Derrota histórica del PAN y Marko Cortés en BC; ¿renuncia?; Barbosa y Bonilla, arrastre de AMLO; Yeidckol, ganadora

Más preocupado por proteger su estancia en la presidencia de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza adelantó el blindaje ante el virtual fracaso en las dos gubernaturas frente a Morena, mientras Yeidckol Polevnsky piensa en un futuro honroso.

Las encuestas de salida hablan de una derrota brutal en Baja California después de 30 años de panismo iniciado por Ernesto Ruffo Appel, pero esta vez, la fórmula del fracaso tuvo dos elementos determinantes: Francisco “Kiko” Vega y Marko, que tendrá que rendir cuentas vergonzosas a la militancia como presagio de una salida inminente.

Para la cura en salud, el presidente albiazul cantó victoria anticipada en los estados que no juegan el Ejecutivo; así se magnificó el probable triunfo en las alcaldías de Aguascalientes y Durango, y la mayoría de los congresos en Tamaulipas y Quintana Roo.

Horas antes, Cortés Mendoza se apresuró a declarar que NO renunciará a la presidencia del PAN si los resultados no le favorecen en la jornada electoral, sin embargo, la victoria de Miguel Barbosa sobre Enrique Cárdenas muestra que el trabajo del morenovallismo fue más determinante que el de Acción Nacional en los tres gobiernos pasados.

Pero la joya de la corona perdida es Baja California; Jaime Bonilla logró imponerse con un equipo competitivo y, desde luego, el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, que logra arrancar dos gubernaturas a la oposición.

LÓPEZ OBRADOR ACTÚA AL MARGEN DE LA LEY, DICE COPARMEX POR REFINERÍA DOS BOCAS

En un video titulado “#Detallitos”, publicado en Twitter por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, se denuncia la falta de aval ambiental para la construcción de la refinería Dos Bocas, cuyo banderazo de salida corrió a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo.

La confederación asegura que el presidente actúa al margen de la ley, contrario a su reiterada frase “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, además de que el director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Luis Vera Morales, afirma que sólo se emitió una exención para algunos estudios para Dos Bocas, NO el aval ambiental.

No obstante, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, aseguró que el viernes se conocerían los estudios que se tienen. Mientras tanto, Pemex debe de pagar 13 millones 900 mil pesos por trabajar sin el cambio del uso del suelo.

ENRIQUE GALINDO LOGRA TRES PREMIOS DE PERIODISMO PARA QUADRATÍN SAN LUIS POTOSÍ

A menos de un año de su nacimiento, la agencia de noticias Quadratín de San Luis Potosí se posicionó como el tercer medio de comunicación más premiado del Certamen Estatal de Periodismo 2019 con tres colaboradores en las categorías de Crónica y Fotografía.

Georgina Salinas, Cristian Morales y Elizabeth Huidobro fueron los galardonados en el ambicioso proyecto de comunicación de Enrique Galindo Ceballos que ha cambiado el rumbo del periodismo en el estado, con trascendencia nacional.

