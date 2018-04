¿Cuánto vale el poder?.. Todo

Parece que fue ayer, pero no, sólo ha pasado un poco más de 6 años que a estas alturas de la edad son una vida.

Marcelo Ebrard estaba por tragarse la trampa de las 5 preguntas de la encuesta que lo derrotaría ante Andrés Manuel López Obrador; el PAN aún no se decidía entre Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, y yo acompañaba a Enrique Peña Nieto que se encontraría con Manlio Fabio Beltrones en un restaurante inglés de Polanco en donde empezarían a ponerse de acuerdo en el proyecto de nación que impulsaría el PRI. Entonces, todos éramos jóvenes.

Atrapados en un embotellamiento, Peña Nieto al volante saludaba a sus compañeros de infortunio vial (eran tiempos en que todo mundo quería llamar su atención); charlaba además por teléfono celular con la “Señora mía” y yo le rogaba subir el cristal de la ventana porque, para qué arriesgarse a un atentado si yo no buscaba ser candidato a la Presidencia y él, para efectos prácticos, ya lo era.

Entrados en plática sucesoria, continuación de la que habíamos sostenido en su oficina del Estado de México, me habló de su confianza en el “talante democrático” del presidente Felipe Calderón.

Si pierde, me dijo, palabras más o menos, no tendrá problema en reconocer el triunfo del PRI, pero si el candidato es Cordero “irá con todo y todo es todo”.

Al final la candidata fue Josefina Vázquez Mota, el PAN perdió, Felipe no fue con todo a la campaña e hizo gala de su “talante democrático” reconociendo la derrota ante el PRI como en el 2000 Ernesto Zedillo lo hizo de la mejor de las maneras, inclusive maquillándose para que en la segunda grabación del mensaje por televisión pareciera apesadumbrado cuando en realidad estaba radiante.

Esto viene a la memoria en momentos en que Andrés Manuel ya no parece el inevitable presidente de México del siguiente sexenio y cuando Ricardo Anaya sigue creando la percepción de ser el único ocupante del segundo lugar de la contienda con muchas posibilidades de alcanzar al puntero.

Pero también cuando José Antonio Meade empieza a recibir ayuda de gente que no estando en su equipo intenta recuperar el tiempo perdido miserablemente por quienes lo rodean.

Se trata de un esfuerzo contra reloj para conseguir que un candidato que parece imposibilitado de conectar con el electorado, no pase a la historia como Francisco Labastida Ochoa, un priísta que habría sido un buen presidente, pero que, a pesar de poseer una enorme experiencia burocrática y política, amén de su preparación académica, entregó el poder sin siquiera meter las manos.

LA OMINOSA FILA DE ZEDILLO Y CALDERÓN

No tengo duda, porque lo conozco, que el talante democrático de Peña Nieto permitiría una transición tersa en caso de que Meade repitiera el episodio de Labastida, pero por lo mismo, porque lo conozco, sé que de ninguna manera está dispuesto a formar fila con Zedillo y Calderón que no pudieron, no supieron o no quisieron retener el poder, fueron incapaces de superar el hartazgo social en contra de su partido o simplemente se dejaron robar la candidatura o se equivocaron en la selección del candidato.

Motivos sobran para que Peña Nieto ocupe un lugar en la historia: recuperó la Presidencia de la República para el PRI y consiguió lo que pocos o nadie en el mundo pueden presumir, unir a las 3 fuerzas antagónicas, irreconciliables más importantes del país (ahora han perdido identidad) para aprobar un paquete de reformas que necesariamente cambiará el rostro al país.

Todo esto ha sido sepultado por la incapacidad gubernamental de vender con eficacia los múltiples aciertos del gobierno, porque sus expertos fueron superados con creces en la inédita guerra de las redes sociales, en la que sólo se impone el tema de la corrupción de algunos deleznables ejemplares gubernamentales y la creciente inseguridad reinante, y porque el Presidente no pudo o no quiso crear un heredero o al final le fabricaron el default, es decir, ante el rechazo ciudadano de la corrupción priísta no le quedó de otra que postular a un honesto que no fuera militante del tricolor.

Se equivocarán quienes crean o supongan que Peña Nieto se ha resignado a figurar en el panteón de Zedillo y Calderón, y que, cruzado de brazos, observará a Meade mantener su fama de hombre probo, que parece ser lo único importante en su vida, mientras conduce a su partido al sótano de las fuerzas partidistas y lo obliga, a él, a entregar la banda tricolor a López Obrador o a Anaya.

