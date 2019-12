Cuauhtémoc Cárdenas es conservador

Que a nadie extrañe que en la conferencia de prensa mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas sea declarado conservador.

¿Qué está pasando en la izquierda mexicana que el legendario hijo del general Cárdenas se lanzó al cuello al Cuarto Transformador, el Presidente López Obrador?

Con todo derecho, Andrés Manuel podría repetir a Cuauhtémoc el famoso dicho popular: No me ayudes compadre.

En entrevista con el periódico español El País, el hijo del general Lázaro Cárdenas dijo que muchos mexicanos “pensamos” que el sexenio de López Obrador podría “ser perdido”.

“Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no”, son sus palabras textuales.

Peor aún, asegura que no ve en el emblema de Morena a nadie que esté a la altura de los héroes transformadores, Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas.

En síntesis, no considera a López Obrador a la altura de las 4 grandes figuras de la historia de México.

O, lo que es lo mismo, no estamos en la Cuarta Transformación, aunque, esto no lo dice él, no al menos textualmente.

Las palabras de Cuauhtémoc son relevantes no porque sea una especie de líder moral de la izquierda desde que militó en el Movimiento de Liberación Nacional y, posteriormente, en el gobierno de Miguel de la Madrid se separó del PRI, empujado por Porfirio Muñoz Ledo, para competir con Carlos Salinas de Gortari por la Presidencia. Después de la derrota fundó el PRD, que le sirvió de plataforma para ser candidato presidencial en 2 ocasiones más, hasta que López Obrador lo hizo a un lado.

Lo son también porque su hijo, Lázaro, es jefe de asesores del Presidente que encabeza un sexenio del que muchos “pensamos” podría ser “fallido”.

En plan de asestar estocadas mortales, el hijo del general Cárdenas asegura que Morena no es la izquierda de México y que no ve “una izquierda organizada en este momento ni a ningún político importante ubicado en lo que yo llamaría izquierda”.

Cuauhtémoc no es dado a hablar porque sí, de ahí la relevancia de una entrevista en el que el destinatario de los mensajes no es otro que el Presidente López Obrador, a menos que no me equivoque.

Y sólo para rematar, a la pregunta sobre la ola de protestas en el continente, Cuauhtémoc advirtió: “…quiero pensar que en México, la gente está expectante, todavía con la esperanza de que se den los cambios que no se han dado. Espero que no tengamos que llegar al estallido social para ello. Como se suele decir, si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Bienvenido sea Cuauhtémoc al conservadurismo.