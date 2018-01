Diego Fernández de Cevallos temió la fuga de René Bejarano: Federico Döring

‘DIEGO ME PIDIÓ PRESENTAR LOS VIDEOS DE BEJARANO, TEMÍAMOS SU FUGA’: FEDERICO DÖRING

“Diego (Fernández de Cevallos) me pidió que presentara los videos de René Bejarano en Televisa (3 de marzo del 2004), por temor a que se fugara, como lo hizo Manuel Muñoz Rocha (acusado de autoría intelectual del asesinato de J. F. Ruiz Massieu), Bejarano tenía fuero y NO lo podrían detener”, comenta el diputado federal Federico Döring Casar a esta columna.

…

Döring, por mérito propio había abierto espacio en la televisora de Emilio Azcárraga, vía Bernardo Gómez, y era el momento preciso de presentar los videos para denunciar la corrupción de Bejarano -hombre de todas las confianzas del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador– con el constructor argentino Carlos Ahumada Kurtz.

…

En 2004, Bejarano era coordinador parlamentario de la Asamblea Legislativa del DF y el 2 de marzo -dos días antes de los videos de Bejarano- se desató el escándalo en videos de corrupción del GDF con Gustavo Ponce Meléndez, secretario de Finanzas, quien fue grabado apostando en el casino del Bellagio en Las Vegas, acusado de fraude por 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero.

…

“El 3 de marzo de 2004, en la conferencia de las 6:00 a.m. Andrés Manuel prometió que Ponce daría la cara a las 10:00 a.m., NO lo hizo, por lo tanto, Fernández de Ceballos temió la fuga de Bejarano”, afirma Döring, de ahí la petición para evitar la impunidad. En una entrevista con René Delgado de Proceso, Diego revela que pagó por los videos.

SE LE ALINEAN LOS PLANETAS A MIGUEL BARBOSA EN PUEBLA; DESLEAL ESTRATEGIA GALI-ALONSO CON ANAYA

Con la revelación de las relaciones peligrosas entre el gobernador Tony Gali, Javier Lozano Alarcón y Rafael Moreno Valle, se alinean los planetas para Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura de Puebla por Morena.

…

Nada bien cayó en el cuartel de Ricardo Anaya Cortés y en la alianza Por México al Frente la permanencia de Lozano Alarcón como enlace del gobernador en la Conago. Gali es el primer soporte de Martha Erika Alonso en la campaña, esposa de Moreno Valle.

…

No hay más explicación que la traición, para entender el nexo de Gali con el vocero del candidato del PRI, José Meade Kuribreña, archienemigo declarado de Anaya Cortés. En este escenario, el perredismo que en teoría apoyaría a la esposa de Moreno Valle por la alianza, volteará con Barbosa Huerta, reforzado por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

…

Se habla del control de daños con un ‘aparente’ desligue de Lozano de la administración poblana, para reafirmarlo, en una entrevista criticó la falta de experiencia de gobierno de Erika Alonso, pero la simulación está a la vista, y tiene el propósito del juego en dos frentes, para mantener un pie con Meade Kuribreña, por lo que se pueda ofrecer.

LE SALIÓ EL CALDERONISMO A MENDOZA DAVIS, CON TODO POR MARGARITA

Hay que reconocer que todavía hay lealtades. La muestra la puso Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur, en la recolección de firmas de Margarita Zavala Gómez del Campo. Aseguran los Illuminati que el gobernador panista puso todo de su parte para que la rival y supercrítica de Ricardo Anaya Cortés avance en su rebasada meta.

…

Por cierto, una encuesta atribuida a Gabinete Estratégico llamada Voto Útil ubica a la esposa de Felipe Calderón Hinojosa por encima de los tres candidatos aliancistas en careo de pares finalistas, que decir por encima ¡los arrasa..!

…

Chequen los números. Si al final de la contienda quedan Margarita y José Meade Kuribreña, la primera obtiene 60%, contra 17.5%; si queda con Anaya, Margarita saca 52.3% contra 24.7% del panista, y si al final llega con Andrés Manuel López Obrador, la primera gana con 47.6% contra 40.8% del morenista ¿Inducción al Plan “B”..?