Josefina no fue la mejor candidata que pudo tener el PAN, pero, a toro pasado, Cordero tampoco lo habría sido. No obstante, Calderón pudo haber hecho algo más por ella. Por cierto, me reconoció que Chepina fue el único miembro del gabinete que rompió la consigna de Vicente Fox de aplicarle la ley del hielo a partir de su destape a cargo de Francisco Javier Acuña en Guadalajara. Ni siquiera eso le agradeció.

José Antonio no ha sido mejor candidato que Josefina, pero la diferencia es que Peña Nieto no es Calderón.

Podemos especular que postuló a su ex secretario de Hacienda porque no tenía a otro, permitió que su caballada no engordara, no tenía caballada, su alfil no creció o se vio obligado a optar como lo hizo por la misma razón que Salinas con Zedillo (por consejo de Luis Videgaray, la versión región 8 de José Córdoba Montoya); lo cierto es que al igual que Carlos, en su radar no está la derrota por más que este candidato pudiera ser tan malo como el de 1994.

Peña Nieto vio caer en los últimos años a su partido víctima de la falta de vigilancia sobre gobernadores que no tuvieron llene y porque sus más cercanos colaboradores, que disputaban sucederlo desde que él andaba en campaña, se trenzaron sin que nadie les pusiera coto en una pelea sin cuartel que tuvo como consecuencia la pérdida de gubernaturas y, con ello, el territorio electoral.

¿CUÁNTO VALE EL PODER?

Pero esto es historia, lo único por enfrente es la supervivencia: destruir la percepción de que López Obrador es el ganador inevitable de la contienda y de que, en el mejor de los casos, Meade podrá agregar a sus lauros académicos y administrativos un honroso segundo lugar.

Si esto ocurre, como todo indica que pudiera ser, Meade siempre podrá salvar el cuerpo cuando en foros académicos y profesionales le pregunten el porqué de su derrota.

Podrá decir que miren para otro lado, que él hipotecó su prestigio de hombre sin mácula y preparado como no hay otro, en una misión que de antemano sabía imposible; hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero el aborrecimiento del pueblo al priísmo corrupto y la poca popularidad del Presidente Peña Nieto lo hundieron con todo y su armadura alba de cruzado cristiano en la defensa de Jerusalén.

El mundo se condolerá de él, pronunciará clamorosas conferencias, recibirá aplausos y felicitaciones por el sacrificio de su prestigio digno de mejor causa, y seguirá coleccionando puestos gubernamentales sea cual sea el tinte partidista del gobierno o en organismos internacionales.

Pero esto de qué servirá a Peña Nieto. Cuando el tiempo haya borrado los nombres de los demás, será él a quien la historia adjudique la debacle priísta de la que quizá ya no habrá regreso porque en su nomeklatura no hay quien, como fue su caso, pudiera aglutinar a lo que quede del priísmo para buscar la reconstrucción del partido y el eventual retorno al poder.

Para Peña Nieto, el priísmo y muchos otros grupos y personajes no hay otra opción que la victoria, no importa que apenas queden 10 domingos (9 si descontamos hoy), un tiempo que se antoja excesivamente corto para preparar el último asalto en la madre de todas las batallas.

Mentirá quien diga que hay mucho en juego porque lo que está en las manos de Meade es todo.

Al final de la película “Cruzada” (Kingdom of Heaven), cuando el héroe cristiano que defiende la Ciudad Santa inicia el peregrinar por el desierto después de entregarla rendida, pregunta a Saladino “¿Cuánto vale Jerusalén?”. El gran líder árabe contesta desdeñoso que “Nada”, pero segundos después grita: “¡Todo!” Y así es hasta la fecha.

¿Cuánto vale el poder que los priístas se aprestan a perder sin siquiera mentar la madre para que les duela algo a quienes están por arrebatárselo, como aconsejaba doña Clemen?

Peña Nieto sabe que todo, como cuando lo conquistó.

Así que difícilmente me lo imagino sentado escuchando resignado los informes sobre cómo se escurre por el caño lo que tanto costó recuperar, o preparando las maletas para enfrentar las consecuencias, incluso si gana el candidato del PRI.

No hay de otra, Peña Nieto va por todo, y todo es todo.