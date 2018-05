De Josefina a Margarita, y sin olvidar a Marta… la disyuntiva del PAN

La dimisión de Margarita Zavala como candidata presidencial, además de hilarante, es clarificadora en cuanto a poder político, sobre todo de la Derecha, que representa el PAN.

Desde el final de su primer sexenio como gobierno nacional, con Vicente Fox, el panismo se fue autoflagelando, destruyéndose a sí mismo. Y, coincidencia, un personaje, desde entonces, tiene todavía hoy presencia en ese proceso no necesariamente como uno de los destructores, pero protagonista en la vida conflictiva del partido: Felipe Calderón.

Para la situación interna que enfrenta el panismo, Ricardo Anaya es el candidato idóneo, aunque su arribo a la disputa por la Presidencia de la República haya sido en forma desaseada, vista así no por otros, sino por la mitad del propio panismo.

El caso es que el PAN sobrevive con muletas, pero ayuda también a sobrevivir al dueño de las muletas, el PRD.

Ricardo Anaya podría ser el salvador del partido si gana la Presidencia, ¿pero qué hará con sus “compadres” el PRD y Movimiento Ciudadano?

Eso no importa ahora. Primero lo primero, ganar la Presidencia; después, ¿cada quien para su santo?

¿Y si no gana?

En apariencia, el partido que podría crecer en proporciones no pensadas hace seis años es Morena si Andrés Manuel López Obrador gana la contienda y si su liderazgo ante quienes lo siguen se prolonga más allá de su probable sexenio, pero también, como resurgió la semana pasada, si su salud se lo permite, aunque él diga que tan bien está que “hasta me puedo parar en un solo pie”.

En el PRI, las cosas, como en el PAN y el PRD, no andan tan bien, aunque la situación es diferente. Si gana, que está difícil, habría reconciliación con algunos sectores e individualidades inconformes hoy con la decisión de entregar el poder y notoriedad a los “simpatizantes”, aunque ¿había otro camino en medio de la tormenta?

Si pierde, con muchas posibilidades de irse al tercer lugar, deberá enfrentar más que una revolución interna, so pena de quedar a la deriva y, nuevamente, sin mentor.

El PRD terminará como un partido satélite o del grupo de la “chiquillada”. Sus militantes continuarán el éxodo hacia Morena y el resto permanecerá atrincherado sólo por orgullo y ante las diferencias con López Obrador.

El PAN, sin embargo, es el más obligado a reconstruirse, aunque ello dependerá, en mucho, de lo aprendido ante conflictos de poder internos, debacles electorales por liderazgos fallidos y falta de unidad en momentos cruciales.

Con muchas variantes de por medio, y porque ocuparon la silla presidencial, los dos últimos baluartes del panismo, “haiga sido como haiga sido”, son Vicente Fox y Felipe Calderón. Éste último, lo decíamos, clave en el embrollo que hasta hoy sufre el panismo. Sin el apoyo de Fox quiso ser candidato presidencial; fue Presidente de la República y apoyó el lanzamiento de su consorte.

Las tempranas diferencias entre éstos, y ahora entre ellos y el actual candidato presidencial, de la mitad o dos terceras partes del PAN, Anaya, ponen en disyuntiva qué será del PAN y lo cuelga todo del resultado del 1 de julio.

Dos episodios en los que, coincidentemente, las protagonistas son mujeres, y ocurridos en dos sexenios, pero matizados en uno solo, digámoslo así, han socavado al PAN.

El primero de ellos, la candidatura de Josefina Vázquez Mota en el 2012, rodeada de contradicciones, traiciones y falta de experiencia, pero también de ambiciones, pues mucho se dice que luego de perder la elección presidencial pretendió convertirse en lideresa del PAN cuando el indicado y palomeado era Gustavo Madero porque venían los grandes eventos, como el “Pacto por México”, así que con mucho gusto le facilitaron los 900 millones de pesos para financiar su movimiento promigrante en Estados Unidos. Un “autoexilio” a la medida, con el que, además, pretendía abrir consulados mexicanos paralelos en toda la Unión Americana.

