La lista de espera, por ejemplo, no se cumplía a cabalidad. A veces la donación se aceleraba o se brincaba a pacientes si aparecía, presuntamente, otro tipo de “donaciones”. Más aún, los puntos señalados en la auditoría no eran atendidos.

Se intuía que la donación de órganos en México, aún vigilada por organismos oficiales o privados, estaba montada sobre una estructura de negocio.

A Arguijo le pregunté si la nueva ley abriría las puertas de par en par, y sin estricta vigilancia, el tráfico de órganos.

Casi me gritó: “Diste en el clavo”. “Una vez que mueres tu cuerpo pasa a ser propiedad del Estado y el Estado dispondrá de tus órganos”, respondió.

Mi cuestionamiento sobre el tráfico redondeó su postura que ya armaba, sólo respecto a la obligatoriedad, para explicar a los medios por qué rechazaban ciertos aspectos de la reforma.

El dictamen en esos días lo tenía la Cámara de Diputados, pero pospuso su votación. Lo aprobó el Senado y se la devolvió a la Cámara Baja.

De acuerdo con legisladores, en principio se busca beneficiar a tanta gente que con urgencia requiere de un órgano; en segundo punto, precisamente impedir el tráfico, y en tercero, mejora la cultura de la donación.

Sobre algunas dudas, el dictamen no da respuestas.

¿Cómo controlarán las instituciones de Salud, las de registro de donaciones, la avalancha de órganos que por obviedad se obtendrán porque millones de mexicanos no dejaron dicho que “no” y ya sus familiares no tendrán opción de impedir que se haga uso de ellos?

Pero, además, ¿quién vigilará la actuación de los funcionarios?

Recuerde usted que antes en un papelito escribía un “sí” quiero donar mis órganos (por consentimiento expreso en carta ante notario, tarjeta de donador o por autorización de los familiares). Si no autorizaba no se tocaba. Hoy debe escribir un “no” para ser intocable… o sus órganos, todos, tendrán destinatario. ¿Bajo qué controles?

En aquellos años, el Director Editorial de la revista “Detrasplantes” del Cenatra, doctor Omar Sánchez Ramírez, replicó a IMPACTO: “La llegada de la auditoria fue vista por el Centro Nacional de Trasplantes como una oportunidad de mejora de los procesos que tiene establecidos. El cuerpo directivo del Cenatra estaba consciente desde hacía tiempo de las debilidades y fortalezas que caracterizan varios de los procesos y sobre todo de la necesidad de robustecerlos.

“Una vez concluida la auditoria, los resultados fueron discutidos y se acordó como plazo el 5 de diciembre de 2005 para atender las observaciones emitidas por la autoridad responsable.

“El Centro Nacional de Trasplantes se compromete ante las familias de aquellos que han donado los órganos de sus seres queridos, ante los pacientes en espera de obtener un órgano o tejido, ante las organizaciones no gubernamentales que colaboran con el programa, los profesionales de la salud, las autoridades y la población en general, a atender de la manera más puntual posible las observaciones emitidas por el auditor en el plazo establecido por la ley”.

En lo general, consideramos -como me lo dijo en aquel entonces Arturo Dib Kuri, director del Cenatra, casi como premonición, “¿qué tal si tú mañana necesitas de un trasplante?”-, todo esfuerzo para aliviar el sufrimiento de quienes aún tienen oportunidad de vida, es loable.

Es preciso hablar de temas que deben aclararse y sustentarse porque no vaya a ser que entre la humareda del proceso electoral nos claven un puñal en supuesto beneficio para muchos, pero también para muy pocos… vivales.

