De terror: Andrés Manuel está convencido de que nos va a salvar

Hasta el momento no percibo en Andrés Manuel López Obrador la intención de perseguir a nadie, pero si no piensas como él estás en problemas.

El presidente está casado y enamorado de su ideal de mundo, del bien y el mal, y parece encontrar la fórmula para lograrlo, aunque la realidad le plante otra historia a siete meses de tomar posesión y a un año de la victoria.

El hecho es que como país vamos acumulando un costo enorme por sus errores.

No me importaría si Andrés Manuel piensa que existe un Dios que influye sobre las cosas terrenales, con el que si te comportas con ciertos cánones serás recompensado o, de lo contrario, castigado. Teísmo, pues.

Me importa porque está sentado en la silla presidencial y juega con nuestro dinero y futuro. No arriesga nada más el suyo, ya que si está convencido de estar actuando moralmente bien, con lo que entiende por amor al prójimo y buenas intenciones, ese Dios, el suyo por lo menos, meterá mano y compondrá sus yerros o, de plano, guiará sus pasos.

Su discurso en el Zócalo tiene mucho de eso. En algunas tomas parece una persona bien intencionada; en otras, su rostro muestra el rencor social, pero, indudablemente, está convencido de que nos va a salvar, y eso es de terror.

Los salvadores emanan ese tipo de ingenuidades que dan miedo.

Miedo porque la realidad es mucho más compleja que un listado de buenos comportamientos listados en una Cartilla Moral porque con ese razonamiento piensa que va a convencer a los tiburones de IEnova y TransCanada de rehacer el contrato del gasoducto Texas-Tuxpan y sea menos ventajosos para ellos, y, por supuesto, más “comprensivo” con México.

Temor porque se deja convencer por los odios del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Tal vez le dice que tenemos la fuerza para doblar a los corporativos internacionales, de romper contratos y poner nuestras condiciones.

Miedo porque piensa que las leyes del universo capitalista pueden ser rotas sin consecuencia, sin aislarnos, aun cuando la fuerza de gravedad de esa masa transcontinental tiene mucho más influencia sobre México por la cercanía con Estados Unidos.

Temor porque piensa que Donald Trump es su amigo y que Marcelo Ebrard también -esto último no tanto-.

Lo peor es que, a un año de la victoria, la realidad no ha moldeado el proceder de López Obrador.

No es poca cosa la reacción de la USA American Chamber, de la Concamin y de la Coparmex, por la crisis del gasoducto Texas-Tuxpan, que, además, si Bartlett no lo deja operar por el arbitraje internacional de la CFE pronostica un desabasto brutal de gas para la industria.

Tampoco es poca cosa la lluvia de amparos que mantendrá paralizado el sistema aeroportuario de Santa Lucía, pero aun cuando pueda ganar los litigios, el proyecto es un capricho de locura que junto a los 300 mil millones de pesos que cuesta cancelar el NAIM de Texcoco, las pérdidas para la Hacienda pública son enormes.

Entre tantas páginas del anecdotario obradorista se nos olvida la ocurrencia cuando ordenó a Marcelo Ebrard, desde una conferencia mañanera de Palacio Nacional, que viajara por el mundo buscando los mejores precios de las medicinas porque en otro arranque ocurrente vetó, sin pruebas, a tres grandes proveedoras farmacéuticas sin antes tener alternativas reales.

Esa locura se fue olvidando. Pienso que Marcelo era el principal interesado en que el líder se entretuviera con otro problema, y así fue; Donald Trump los dobló y metió en un rollo de pacto migratorio de pandemonium; aún no vemos lo mejor, a pesar de la foto del salvadoreño y su bebé ahogados en el Río Bravo, que dio la vuelta al mundo.

Los grandes logros de Andrés Manuel se basan en la revancha social. Dice que acabó con los lujos; sienta las bases para la austeridad, que al final de cuentas significa también quitar; dice que desde la presidencia “ya no se tolera la corrupción”; el problema es que se tolera desde el Gabinete y subalternos, y ahí veo a mucho pájaro de cuenta con experiencia para hacer cuanto negocio se les atraviese.

La depresión llega cuando López Obrador se topa con la realidad; ahí se refugia en sus buenas intenciones; en los “pueblos originarios”; en los planes a futuro para los más pobres; de pronto recuerda a los “ninis” y se dice dolido porque los de los pasados gobiernos les llaman así; él los etiqueta como “jóvenes olvidados”, poesía clientelar que afloró en el Zócalo.

El presidente emanado de Morena -¿o Morena emanó de él?- está muy entusiasmado en hacer historia vía un cambio de régimen y una transformación que, asegura, “aún si el conservadurismo retorna al poder -toco madera, dijo- no podrá dar marcha atrás a lo logrado”.

¿A qué se refiere el presidente con NO poder dar marcha atrás a lo logrado..?, porque las leyes pueden ser cambiadas en el Congreso; de igual forma, sus programas sociales populistas cancelados, como lo hizo con las Guarderías Infantiles y las de víctimas de la violencia intrafamiliar, los programas de salud específicos, en fin.

No creo que Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo y muchos más personajes de sus fantasías que deambularon por su mente durante 18 años quisieran “hacer historia”; más bien la historia los hizo a ellos.

Veremos si la historia hace a Andrés Manuel.