Delincuencia quinto jinete del Apocalipsis

PRIMERA PARTE

En todo el país la inseguridad, el delito grave y la perversión en todas las modalidades sanguinarias de la delincuencia, crudamente publicitadas a diario en los medios de comunicación, sobre cómo se cometen las brutalidades delictivas contra estas personas, es preámbulo de dudas y miedos por un inesperado jinete del Apocalipsis.

Hay evidentemente diferencias entre los delincuentes. Algunos de ellos están en posibilidad de lograr una inserción social nuevamente, por la naturaleza de los delitos cometidos algunos francamente por hambre. A ellos no les permiten su reinserción social y vuelven a caer en la delincuencia. Regresan invariablemente a la cárcel.

La diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, que preside el diputado Israel Betanzos Cortés, ha estado gestionando sin éxito ante la CNDH, su par de la CDMX, Conapred Y Copred, para que se manifiesten respecto al contenido discriminatorio de la Constancia de Antecedentes no penales, que el INE se niega a entregar a las personas que en libertad lo solicitan.

Otra cosa muy diferente es quitar vidas sin piedad, secuestrar, envenenar a la juventud, por parte de una delincuencia radical más allá de los términos humanitarios o de necesidad de comer, para caer en las despiadadas matanzas, secuestros o tráfico de drogas por crueles malhechores, cometidas contra las sociedades pacíficas, que aterra ya al mundo. Igualmente México no se escapa de este ambiente y padece la saña que sufre la gente, por el salvajismo de lo que se ha dado en llamar la delincuencia organizada, que por si hubiera dudas está ilustrada con gente desaparecida o con la aparición de tumbas clandestinas, en parcelas de difícil acceso en distintos parajes del país. Ellos ni se preocupan. Se fugan, no necesitan credencial de INE para no robar o asesinar.

La Capital de la República no ha llegado a estos extremos de la incertidumbre, en el miedo y el delito fuera de control, como en otras entidades, porque no se ha presentado este encono, que para algunos estados de la República, como en otros países del mundo, son tenaces hermanos siameses y un trágico binomio de maldad. La CDMX no requiere de la presencia del Ejército en las calles. Sólo lo vemos el día del Desfile de la Independencia. Por cierto con un gran respeto y admiración por millones de espectadores por los trabajos que realiza en beneficio de la población.

Hoy sin menoscabo de la REALIDAD URBANA, compañeros universitarios que compartimos aulas para formalizar una profesión, como lo hacemos cada año, para tratar de adaptar nuestras vidas al México del momento, llegamos a la conclusión de que esto que estamos padeciendo no es el México de nuestros padres. Alguno dijo melancólicamente: Un quinto jinete del Apocalipsis cabalga ya en nuestras tierras.

Las palabras sin sus realidades concretas son vacías. Se han perdido los valores morales que siempre alientan el bien humanitario del mexicano sobre el mal. Qué está pasando al México de la hospitalidad, dónde están la generosidad, la solidaridad social, el respeto a todas las formas de pensar y de decir, para expresarse opinando libremente sin perder la vida.

Habrá llegado en tiempo y forma uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis a nuestra nación a la que le colocan muros para separarla de su continente; cuáles son los fatídicos cuatro jinetes del Apocalipsis. Será cierto que hay ya un quinto jinete en la Realidad Urbana de la CDMX. Lo veremos en la siguiente aportación.

sergiomarioromero@yahoo.com.mx