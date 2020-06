De la Fuente, el mejor para el Consejo de Seguridad

Para fortuna de México, entre los nombramientos afortunados del Presidente López Obrador, destaca el de Juan Ramón de la Fuente como embajador de nuestro país ante la Organización de las Nacionales Unidas. Es de imaginar el papelón que haría nuestro país si una de las insignes figuras de Morena estuviese a punto de ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad, e incluso presidirlo.

¿Cómo no estar orgullosos de que, después de Luis Padilla Nervo, Rafael de la Colina, Porfirio Muñoz Ledo y Adolfo Aguilar Zinzer, el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud sea el quinto mexicano que ocupe un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque sea en condición de no permanente?

Más aún, que la votación que gestionó para nuestro país fuese la más nutrida, seguido por la del embajador de la India y la del de Noruega.

No son pocos los retos que ha enfrentado De la Fuente en su carrera pública; quizás uno de las más trascendente sea mantenerse en paz a la UNAM en la época electoral de 2006, cuando bastaba una chispa para incendiar la máxima casa de estudios mexicana, lo que, de haber ocurrido, habría sido trágico para el país.

Pero participar ahora en el Consejo de Seguridad de la ONU pondrá a prueba su talento, sensibilidad política e incluso su experiencia profesional, pues ahí las grandes potencias deciden el futuro del planeta y, como cualquiera sabe, hay muchos mandatarios, de los más poderosos, que no parecen estar en sus cabales, y sus representantes son miembros permanentes acostumbrados tomar las decisiones fundamentales, en ocasiones sin tomar en consideración a los no permanentes.

A Padilla Nervo tocó alertar sobre el riesgo de la confrontación entre Estados Unidos y Rusia; De la Colina insistió en que las confrontaciones entre las potencias, que ponían en riesgo la paz mundial, se dirimieran en la Asamblea General de la ONU; Muñoz Ledo enfrentó las tensiones en Centroamérica y el Caribe auspiciadas por la Unión Soviética vía Cuba, y a Adolfo Aguilar Zinzer oponerse a la invasión de Estados Unidos, Inglaterra y España con pretexto de la existencia, nunca probada, de armas de destrucción masiva, aunque posteriormente aprobó que la coalición invasora tuviera autoridad para gobernar y explotar el petróleo.

La situación actual del mundo está igual o peor que en tiempos de los antecesores de De la Fuente. La guerra nada fría entre algunos estados miembros permanentes del Consejo –Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo–, es como para quitar el sueño a cualquiera.

Eso sin contar conflictos locales como los de Venezuela, Brasil y las dos Coreas, etcétera, cuyos sistemas políticos admiran algunos nuestros gobernantes morenos.

Bien por nuestro país y por López Obrador que un mexicano de mente equilibrada y pensamiento estructurado, desprovisto de fanatismos ideológicos y de nacionalismo sin tacha, participe en el Consejo de Seguridad.

Es un orgullo, pero alivio, también.