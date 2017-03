Del Mazo y la supervivencia del PRI

Si tiene conciencia de las consecuencias de su triunfo o derrota está de gane porque quien le dio la oportunidad de igualar a su abuelo y padre no merece que le entregue malas cuentas

Parece que Alfredo del Mazo por fin se percató de que la elección de gobernador del Estado de México no es un problema de supervivencia para el PRI, pero que el triunfo o la derrota incidirán, sin duda, en su permanencia en Los Pinos en 2018.

Y no por el candidato, sino por lo abultado del padrón mexiquense.

El candidato priísta no dijo lo anterior, con estas palabras, a Ciro Gómez Leyva, pero de la entrevista se infiere que ya le metieron en la cabeza que su problema no es dinástico, es decir, sumar el nombre de Alfredo del Mazo a otros 2 similares al suyo, el de su padre y el de su abuelo, que ya fueron gobernadores, sino aportar los votos suficientes en 2018 para compensar los que el PRI ya no tiene en los antiguos graneros electorales, como los de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo.

Si esto está en la cabeza del candidato priísta mexiquense, más la necesidad de garantizar el territorio en donde el ex Presidente podrá habitar sin molestias, la noticia es que el PRI sí podrá dar la pelea a Andrés Manuel López Obrador, y no a Delfina Gómez, en el Estado de México.

Del Mazo tiene todo para ganar a la panista Josefina Vázquez Mota y a la morenista, pero todo depende de la estrategia y del impacto que su discurso tenga en el electorado.

En sus últimas apariciones públicas denota una especie de si no separación de Eruviel Ávila, sí la marcación de una línea que separe al actual gobierno local del que quiere encabezar. Habla de “cambio” y de su fórmula para garantizar seguridad a los mexiquenses, algo que sigue siendo una asignatura incumplida.

El lunes empezará formalmente la campaña y si su discurso sigue por ahí habrá que ver la reacción de los colaboradores de Eruviel porque de pronto ofrece la impresión de que los estrategas del candidato están seguros de que la fórmula ganadora es separarlo del gobernador.

No estoy tan seguro de que sea la estrategia correcta. En un encuentro con un contrincante de Del Mazo en la precampaña me dijeron que el gobierno de Ávila ha sido mejor que el de Enrique Peña Nieto por una razón que es fácil de entender: El apoyo innegable del Presidente al gobernador.

Es decir, Eruviel ha tenido lo que Peña no tuvo: El apoyo del Presidente.

Lo mismo podría decir el candidato si no lo hubieran convencido de poner distancia al gobernador: En las últimas semanas se han multiplicado las visitas de los colaboradores del Presidente y la repartición de apoyos de Eruviel. Inclusive, la oposición pretende someter a juicio al mandatario local por su hiperactivismo en materia de política social, lo que, si la regla funciona, favorecerá al candidato priísta.

Todo lo anterior parece un galimatías, pero no es culpa del reportero, sino de Del Mazo porque entre su proclamación como candidato y el inicio de su campaña no consiguió integrar un equipo sólido que sólo responda ante él. Lo rodean todo tipo de poderes locales y chilangos, en especial estos, que en él y en el futuro gobierno sólo ven un negocio y no un compromiso partidista.

No obstante lo anterior, si tiene conciencia de las consecuencias de su triunfo o derrota está de gane porque quien le dio la oportunidad de igualar a su abuelo y padre no merece que le entregue malas cuentas porque a partir del 2018 tendrá que residir en territorio mexiquense.