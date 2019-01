¿Cuántos de los 30 millones son del crimen, en espera de incompetencia y condiciones favorables..?

El problema de la buena intención de López Obrador es que no sabe que no sabe. Me pregunto si entre los 30 millones, los más felices son los criminales, y si en su perversidad afinada financian bots de ataque en redes sociales y medios de comunicación