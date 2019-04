Cuidado con el respeto y temor al Ejército

Es necesario, y saludable, que en la última conferencia de prensa mañanera presidencial de esta semana quede claro si en Campo Morado, Guerrero, fueron retenidos, por varias horas, 40 soldados por los pobladores para garantizar que el gobierno les cumpla la promesa de incluirlos en los programas sociales a cambio de dejar de plantar amapola.

El gobierno de Héctor Astudillo intentó bajar de tono la versión difundida por los guerrerenses que dicen haber mantenido retenidos a los soldados comisionados para erradicar plantíos de enervantes.

Cierto o no, los habitantes de Campo Morado ya ganaron, pues funcionarios de Astudillo se comprometieron a realizar varias obras, como mejorar caminos que comunican a poblados de la sierra y activar proyectos productivos, y entregarles fertilizantes.

Sería saludable que el general secretario Cresencio Sandoval, que seguramente estará en la reunión del Gabinete de Seguridad, acompañe al Presidente López Obrador en la conferencia de prensa para desmentir la versión si, como dice el gobierno de Astudillo, la retención no ocurrió.

El caso debe ser abordado con seriedad porque si, contra la versión del gobierno guerrerense, la retención ocurrió es de esperar que el ejemplo cundirá en otras regiones.

Es decir, estaríamos hablando, en primera instancia, de una pérdida de respeto y temor al Ejército porque 40 soldados debidamente equipados es una fuerza temible que no cualquiera se atreve a desafiar y a humillar por valiente que sea, como lo son los guerrerenses.

No hay de muchas sopas: O los habitantes de Campo Morado mienten y los funcionarios de Astudillo tienen razón, o el Ejército debe pensar en qué hacer para recuperar el respeto de la gente.

No será fácil porque son bien conocidas las instrucciones repetidas, en las conferencias mañaneras, sobre la no represión al pueblo, que en buen español también se traduce en indefensión militar o policiaca, pero la retención de cuatro pelotones son palabras mayores.

Por eso es importante que alguno de los seleccionados para preguntar al Presidente en la conferencia mañanera haga de lado la consigna y pida informes sobre lo supuestamente ocurrido en Campo Morado.

Es probable que se trate solamente de una fake news y, entonces, todos estaremos tranquilos, pero en caso contrario es para preocupar que un grupo de pobladores tenga el valor de retener a 40 soldados armados y obligar al gobierno a negociar, pero que, además, con esta medida extrema y temeraria consiga lo que exige, amén de registrarlo en una minuta firmada por funcionarios del gobierno de Astudillo.