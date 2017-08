Debe desaparecer la Conasami

El capitalismo se ha entendido como lo opuesto al socialismo. El primero parte de que, sin capital, recursos monetarios acumulados, no hay inversión y por consiguiente no se generan empleos. El socialismo sostiene que el ser humano es acreedor, desde su nacimiento, a una vida digna y a la garantía de empleo debidamente remunerado para garantizar la subsistencia familiar. Ambas tesis tienen razón: En las mismas debe encontrarse la fórmula de avenencia y conciliación para una convivencia humana civilizada. Lo cierto es que, entre las dos teorías, para su aplicación, interviene el hombre en su dimensión política, es decir otorgando o ejerciendo poder y autoridad para lograr el equilibrio democrático en la economía.

El problema radica en el “cuantum” porque, tanto el capital invertido tiene derecho a una protección y conservación de su valor a la vez que el trabajador debe recibir por lo que aporta con su esfuerzo, inteligencia y dedicación. Las equivalencias entre los dos a su vez, está sujeta a un tercer factor que es el del administrador del centro de producción o prestador de servicios que tiene el timón de la empresa y, su función no sólo es retribuir al trabajador y garantizar la permanencia y rendimiento del capital sino incluso, pagar al Estado los impuestos y cumplir con la sociedad en la calidad y precio justo del producto o del servicio que se comercializa.

En esa dinámica económica, también intervienen en nuestros días, como lo dice la encíclica “Laborem exercens”, otros condicionamientos globales como son el entorno económico del país y del concierto internacional. La política interna y tendencia de los gobiernos; la estabilidad económica y valor de su divisa frente a otras monedas. La inversión pública y el resguardo de la seguridad y del Estado de derecho. La capacidad adquisitiva de las mayorías. Niveles socioeconómicos, demanda local, nacional e internacional etcétera. Es así que en la fijación del nivel de los salarios y las prestaciones laborales incluyendo las sociales a cargo del Estado, así como lo relativo al pago del capital y sus rendimientos, estará sujeto más a lo macroeconómico que a lo particular de cada centro-unidad de producción o de servicios.

Es en esta tesitura que, como nunca, los gobiernos requieren no sólo ser de origen democrático en cuanto a legitimidad para ejercer el poder, sino ser democráticos en ejercicio de una ética de responsabilidad que obligue a que las decisiones de políticas de Estado logren la justicia para todos. Ésta debe empezar por los de abajo por razones no sólo morales, sino económicas en el sentido de que el mismo capital puede invertirse con expectativas de razonable utilidad si cuenta con una sociedad libre en el sentido de tener acceso a los bienes necesarios para una sobrevivencia digna y no marginada al extremo de que su trabajo no le permita adquirir lo necesario, e incluso, que tampoco contribuya a la mejora social de una nación.

En nuestros tiempos el capital más que a usos productivos y de generación de empleos, se está desviando a un destino puramente lucrativo como es la especulación financiera con el efecto de acumulación en pocas manos. Con ello, los subterfugios para rendimientos superlativos acrecientan el riesgo de una burbuja económica que al reventarse acarreará más inflación, pobreza y parálisis económica. La respuesta no puede ser otra que la que proponen Mancera y Chertorivski y que es la de la elevación inmediata y gradual del salario mínimo para revitalizar el mercado interno en beneficio de una economía hacia una verdadera justicia en la integración de los mexicanos de menor nivel de ingresos a una vida más activa y productiva en lo económico y en lo social.

“Defender el peso como un perro” o “quitarle tres ceros al peso” fueron salidas falsas para proteger la acumulación de capital improductivo reduciendo la capacidad adquisitiva de las mayorías. López Portillo y Salinas salieron con esas ocurrencias. Después Zedillo con el Fobaproa y el IPAB con otra locura parecida, aumentaron exponencialmente la deuda del país para salvar a los banqueros. Las políticas económicas han sido tan absurdas como las de ahora de Calderón y Peña como es regalar Pemex y CFE a los capitalistas que quieran trabajarlas; todo con tal de no reconocer que en los salarios de hambre es donde está el estrangulamiento de una economía capitalista de cómplices en la compulsión de enriquecimiento descomunal.

La propuesta de Mancera y Chertorivski que es la desaparición de la costosa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) cuyos integrantes empezando por su presidente Basilio González Núñez son títeres de la Presidencia. Este organismo no ha servido sino para encubrir y guardar las apariencias con el despojo gradual en la retribución para el trabajador. La Constitución debe prevalecer como tutora del salario familiar suficiente. Los parásitos del gobierno deben dejar de medrar con la pobreza de los mexicanos.

La justicia social empieza por la justicia distributiva del ingreso. Ese fue el sentido más profundo de nuestra Revolución de 1910. Más de un millón de mexicanos murieron en la etapa violenta de la lucha por la reivindicación del derecho humano a una vida digna. Es absurdo seguir negando nuestra traición a ese sacrificio de tantos y tantos hermanos. La demanda de justicia social es inaplazable. Debemos dejar de fingir que un llamado desarrollo nacional que condena a la mayoría a una vida precaria sin futuro, se pueda denominar desarrollo y no retraso económico.