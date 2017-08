Cristina Díaz en ‘acción’

Todo está listo para que este miércoles y jueves se lleven a cabo las mesas temáticas en las que los priístas habrán de analizar los asuntos que tratarán en su Asamblea Nacional, que se llevará a cabo, el sábado, en el Palacio de los Deportes. Recordemos que en Guadalajara, Jalisco, se llevará a cabo la mesa titulada “Visión de Futuro”; se espera que en ella participen los senadores, de ese estado, Jesús Casillas y Verónica Martínez, así como el dirigente estatal del partido, Héctor Pizano Ramos; se dice que asistirán Manlio Fabio Beltrones, así como Ivonne Ortega. La más importante es, sin lugar a dudas, la mesa de “Estatutos”, que tendrá lugar en Campeche. Esta será presidida por Jorge Carlos Ramírez Marín y el ex gobernador y senador Enrique Burgos; además, intervendrán en ella los coordinadores César Camacho y Emilio Gamboa, así como el dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado; en la mesa se discutirá si se quita de los documentos rectores del partido la exigencia de 10 años de militancia para poder aspirar a la candidatura tricolor a la Presidencia. Mientras, la mesa de rendición de cuentas se realizará en Mazatlán. Ahí, el anfitrión será el gobernador Quirino Ordaz, como el primer priísta de la entidad; también veremos a los senadores Aarón Irizar, Diva Gastelúm y Amador Gaxiola, amén del dirigente estatal del tricolor, Carlos Gandarilla García. En tanto, en Saltillo, Coahuila, se instalará la mesa de “Declaración de Principios”, donde estará presente el senador Tereso Medina, mientras en el Estado México quedará la mesa de “Programa de Acción”, en la que participará la ex lideresa del PRI y de la CNOP Cristina Díaz. Luego de esto, la presidenta de la Comisión Nacional de Dictamen, Claudia Ruiz, y Ernesto Gándara estarán a tope de trabajo porque dispondrán de un día, el 11 de agosto, para elaborar los dictámenes de cada mesa de trabajo y presentar los documentos en la sesión del 12. Estaremos atentos.

ESTABILIDAD, INVERSIONES Y EMPLEO

Muy satisfecho, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que las reformas estructurales han traído estabilidad, inversiones y empleo, así como tranquilidad y seguridad, lo que, sin duda, ha creado un clima de confianza que ha permitido que el PIB haya crecido en un 3 por ciento, como lo dio a conocer el INEGI. Gamboa presumió que la modernización del marco legal ha propiciado que México sume ya 14 trimestres de crecimiento continuo, lo que es una muestra de fortaleza y flexibilidad al dar a la economía mayor modernidad, generar confianza y certidumbre, que se traducen en empleos, así como en la captación de extraordinarias inversiones nacionales y del extranjero.

NO ES PALABRERÍA

Ni un minuto de descanso ha tenido el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Ernesto Gándara Camou, quien sigue muy ocupado a unos días de que se celebre la Asamblea Nacional priísta y las mesas temáticas donde se analizará el futuro del partido rumbo al 2018. Confiado, el senador presumió que el Revolucionario Institucional es el partido que ha demostrado tener más estructura política, que sabe recuperar gobiernos y que tiene unidad para salir adelante ante cualquier adversidad. Aunque para muchos esto suene a palabrería, lo cierto es que, guste o no, el PRI ha sabido recuperarse e implantarse en las primeras fuerzas políticas del país. Sin embargo, hoy no la tiene fácil, pues enfrenta un sinfín de obstáculos, de los que, estamos ciertos, saldrá victorioso. Habremos de estar atentos en esta semana, que será decisiva para los priístas.

NUEVO MODELO LABORAL

Miguel Ángel Chico Herrera, fuerte aspirante a la candidatura del PRI al gobierno de Guanajuato, sigue dando muestras de su compromiso con las causas laborales; para muestra sólo basta mencionar que, en días pasados, acompañó a los líderes de la CTM Carlos Aceves del Olmo y Armando Neyra, con quienes discutió su visión de lo que debe ser el nuevo modelo laboral y lo que hay que aportar desde el Legislativo. Chico Herrera indicó que la paz laboral que se vive en Guanajuato obedece a los logros del sindicalismo, así como a la exigencia, hacia el gobierno del estado, de brindar paz y seguridad a todos los habitantes de la entidad.

CORTINA DE HUMO

Para el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, al igual que para muchos de los mexicanos, las declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en contra del Presidente Enrique Peña Nieto no son más que una cortina de humo para distraer la atención de la crisis que se vive en aquel país. A decir del líder priísta en el Senado, los señalamientos ofensivos e insultantes de Maduro contra el Presidente Peña Nieto son actos de provocación que no tienen otro objetivo que ocasionar vanos intentos por crear un conflicto diplomático entre México y Venezuela, pero eso sí, dejó en claro que no caeremos en esas provocaciones.

