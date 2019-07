De requetebien a requetemal; AMLO y Herrera sacan del cajón medio billón de pesos… ‘Y ni así’: Expertos

Con toda seguridad, este miércoles, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá, nuevamente, al diario Financial Times de Londres que pida disculpas a México.

…

El diario británico se fue nuevamente contra el Ejecutivo mexicano e ilustró su visión de la economía con el video de un trapiche de caña de azúcar tirado por un caballo donde López Obrador exalta el tipo de actividades que serán impulsadas por su gobierno.

…

Pasó desapercibido el golpe presidencial a Coca Cola al decir que el jugo de caña producido era sabrosísimo: “No como el agua puerca embotellada que no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad”.

…

Ahora, el Financial destacó: “Algunos inversionistas y analistas temen que al perseguir el espejismo de un regreso a la era dorada del crecimiento de hace medio siglo, con el Estado firmemente en el asiento del conductor, el hijo de los comerciantes de cabello plateado está coqueteando con el tipo de demagogia que podría llevar a México por un peligroso camino populista”.

…

La tunda va a la par del anuncio de reactivar el presupuesto no ejercido de más de 485 mil millones de pesos para enfrentar la desaceleración de la economía, brinco que fue interpretado en proporción al nerviosismo del gobierno federal y del nuevo timonel de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, porque las cosas pasaron de requetebien a requetemal.

…

Expertos como Luis Enrique Mercado y Enrique Quintana, lo mejor que califican la medida es de insuficiente, tardía y tímida, además de sintomática de una recesión en puerta, si no es que ya dentro de casa.

OMBUDSMAN DEVUELVE GOLPE AL PRESIDENTE; VA POR INCONSTITUCIONALIDAD EN TRES LEYES

En el pleito que agarró Andrés Manuel López Obrador con Luis Raúl González Perez no tomó en cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede presentar acciones de inconstitucionalidad bien fundamentadas, con autoridad nacional e internacional, y reconocimiento de instituciones, de ONG´s y de la sociedad civil.

…

Así que el desaire presidencial al Informe 2018 de la CNDH y el rechazo a la recomendación sobre las Estancias Infantiles, acompañado de la actitud grosera de la titular de Bienestar, María Luisa Albores, ya se está facturando, y con “recargos políticos”.

…

Dice González Pérez que analiza presentar acciones de inconstitucionalidad contra tres leyes. Primera: La Ley Garrote de Adán López en Tabasco, con penas de hasta 13 años de prisión por protestas e impedir obras públicas o privadas.

…

Segunda: La Ley Bonilla en Baja California, que amplía el mandato del Gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años. Tercera: La insidiosa Ley de Extinción de Dominio.

…

En voz del ombudsman: “Después de que se publican tenemos 30 días para el análisis; he instruido que se hagan, y de encontrar vicios de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, desde luego que lo haremos, como hemos interpuesto ya 200 acciones de inconstitucionalidad”.

…

Además, la CNDH recibió un requerimiento de la diputada del PRI por Tabasco, Soraya Pérez, para analizar la Ley Garrote y presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

…

Dice el oficio de Pérez a la CNDH: “No sobra decir en esta petición que las normas antes referidas pueden contener un potencial que lleve a declarar su invalidez derivado de posibles violaciones a los derechos humanos que se contienen en éstas, por lo que a fin de que sea nuestro más Alto Tribunal el que determine lo conducente, y siendo su atribución constitucional el ejercicio de presentar la acción de inconstitucionalidad antes referida, se solicita tenga a bien ponderar la interpretación de la misma”.

