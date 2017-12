Cual matachín, AMLO suena hoy su sonaja; el resto, ¿a bailar al son que toque?

Si no fuera porque no solo Manlio Fabio Beltrones supone que el resultado de las elecciones del 1 de julio será a tercios, sino muchos más lo ven así, ya levantaría la mano a Andrés Manuel López Obrador.

Tan solo porque desde hace muchos años todos los días se le ocurre una cosa distinta para, como respondiendo a la pregunta de “Pinky”: “Salir a conquistar el mundo”.

Porque ninguna mala idea fue, al contrario de otras como la de amnistiar a líderes de organizaciones delictivas, agendar su registro como precandidato de Morena para hoy, precisamente el 12 de diciembre, Día de la Guadalupana.

De ninguna manera dijo que iría a la Basílica ni que haría una oración a San Juan Diego. Solo fijó fecha y lo demás… que digan misa.

La verdad es que el alboroto de fin e inicio de semana (sábado y domingo) entre destapes y registros de quienes sí “quieren conquistar México o cuando menos una entidad” es porque este 14, jueves, concluye el plazo para registro de alianzas e inicia el periodo de precampañas, como lo establecen las reglas del Instituto Nacional Electoral.

Pero, además, con la fiesta de la Guadalupana, para muchos -no creo que los precandidatos, así puedan o no aparecer en spots de radio y televisión, como también es regla del INE, según vayan solos o no-, “días de guardar” desde la era calderonista, inicia el llamado puente Guadalupe-Reyes.

En tiempos normales y aciagos, los políticos desaparecen del escenario político, pero hoy está de por medio la elección presidencial, la de Jefe de Gobierno de la CDMX, ocho gubernaturas, así como la renovación del Congreso.

Allá quien se duerma en sus laureles.

Por ello la tromba de sábado y domingo, hasta el 14 y de ahí pa´l real.

El melodrama frentista despejó dudas, Ricardo Anaya hace a un lado a Miguel Mancera con la complicidad de Alejandra Barrales para la candidatura de la alianza PAN-PRD-MC. Pero la pelota pasa a cancha del Jefe de Gobierno para elegir a quien compita a Claudia Sheinbaum (Morena) y Mikel Arriola (PRI-Verde).

Y soltó los gallos. Salieron a la palestra Armando Ahued y Salomón Chertorivski, secretarios capitalinos de Salud y Desarrollo Económico, respectivamente.

Más de 10 ven sudar la gota gorda a la socia del ex dirigente nacional panista.

El mismo día, Barrales, concluyó su presidencia en el PRD y Anaya la del PAN. Todo fríamente calculado. Arriola fue arropado por el sector popular del PRI con Arturo Zamora a la cabeza.

Y como en el Frente ahora alianza la rapiña era evidente, pues a quién le dan PAN que llore y primero salió Margarita Zavala a regañar a Anaya por sus acuerdos “en lo oscurito” y por no invitar a los ciudadanos y sí a sus cuates. Casi enseguida, su esposo Felipe Calderón solo le dijo que “abusaba del poder y que se autonombraba candidato”. El PAN retostado.

Y como le comían el mandado, Andrés Manuel no desaprovechó la reyerta y, como ha sido toda su estrategia, metió la mano a la chistera y sacó un chascarrillo más: “Meade y Anaya son pirrurris”. Que el color de su piel los delata. “Deberían”, dijo, “recorrer en estos días 200 pueblos”.

Bueno, seguramente él ya lo hizo y por partida doble o triple. En década y media de campaña, cualquiera, y hasta más.

Su peregrinación está desde antes. Y así sea día de guardar, quiere ser el único devoto.

Así las cosas hasta el domingo y ayer, horas antes del Guadalupe-Reyes.

