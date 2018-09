Don Pancho, todo está cambiando; del PRI nada queda

Para Elena y Tina Galindo Musa, mis hermanas

Han pasado sólo 10 años de que usted se marchó y me duele comprobar que, por lo menos en lo que a mí se refiere, sobraba razón a Gustavo Adolfo Becker cuando se dolía de lo solitarios que se quedan los muertos.

Avergonzado, se lo confieso, don Francisco, olvidé el domingo pasado que la noche aquella del 9 de septiembre de 2008 cuando, a sus hijos y a sus amigos, nos heredó la tristeza de su partida.

No me atrevo a cargar el olvido a la vorágine que viven los mundos político y periodístico a partir del día que un grupo de ex priístas encabezado por Andrés Manuel López Obrador mandó al PRI al diablo, es decir, a las puertas de la extinción.

Todo está cambiando, espero que para bien y no como Lampedusa hizo decir a Tancredi: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Como sea, no tengo justificación para el olvido, mucho menos si en el salón “Francisco Galindo Ochoa” (que los Bustillos bautizaron, por algo será, como “El Pancho’s Bar”) veo casi a diario el lienzo en el que don Toño Anaya lo retrató a Usted como el último dinosaurio que fue, con su puro inseparable y su pin priísta reinando sonriente sobre un mundo jurásico poblado de dinosaurios de poco empaque.

El domingo anterior debí platicarle, como año con año, lo que ocurre, al menos lo que alcanzo a ver. Usted perdonará que lo haga con una semana de retraso.

No tengo ouija, pero sé que le interesa el país, pero sobre todo su partido. Déjeme decirle que está, si no en estado agónico, en coma sí, y que así permanecerá por lo menos los siguientes dos meses y medio hasta que se quede sin jefe, si no se somete antes al liderazgo de López Obrador que, vestido de moreno y todo, sigue siendo un priísta de los viejos tiempos.

Creo que el PRI formal ha hecho bien en replegarse un poco porque de lo contrario desaparecería del todo. La última ocasión que el Presidente Peña Nieto se refirió a la derrota del primer domingo de julio pasado, expresó su convicción de que su partido debe cambiar de esencia, de nombre y de apellidos, es decir, reencarnar en otro.

A Claudia Ruiz Massieu, hija de José Francisco, le tocó la triste tarea de administrar el tiempo que, en teoría, aún está en el poder (por lo menos en el Ejecutivo federal) antes de que ya sin jefe oficial se desaten los demonios para terminar de enterrarlo, resucitarlo en un nuevo ente, como aconseja Peña Nieto o, ajustándonos al verbo de moda, reinventarlo.

El problema don Francisco es que parece que no hay con quién ni para qué.

A excepción de los priístas de alto nivel que aún andan por ahí, más que por gusto o militancia, por obligación, pues están obligados a dejarse ver por formar parte de la chiquillada en el Congreso, al resto se lo tragó la tierra, están de vacaciones o velan armas en espera de quedarse sin nadie en el mando para hacerse de él.

Por suerte no le tocó verlos llevar a su partido al estado en que se encuentra.

En marzo de este año, en su cumpleaños le decía al final del texto que sería saludable que estuviera Usted “para decir (a los priístas) que ya se dejen de chingaderas, que el PRI no puede darse el lujo de que otra vez lo echen a patadas de Los Pinos porque puede ser para siempre”.

Faltaban tres meses para las elecciones, pero ya se veía venir lo que ocurrió, y Usted no estaba para decirles que por lo menos metieran las manos para que nos creyéramos el cuento de que estaban en competencia.

Han desaparecido, ni siquiera asoman el rostro quienes tienen un catálogo de culpas y causas de la derrota, tampoco los poseedores de la poción mágica para despertar a quien está en coma o el que ya tenga lista la nueva esencia y los nombres y apellidos.

Y VA PA’LARGO

¿Qué más puedo decirle, don Pancho, que Usted no sepa?

El PRI, lo que quedaba del partido al que Usted ayudó a mantenerse en el poder desde los tiempos de Manuel Ávila Camacho, cuando emigró de su juvenil exilio en Chetumal a la Ciudad de México, nada queda y sólo un justiciero tipo Marvel podría ayudarlo a recuperarse con lentitud.

La noticia es que Andrés Manuel y su grupo no piensan irse y se necesitaría una catástrofe política y económica de magnitud apocalíptica para que otra formación de izquierda, derecha o centro, pudiera, si no desplazarlos, por lo menos hacerles cosquillas. Tendría que convencer a por lo menos 30 millones de personas que se equivocaron, y para eso se requiere de más de uno o dos sexenios.

Además, el Presidente electo es un gran malabarista dialéctico, aunque sus opositores se burlen de su estilo para enfrentar los cuestionamientos supuestamente conflictivos; ahora mismo que su estrategia para ganarse al electorado empieza a toparse con la realidad, sin mayor problema da vueltas a los asuntos como si sus propuestas originales no hubiesen sido en sentido diferente. Y nada pasa porque su bono de credibilidad es inmenso.

Si, don Francisco, si allá en donde está le permiten vernos sabrá que al final de cuentas los priístas hicieron todo para que los echaran a patadas; más aún, parecen resignados a dejar de existir o, en el mejor de los casos, para ellos, están en espera del momento de sumarse al nuevo grupo en el poder que, como sabe, está compuesto, en la cúspide, por puro ex priísta. Sin duda serán bienvenidos.

Lamentable, sí, decepcionante también porque llegamos a pensar, lo incluyo y me incluyo, que estaban hechos de otra madera. No es así. Cuando el triunfo les sonríe son lo que creíamos que eran, pero cuando enfrentan la desgracia y la derrota, se muestran como verdaderamente son.

Y por eso los echaron.

Y de nuevo, perdón por el olvido, pero ya sabe hay tiempos en que la memoria es flaca.