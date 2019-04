Dante Delgado en un hilito

De pronto leemos historias donde los chavos “botean”, piden dinero en las calles, unos, para comer, otros para continuar estudiando, algunos botean por alcanzar un sueño y poder ir a algún sitio a alguna competencia, otros “batean” también para alcanzar un sueño y llegar a las “grandes ligas” y no estar en la banca, en fin, el caso es botear o batear y es casi lo mismo….

Y bueno, ya hemos hablado de los “viejitos” en la política, hoy en día son los que menos tienen que perder, ya cumplieron muchos de sus sueños, pasaron muchas experiencias algunas buenas y otras del carajo y en todas tuvieron la reflexión, hoy en día, con tiempo de sobra, con recursos logrados en años de esfuerzo y relaciones y trabajo retornan a la política y, ¿por qué no? Si en la misma hay de todo, desde basura, corruptos, inútiles, hasta reconciliados con la vida, así que nadie se espante del regreso a la lucha sindical de Elba Esther en busca de la dirigencia magisterial. Hoy en día ella conoce los entretelones y los secretos de muchos “dirigentes”, la forma en que operan las relaciones sindicales y los “acuerdos políticos” con los funcionarios de educación, conoce a cada uno de ellos en su trato por años y como dicen: “En política, socios o cómplices” y en esto hay muchos lazos, de ahí que el mismo AMLO sostenga que ella tiene derecho a opinar y esto significa en la realidad a “hacer su luchita” porque dice que esa “reforma” propuesta en su mandato tiene, también, la intención de “democratizar a los sindicatos” y esto es en la realidad lo que se busca, romper con el control de los viejos sindicatos corporativos y dar paso a esa necesaria reforma de dirección, en algunos casos esto generará, sin duda alguna, violentos enfrentamientos y desintegración política y económica de grupos y manifestaciones y confrontaciones, pero es lo que sin duda alguna está destinado a realizar AMLO como una forma de integrar totalmente el poder a su mandato, eliminando los topes y cambiando formas y fondos en las relaciones sindicales o en los partidos políticos, de ahí que existe un “político de vieja carrera” como lo es Dante Delgado que también está en un hilito, en sus dominios…

Dante Delgado ha sido un experimentado hombre formado en la política con amplias relaciones en los palacios, sabe de cada una de las fallas y de los secretos políticos, conoce las relaciones, sufrió, sin duda, alguna una enorme represión del gobierno en un momento difícil que le llevara a la cárcel y logró salir a delante, algunos dicen que cumpliendo aquel dicho de que hay que dar hasta las pompis con tal de salir en libertad, no es el caso, pero eso dicen, y así logró los perdones necesarios y entendió que los tiempos le obligaban a generar un PARTIDO POLÍTICO como negocio y como protección, esto le permitiría con la fuerza de la organización contar con recursos, relaciones y, sobre todo, la capacidad de las negociaciones y es así un equilibrio político que es vital en esos tiempos, hoy, a lo mejor tendrá que cambiar de esquema, de nada servirán los equilibrios porque de lo que se trata es de mantener el control total y, en su caso, no lo puede garantizar sobre todo cuando vimos la operación en Jalisco donde incluso, la negociación final, no le toma en cuenta y se hace directamente a principal nivel sin necesidad de su mediación. Si anteriormente esa postura le daba la capacidad de los acuerdos con otros partidos, hoy, tampoco de nada sirven porque los partidos políticos se redujeron a las “pequeñas mafias” que controlan cada uno de sus membretes y no tienen capacidad de movilización, así que ya de nada servirán las “fuerza unificadas” entre grupos de mafiosos en el control de los membretes de partido y eso lo coloca en una gran desventaja, por ello, muchos que le conocen aclaran que es tan habilidoso que ya está pensando en el “retiro político” porque, más vale el aquí corrió que el aquí murió o lo chingaron” y no es cosa de cobardías porque no la tiene, es cosa de oportunismo político donde goza de enorme habilidad.

En las luchas del poder político no hay vacíos, sino recomposición política y esto lo entienden los que han sido y mantienen la experiencia política y, Dante Delgado y el partido naranja que es él y solamente él, saben que pueden dar golpes importantes pero algunos pueden provocar las envidias o las reacciones y eso no les interesa, ya no les importa ni los cancioneros huicholes sino las reacciones del poder actual así que, pronto, veremos los relevos, y esto no quiere decir que hay un vacío en la política, sino un reacomodo de fuerzas y de miembros de la política, por desgracia, Dante, tuvo una cercanía vital con AMLO, fueron, en algún momento, aliados y por alguna razón se desviaron del camino y esa relación si no se perdió cuando menos se deterioró de tal suerte que su influencia es nula en la actual administración a pesar de que todos le reconocen su enorme capacidad conciliadora y su gran experiencia en el juego de poderes políticos y económicos, pero hoy no son los tiempos de los partidos políticos, menos de los membretes políticos, si no cuentan con la capacidad de movilización real están en desventaja y esto parece suceder en todos los grupos, por ello, esa fuerza concentrada en AMLO es tan avasalladora, pero al mismo tiempo tan frágil, porque en cualquier momento, las masas cambian o son influenciadas por otras manipulaciones y, entonces, ahí está el grave problema… no se pueden controlar… ahí el ejemplo de Lula, recordando que cuando Dios te quiere destruir, te llena de soberbia