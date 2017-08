Cuando Trump se topó con el mexiquense Peña Nieto

En enero 27, Trump era, y se creía, el rey del mundo; 6 meses después, la realidad lo ha desmentido y él mismo ha procurado ridiculizar, aún más, lo que ya era caricatura. Entonces podía usar el halago, ser condescendiente, pero sobre todo amenazante, para conseguir lo que quisiera. Así se comportó en la plática telefónica que sostuvo con el Presidente Peña Nieto, pero no contaba con que se toparía con un mexiquense blindado para ese tipo de estrategias, que cuando se monta en su macho no hay forma de bajarlo.

Con la enésima filtración periodística en Washington, lo único que queda en claro es que el mandatario mexicano no escucha sirenas ni se deja amedrentar, y que Trump puede ser adulador, amenazador, pero sobre todo mentiroso.

The Washington Post publicó la transcripción completa de la conversación telefónica que ambos mandatarios tuvieron el pasado 27 de enero; la filtración, obviamente, provino de la Casa Blanca, en donde es obligatorio grabar este tipo de conversaciones, y no de Los Pinos, que, en su momento, negó haberlo hecho.

La lectura, palabra a palabra, del intercambio de frases deja al descubierto que Trump ensayó todos los recursos con que suele halagar y amedrentar, pero no contaba con encontrarse con la mejor cualidad de Peña Nieto, precisamente, su mexiquense estilo tozudo para enfrentar a este tipo de personajes, por poderosos que sean.

Mientras Trump hablaba, adulaba y amenazaba sin cesar, Peña Nieto fue conciso:

México no está dispuesto a pagar el muro; podrá dejar de hablar de él, pero de pagar nada.

No sólo eso; ante la insistencia de Trump de que Peña Nieto no dijera más a la prensa que México no pagará el muro, el mandatario mexicano no cedió. Explicó que la amenaza del muro ha dejado una marca muy grande en la espalda de México y que, por lo tanto, “mi posición ha sido, y seguirá siendo, muy firme, diciendo que México no puede pagar por el muro”.

En ese momento de la charla se advierte un Trump horrorizado, irreconocible, suplicante: “Pero no puedes decir eso a la prensa. La prensa irá con eso y es algo que no podría soportar”.

Peña Nieto, que no es dado a la retórica, le insistió en que, para México, el muro es una cuestión de dignidad, pero sugirió, a cambio, buscar una manera “creativa” de solucionar el problema.

Por cierto, apenas el lunes pasado, Trump mintió, descaradamente, al decir que Peña Nieto le había llamado por teléfono para referirle que su dura política antiinmigrante habría logrado la disminución de ingreso ilegal de ciudadanos centroamericanos a México.

Por implicaciones diplomáticas extraordinarias, la Secretaría de Relaciones Exteriores tardó varias horas en desmentir al presidente de Estados Unidos, pero lo hizo. Apenas, la portavoz de la Casa Blanca aceptó que la llamada no ocurrió.

Sobre tráfico de drogas, el mandatario mexicano ni siquiera se detuvo a comentar la insinuación descarada de que las tropas norteamericanas combatan a los traficantes mexicanos (después de la conversación, Trump diría que se trató de una broma), pero Peña Nieto le habló del tráfico ilegal de dinero y armas de Estados Unidos a México, para lo que el norteamericano no tuvo respuesta.

Quizás en donde más ridículo se mostró Trump fue en el ofrecimiento de su ayuda para que Peña Nieto busque ser reelecto. “Somos tú y yo contra el mundo… quiero que seas tan popular que tu gente en México pida una enmienda constitucional para que puedas ser presidente otros seis años”, dijo.

Obviamente, Peña Nieto no cayó en la trampa del ex dueño del concurso Miss Universo que apenas seis meses después de iniciado su mandato no encuentra cómo poner orden entre sus más allegados.

En unos días empezarán las negociaciones del Tratado del Libre Comercio; entonces sabremos si el Trump amenazante y halagador de enero sigue siendo el mismo.