El segundo episodio es la renuncia al partido, así como a la candidatura presidencial (aunque ya como independiente), de Margarita Zavala, pero con la misma inexperiencia de la primera. Liderazgos endebles ante una selva de depredadores.

Y, quizá, el triduo pretendidamente del empoderamiento de la mujer panista lo habría completado Marta Sahagún, que vista ya desde la perspectiva actual, tal vez la situación del PAN sería otra. Al menos la esposa de Fox tenía la ambición y el arrojo en sus propias actuaciones, a diferencia de las ex candidatas, pero todo acabó con aquella larguísima carta de Alfonso Durazo.

MARGARITA DESHOJADA POR MARGARITA

Tras su sorprendente, pero necesaria, dimisión como candidata, Margarita Zavala ha dicho algunas cosas, dos muy claras: No negocié con nadie, no dimito por nadie y continuaré en la política.

La primera es factible de romperse ante un proceso electoral en donde si algo está en juego es el futuro del país y los votos (poquitos, pero benditos) son peleados hasta con las uñas por todos los candidatos. Cuestión de recomendar a sus seguidores inclinar su voto “por”, así les reitere que lo hagan “en plena libertad”.

De hacerlo caería en pecado… o en simple mentira. Se hizo independiente y ya no cree en institutos políticos. ¿Cómo recomendar a sus seguidores a un candidato con partido?

La segunda, más difícil de mantener, precisamente, porque ya no pertenece a ningún partido. Sería contradictorio unirse a uno o fundar uno.

¿La reconvertirá Anaya?

Horas después de su renuncia a la candidatura, uno de los comentarios más directos, sin zalamería ni rodeos, sobre su decisión la hizo Manuel Clouthier Carrillo, candidato ciudadano al Senado por Sinaloa:

“Margarita Zavala debe convertirse en luchadora para lograr que la ley electoral de las candidaturas independientes se modifique y amplíe el derecho”, escribió en Twitter el hijo de “Maquío”.

“Si Margarita no se convierte en luchadora para ampliar el derecho de (las) candidaturas independientes pasará a la historia como oportunista”, agregó.

Durante las horas siguientes a su dimisión, la esposa del ex Presidente Calderón ha intentado mantener la congruencia entre su decisión y su discurso para evitar que se le asocie directamente con alguno de los otros candidatos, principalmente con Anaya.

El primer día, el miércoles, fue clara: “No he negociado nada con nadie”.

El jueves, durante una entrevista exclusiva con el periódico Reforma, agradeció las invitaciones de su ex compañero de partido y de José Antonio Meade, pero aseguró que toma en cuenta las cualidades que de ella mencionan “y ya”.

“Si quieren hablar, hablamos”, dijo al periódico capitalino, aunque en la entrevista reitera que no ha negociado con nadie y que no debe ser “descortés” ante las invitaciones.

“No negocié nada; no declino por nadie y protejo la libertad de quienes me están siguiendo”, señaló, pero mientras ella juraba y perjuraba mantenerse sin pactos con ningún candidato, “radio pasillo” y columnas periodísticas daban por hecho, “con fuentes fidedignas”, que la ex panista habría puesto ya sobre la mesa dos “pesadas propuestas” al candidato del Frente.

En un contexto actual, de proceso electoral, en el que López Obrador acapara no sólo las preferencias, sino los reflectores mediáticos nacionales e internacionales, para bien o para mal, Zavala representa, aun en su faceta de independiente, un capítulo más de fractura histórica y lamentable en el panismo.

Tirar la toalla a casi un mes de la elección más importante sólo remarca una inexperiencia que golpea, primero, a quienes colaboraron para completar la cuota de firmas para ser candidata independiente por encima de Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter, pero también a la credibilidad de un partido sumido en rebatingas de poder en el que Anaya debió pedir una muletas al PRD.

El ruido albiazul podría llegar a ultratumba y lastimar la paz de Manuel Gómez Morín.

Este domingo ocurrió el segundo debate entre presidenciables. Ya no estuvo Margarita. La tan reclamada cuota de género tiró la toalla, pero ¿alguien la extrañó?

