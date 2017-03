¡Cuidado con el doctor Narro!

Al margen de señales, si existen o no, que el Presidente lo metió de lleno en la pelea al lado de sus compañeros de gabinete, Miguel Osorio Chong, Luis Videgaray, Aurelio Nuño y José Calzada, del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, y del ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. No imagino otra intención al palomear su nombre en la lista de posibles oradores

Si recordamos que el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto dijo en la Feria Internacional del Libro que leyó la Biblia, los priístas deben tomar en serio aquello de que quien tenga oídos y ojos que escuche y vea.

¿De qué manera se puede o se debe tomar que el orador en la ceremonia con la que el Comité Nacional del PRI recordó a Luis Donaldo Colosio, el orador fuera el doctor José Narro y no otro de sus compañeros de gabinete que son mencionados como posibles candidatos presidenciales en el 2018?

Y ¿de qué otra manera debemos interpretar que su discurso fuera tan diferente al que estamos acostumbrados a escuchar de sus pares en el equipo presidencial; es decir, que su oratoria sea como la de los tiempos de Colosio, política-política?

De cierto tiempo, el nombre del secretario de Salud empezó a ser mencionado en las columnas políticas de los medios tradicionales de comunicación como posible prospecto del PRI para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador y a Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle, pero ¿quién podía imaginar que le encargaran el discurso de ayer, nada menos que en la ceremonia para recordar a Colosio?

Desde luego que la decisión no fue unilateral de Enrique Ochoa Reza; si las formas se mantienen, debió consultarlo, aun siendo su idea, con el Presidente Peña Nieto, o quizá simplemente acató la instrucción de otorgarle el papel protagónico de la ceremonia.

Y si las formas se mantienen, los priístas deben preguntarse qué señal envió quien dispuso que Narro fuera el orador y, en todo caso, por qué él y no otro.

También es posible que no exista señal alguna y que le otorgaron la misión por mera rutina, pero quien sepa de estas cosas y conozca a quien manda, debe aceptar, por lo menos, que lo envió para sondear e incluso como señuelo para que los empecinados lectores de mensajes se traguen una señal falsa. Pero esto equivaldría a jugar con él y si uno no es capaz de un juego así el otro no aceptaría la indignidad del rol.

Lo cierto es que la irrupción del secretario de Salud como orador en el homenaje a Colosio puede interpretarse al menos como arranque de la sucesión presidencial en el interior del PRI.

Hasta ayer, los analistas especulaban con su nombre con base en sus méritos como servidor público; quizá el más espectacular su participación decisiva en la recuperación de la UNAM cuando fue secuestrada por ‘El Mosh’ y compañía, pero la más importante como rector al suceder a su compadre Juan Ramón de la Fuente. Pero tiene una colección de puestos impresionante: subsecretario de Gobernación 2 veces y otras tantas en Salud, en donde hoy es Secretario de Salud, etcétera.

Por lo pronto ya sabemos, al margen de señales, si existen o no, que el Presidente lo metió de lleno en la pelea al lado de sus compañeros de gabinete, Miguel Osorio Chong, Luis Videgaray, Aurelio Nuño y José Calzada, del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, y del ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. No imagino otra intención al palomear su nombre en la lista de posibles oradores.

Comentando el suceso, anoche me recordaban que al concluir en la segunda o tercera reunión que Narro organizó a Colosio con intelectuales, el candidato presidencial del PRI comentó impresionado: “¡qué chingón es este cabrón!”.