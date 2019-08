Decretará AMLO Seguridad Nacional en Santa Lucía y NAIM de Texcoco para evadir amparos

Revela Romo: AMLO aceptó no tener claridad en política energética; no conoce nuevas tecnologías y creyó en soluciones erróneas; González Pérez defiende a la CNDH de embates de López Obrador; ‘regímenes autoritarios’

La argucia legal está planeada en Palacio Nacional para evadir leyes que “no gustan” o no se acomodan. El presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a la Ley de Seguridad Nacional con el propósito de burlar los amparos que mantienen paralizado al aeropuerto internacional en Santa Lucía, confirman a esta casa editorial fuentes del gobierno federal.

Aun cuando el sistema aeroportuario será comercial, la argumentación descansará en la condición militar de la base aérea de Santa Lucía, ya que en cierta forma lo seguirá siendo porque una de sus pistas servirá a la Fuerza Aérea Nacional de Luis Cresencio Sandoval.

La Ley de Seguridad Nacional, en su artículo tercero, dice: “Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas, de manera inmediata y directa, a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: … (fracción VI) ‘La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país, y sus habitantes’”.

Tenemos otro recurso, dijo el presidente, adelantando el argumento que podría utilizar cuando revele la estrategia legal: “Poner por delante el interés de la nación. En su momento lo voy a dar a conocer; en su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional. Eso es lo único que puedo decir”.

La “lluvia de amparos” a la que el Presidente llama “sabotaje legal”, -más de 80, según sus datos- y que atribuye a intereses privados, en especial a un grupo encabezado por Claudio X. González, podría alargarse muchos años y mantendría paralizado tanto el proyecto de Santa Lucía como lo demolición del NAIM de Texcoco.

REVELA ROMO: AMLO ACEPTÓ NO TENER CLARIDAD EN POLÍTICA ENERGÉTICA; NO CONOCE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CREYÓ EN SOLUCIONES ERRÓNEAS

“Tengo que aceptar que NO tengo una política energética clara. Tengo que aceptar que lo que yo creía que era la solución, hoy me encuentro que no es”; sorprendentes las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador ante 40 empresarios de Nuevo León el 10 de julio, según reveló Alfonso Romo Garza.

Las implicaciones son brutales y la pregunta es si persiste la postura del presidente en la refinería de Dos Bocas o cambió de idea; de igual forma las trascendentales decisiones que se han tomado en Pemex.

El periódico Milenio publicó que el Jefe de la Oficina de la Presidencia aseguró que las palabras atribuidas a López Obrador “son casi textuales” y agregó lo siguiente en voz del Ejecutivo: “Tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían, y para eso voy a formar un comité entre el sector público y el sector privado para que me ayuden a definir la política energética” (https://bit.ly/2ZbjNnu).

GONZÁLEZ PÉREZ DEFIENDE A LA CNDH DE EMBATES DE LÓPEZ OBRADOR; ‘REGÍMENES AUTORITARIOS’

“Nosotros no buscamos estrellitas en lo que hacemos. Buscamos, simplemente, cumplir con deberes, en una convicción que tenemos; por eso desempeñamos lo que hacemos”, dice Luis Raúl González Pérez contra los embates del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la CNDH.

En la semana, el presidente, de nuevo, arremetió contra la recomendación de DDHH enviada a la Secretaría de Bienestar de Maria Luisa Albores por las Estancias Infantiles (29/2019/); además, reprobó el hecho de que González Pérez lleve el tema a organismos internacionales.

López Obrador criticó la determinación con una frase lapidaria: “¿Cómo se atreve la Comisión de Derechos Humanos?; en la tragedia de la Guardería ABC (donde fallecieron 49 infantes y 106 resultaron heridos) se quedaron callados”.

Pero no es así; en el 2009, la CNDH denunció responsabilidades contra el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh; también contra el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

Declaró el ombudsman como respuesta a López Obrador: “Nosotros hemos tenido un único objetivo, defender derechos, los valores que encarnan la dignidad de las personas; siempre vamos a estar a favor de las víctimas y ese ha sido el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”; anteriormente consideró que el rechazo es propio de “regímenes autoritarios”.

