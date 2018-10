Día de la paz mundial

La violencia en su máxima expresión, no sólo había sacudido, sino sometido al mundo: Dos guerras mundiales crudelísimas. La última nos legó el paso seguro a la extinción total del ser humano sobre el planeta, la bomba atómica ensayada con éxito en Hiroshima y Nagasaki.

Mahatma Gandhi cuyo natalicio fue el 2 de octubre de 1869, había vivido ambos siniestros. En su juventud aprovechó antes de la primera guerra la oportunidad de ir a estudiar derecho a la metrópoli, Londres. Su estancia ahí, lo sedujo para regresar a India y ser de los privilegiados que podían valerse de su currículum para subir las escaleras sociales y económicas en su personal beneficio. Azaroso fue su paso de regreso a casa para adentrarse en los secretos del litigio ante tribunales convencionales. Sus causas defendidas, sin embargo, lo situaron ante una terrible realidad, la administración de justicia burocratizada. Persistió en conocer los secretos judiciales y se embarcó, contratado por una importante empresa a Sudáfrica y después de probar los sabores del éxito en una negociación favorable a los intereses que defendía, la introspección a su vez, lo enfrentó con su propio espíritu: ¿Esa era la verdadera misión de su ser como abogado? Él mismo confiesa que su búsqueda interior lo topó con Dios que lo involucró para siempre con el amor al prójimo.

Se enfrentó con la autoridad colonial en defensa de indios y africanos. Ésta lo reconocía o desconocía, según la posición circunstancial de su propia postura que fue alcanzando el liderazgo en la defensa de la justicia que lograba con los primeros métodos de la no violencia, que fue la no colaboración de los indios en los servicios públicos, como signo de oposición a las arbitrariedades incurridas por el exceso de la autoridad. Defiende en su caso a Inglaterra, cuando la causa lo justificaba y suspendía la no colaboración, para desplegar la participación gratuita de la comunidad hindú radicada en el lugar para apoyo colectivo.

Prosiguió con la organización vecinal y laboral en comunidades indias en las que reinaba el espíritu de fraternidad para alcanzar la plenitud de todos. Ahí inicia el concepto de ashram o comunidad construida bajo el principio de la dignidad del trabajo que más tarde en 1915 a su regreso a India, va a replicar incesantemente.

Gandhi sostenía la congruencia esencial de la ética de la persona. “Dejemos que nuestras vidas hablen en lugar de nuestras palabras”. La materialización de estas convicciones se escenificó primero en Sudáfrica y posteriormente en India cerca de Ahmedabad, siendo la primera vez que a su comunidad denominó Ashram.

Es también en esta época de verdadero abogado, que intervenía ante los órganos de la administración en defensa de los más débiles y les ofrecía opciones de nueva vida dedicados al trabajo, a la higiene y a las buenas costumbres con lo que construye su código moral de la no violencia, para “no regresar el mal con otro mal mayor”, sino “romper el círculo vicioso para convertirlo en el virtuoso” del bien para todos. La Satyagraha es la práctica o principio de la no violencia activa por la paz. Satya quiere decir verdad y graha firmeza, voluntad y aceptación.

En las largas jornadas de predicación con el ejemplo de su propia oblación por los demás, se manifiesta como guía a la vez que militante activo. En la hilandera mostraba la dignidad del trabajo; en los ayunos la demostración del sacrificio sostenido por el espíritu, en sus luchas reivindicatorias postulaba la justicia social para lograr la mayor igualdad en la distribución de la riqueza y el acceso universal a la educación y a la cultura. Su grandeza no era física sino espiritual, su carisma no el de la elocuencia verbal, sino la sustancia y congruencia de la vida con la práctica de los principios y su plena vivencialidad.

Era más temible que un ejército porque su poder era grande ante las multitudes a las que podía inducir a cualquier acción violenta. Él leyó en la historia; nada de bien se conseguiría con ello, mantuvo el timón por esa ruta y nunca perdió el rumbo; la popularidad jamás lo envaneció. Bien se dijo era “el piloto dulce y piadosos, ruega y se apoya en Dios” nunca pierde su condición de su ser contingente.

El 9 de abril de 1930 ya había ocurrido la represión violenta de los ingleses con los que protestaban por el impuesto de la corona a la sal. Mahatma había iniciado su marcha a pie el 12 de marzo con 68 hombres de ashram de Ahmedabad. Cruzaron por caminos polvorientos, empobrecidos, abandonados. Los aldeanos salían a recibirlo con hojas y pétalos, señalándose en común que en todas partes se exhibían los colores nacionales, los campesinos se arrodillaban. En Bhsmrad el 9 de abril de 1930 recoge un puño de sal desobedeciendo la ley impuesta por los ingleses. Millones lo seguían pero todavía millones más en el mundo, entendieron que la sal la produce la naturaleza y se encuentra libre en los mares para todos los seres terrestres. La lección rompe la paciencia de los ingleses que respondieron con una brutal represión. Tagore declaró: Europa ha perdido totalmente el prestigio moral de que gozara en Asia. “Ya no se le considera el defensor mundial del juego limpio y el exponente de principios elevados, sino el paladín de la raza occidental y el explotador de los que están más allá de sus fronteras”.

Su tarea hacia 1931 se encamina a la campaña en Inglaterra para hacer labor y crear conciencia entre los ingleses que la demanda de independencia de India era una exigencia justa y viable. Tres meses ocupa en este esfuerzo, para que el 29 de agosto de 1931 asista como único representante del Congreso Nacional Indio a la segunda Conferencia de la mesa redonda de Londres. Del 12 de septiembre al 5 de diciembre, el abogado ya internacionalista, por su vocación y comprensión del derecho natural de todos los hombres por igual, fue suficiente para cimbrar la conciencia internacional. Él mismo confiesa al término de las sesiones: “puede que no produzca resultados inmediatos, pero creo que tendrá muy buenos resultados después. Tengo pocas esperanzas de regresar con algo sustancial, sin embargo no regresaré con deshonor”. Y claro que tuvo los resultados, la independencia de India del imperio británico no tuvo el costo de la sangre que a otros países del orbe ha costado obtener su independencia colonial. Cosechó lo que sembró, la paz se sustenta en la razón y en el ser del hombre, la inteligencia por lo tanto repudia la violencia porque se opone a la finalidad humana que tiende a la felicidad del espíritu.