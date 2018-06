Deporte y cultura física

Confieso que siempre he tenido reserva con los campeonatos mundiales de futbol que me parecen un deporte artificial como parte de uno de los negocios más redituables de una era de grandes números y no menos componendas y corruptelas. Rusia obtuvo la sede con maniobras de la FIFA. Un país que parecía haberse adelantado al mundo en cuanto a su sistema equilibrado de justica social y distributiva hoy es una de las muestras de neocapitalismo más concentrado y decadente.

Mi sorpresa fue mayor, de innumerables partidos que he visto y participado en amateur en mi juventud; el del domingo me impresionó porque el equipo mexicano jugó en un conjunto coordinado perfecto, tanto a la ofensiva del primer tiempo, como la defensiva en el segundo. No hubo individualidades sino equipo. Cada uno de los jugadores alemanes estuvo perfectamente marcado y la velocidad de entradas y salidas de respuestas fue superior en los mexicanos.

Naturalmente el fanatismo futbolero se desató hasta el extravío. Aquí es donde suena y se constata una desproporción inducida por los patrocinadores de esa comercialización. Lo que podría ser un buen alimento espiritual, si se viviera con sensatez y análisis, se convierte en una afición desbocada en las calles y se concentra en el Ángel de la Independencia y en infinitos lugares de la capital. Los ríos de alcohol, cerveza y todo lo que se pueda consumir para pagar la publicidad que sus productores le dan a las televisoras, diarios, revistas y memes, circularon a dar y prestar con una algarabía pocas veces vista. Aquí es donde hay que poner la vista en términos de efectos sociales educativos.

El futbol es el deporte más popular, bien se dice que basta la pelota y dos piedras para señalar la portería en un lote baldío. Qué bueno que así sea excepto porque también esconde un secreto oculto en la vida social. A nadie escapa que lo que puede ser una competencia deportiva sana, amigable, formativa, inteligente, con frecuencia desencadena lo contrario, su práctica se hace con ánimo de rivalidad encarnizada, los jugadores se convierten en enemigos, los árbitros son objeto de agresión y los jugadores acaban con el hígado hecho trizas y más veces recurren a la compensación de la bebida para celebrar el triunfo o para olvidar las derrotas. La fiesta acaba con cansancio moral y fisco e insatisfacción o euforia desmedida. En este cuadro generalmente hay menores como acompañantes, que imitarán mañana lo que vieron hoy.

Lo cierto es que la excepción de juegos amateurs o profesionales con orden y medida para celebrar un triunfo o superar una derrota es precisamente lo menos común. En los torneos escolares donde los maestros son profesionales éstas competencias son positivas e instructivas si se saben conducir. No faltan los padres que enloquecen delante de los menores por una falta no marcada del árbitro o por lo que sea, con tal de desahogar resentimiento y dar un falso ejemplo educativo. No obstante, la generalidad de estas lides es apropiada sobre todo porque el deporte es indispensable y como vehículo de formación y disciplina, constituye una de las principales materias en la etapa educativa del hombre.

Así, lo ocurrido el domingo me lleva a pensar el doble filo que estas grandes competencias tiene en la educación de los niños y jóvenes que bien puede ser provechoso para toda la vida y para la convivencia o puede engendrar prejuicios y malformaciones que produzcan una generación de ambiciosos, violentos, frustrados, cuya conducta antisocial tendrá consecuencias. El deporte es competitivo, pero no se puede llevar a la extinción del adversario así sea sólo mental o anímica. Crear una pasión sobrepasada con símbolos, camisetas, escudos y sentimientos de pertenencia o simpatía desproporcionados hacia un equipo es inducir a una psicología de dominio y exclusión contraria a la convivencia en el respeto y la igualdad.

La experiencia vivida el domingo podrá ser edificante si contribuye a una razonable recuperación de nuestra autoestima, pero podrá ser destructiva si nos convierte en fanáticos supersticiosos que vamos a consumir alcohol y cuantos objetos nos asocien con una supuesta superioridad. Me he encontrado el caso patético de padres que han tomado la decisión de que su hijo menor se inscriba en un equipo de futbol, para aspirar a ser estrella en poco tiempo.

Los grandes estrategas de la mercadotecnia echarán sus redes para atrapar a jóvenes y adultos. Toda la publicidad en los próximos días, y más, si ganamos como es de esperarse los próximos partidos, se desplegará para sacar raja de ello. Lo sensato es asimilar con gusto, pero no enajenarse. El futbol es un deporte, un espectáculo, una emoción. Contrario a ello sería el interés por jugar futbol para los jóvenes, por las inimaginables cifras de dinero que ganan los futbolistas profesionales. Lo único válido es jugarlo para convivir, asistir a los partidos y disfrutar el momento.

La verdadera cultura física se entiende como parte de la naturaleza humana el ejercitarse y competir es esencia del ser humano social. El deporte es uno de tantos medios y su mesura es la satisfacción racional y no el negocio y la manipulación consumista de superioridad. En esta área no se ha oído que los candidatos a la Presidencia hayan aportado algo. Todos somos deportistas o espectadores al garete por la falta de una política pública que se inicie en “cuerpo sano en mente sana”, dentro de los primeros años de la vida.