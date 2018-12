De la Fuente honra al servicio exterior

Debo reconocer que peco de parcialidad, pues Juan Ramón de la Fuente es uno de mis personajes favoritos de la política mexicana. Confeso, pues, me congratulo de que México tenga ya un embajador a la altura de las Naciones Unidas. El Senado aprobó ayer su nombramiento.

Recuerdo que en su oficina de secretario de Salud, en donde, por cierto, lo conocí, vimos por el ventanal una marcha de universitarios que protestaban por el incremento de la colegiatura que pagaban en la UNAM. Le vaticiné que le encomendarían la normalización de la máxima casa de estudios de nuestro país, que ya tenía varios meses en paro a causa de la insensibilidad de quienes la dirigían.

Acerté. Tiempo más tarde se convirtió en una especie de rector en el exilio hasta que después de un operativo policiaco, del cual no fue enterado, pudo ingresar a la Rectoría. Con el tiempo pude observar desde la Torre la calma que logró mantener en la UNAM incluso en los meses álgidos de 2006, cuando sólo faltaba una chispa para que la Universidad se incendiara.

De la Fuente fue un gran rector; no sólo consiguió mantener en calma a la Universidad, sino que la hizo escalar muchos lugares en el ranking mundial de las instituciones de educación superior.

Pero también pudo ser un gran Presidente de nuestro país. Muchas razones, una de tipo familiar, no le permitieron ir en busca de los votos. Los mexicanos nos perdimos su conducción.

Me dice que Emilio Chuayffet no me contó bien la anécdota de cuando ambos hacían política y se enfrentaban en la escuela preparatoria; según el mexiquense, en alguna ocasión acordaron dar por terminada la competencia hasta disputar la Presidencia de la República. Ninguno de los dos llegó a ser candidato. Él pudo serlo, independiente, y Emilio por el PRI. Merecimientos, conocimientos y sensibilidad les sobran.

Carente de títulos académicos, conservo con cariño dos libros firmados por el rector De la Fuente; para mí, uno equivale a la licenciatura, y el otro al doctorado. De las grandes satisfacciones de mi vida profesional guardo en la memoria las comidas en su oficina de la Rectoría, en las que se debatía sobre todo. Lo bromeaba diciéndole que era capaz de sentarse a perder el tiempo con un periodista iletrado.

En alguna ocasión, en IMPACTO le pedí tomarnos una fotografía. Caballeroso como es, me contestó que sería un honor. Lo saqué del error. Le comenté que era para probar a mi madre, aún gozaba a Doña Clemen, que yo, y no ella, tuve la razón: ¿Para qué ir a la universidad si el rector iría a Impacto?

¿Qué más puedo escribir sobre Juan Ramón? Para no ser exhaustivo, y no herir susceptibilidades, creo que se trata de uno de los nombramientos más acertados del Presidente López Obrador.

México estará mejor representado que nunca en el concilio de las naciones. Enhorabuena.