Doctor López Gatell, los periodistas rogamos su perdón

No nos resistamos, reconozcamos la injusticia que en las últimas semanas hemos cometido con el subsecretario Hugo López Gatell los periodistas que ponemos en duda sus números y gráficas y que, en el colmo de ignorancia supina, no consultamos los varios diccionarios existentes de epidemiología y persistimos en aferrarnos a las erróneas definiciones de letalidad y mortalidad de la Real Academia de la Lengua; peor aún, quienes somos incapaces hasta de identificar qué diablos pinta la Universidad Johns Hopkins en la pandemia.

No sólo eso, pidámosle perdón por menospreciar lo que, gracias a su sapiencia y a la experiencia obtenida en el cuarto de guerra de Felipe Calderón, cuando la influenza de 2009, el gobierno del Presidente López Obrador ha hecho por hacernos más llevadera la vida con la epidemia causada por el coronavirus.

Aceptemos su realidad: estamos muy lejos de estar en los lugares más afectados del mundo o del continente americano, como insistimos en afirmarlo los periodistas chilangos, incapaces de interpretar, por falta de entendederas y mala voluntad, la información que noche a noche nos ofrece sin manipular los datos que, como dice, si no están a tiempo para elaborar sus gráficas, se debe a que las autoridades sanitarias de las entidades federativas los envían con retraso.

De hecho, el periódico Reforma debe corregir y ya no persistir en presentarlo contradiciendo al Presidente López Obrador cuando ambos, el mandatario y el subsecretario, dicen lo mismo con diferentes números.

Peor aún, abstenerse del pecado periodístico de adelantar la publicación de gráficas que, por ejemplo, él no mostró el martes, sino hasta la noche del miércoles.

En obligado desagravio, emprendamos desde hoy una campaña para que Morena lo integre a su padrón de militantes y tenga, ahora sí, un digno sucesor para Andrés Manuel López Obrador porque su condición de salvador de la patria lo colocará por encima de cualquiera de los héroes de las cuatro anteriores transformaciones.

El lenguaje ya lo tiene: en los últimos 35 años, el periodo neoliberal, se dejó de invertir en el sector salud y en la preparación de especialistas.

Confieso, después de verlo en escena la noche del miércoles hablando de la diversión que le causó la errónea interpretación periodística de sus gráficas sobre mortalidad y letalidad, de justificar el por qué el Presidente si puede abandonar su hogar y el Palacio Nacional para internarse en zonas en donde al día de hoy el semáforo está en rojo, de no ruborizarse al hacer una crónica mentirosa de su comparecencia ante los senadores, de explicar por qué el miércoles no fue el peor día de la epidemia, etcétera, etcétera, llegué a la conclusión, muy personal, de que el doctor López Gatell merece que la Plaza de la Constitución luzca su estatua, un honor que no pudo alcanzar ni siquiera Antonio López de Santana.

En definitiva, no sería mala idea que todos los que hemos hecho el ridículo mal informando a los lectores por nuestra incapacidad para absorber y difundir la sapiencia del subsecretario de Salud, nos despojemos de orgullos y vanidades y acudamos en manada a su conferencia vespertina a rogar su comprensión y perdón.

Y pedirle, además, que nos de un curso de primero de plastilina en epidemiología como los que cada noche, después de su conferencia de prensa, imparte en Palacio Nacional en términos tan llanos que hasta al Presidente han convertido en experto.

En resumen, estoy convencido de que el doctor López Gatell será el próximo Presidente, si, y solo si, no manipula la información como de mala leche sospechamos algunos periodistas.