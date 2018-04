‘Cría cuervos…’

La participación del gobierno mexicano en el proceso electoral norteamericano para llegar al triunfo de Donald Trump es ya un hecho inocultable.

La de Rusia fue más sofisticada, intervino en redes sociales para demeritar a Hillary Clinton, quien, desde su posición como secretaria de Estado, se ganó la animadversión de Putin por sus desencuentros respecto a diversos problemas y posiciones con la guerra en el este de Ucrania, donde Rusia le arrebató a Europa, Crimea y Sebastopol, y no tuvo reparo en invadir territorio y salirse con la suya firmando el alto al fuego del protocolo de Minsk, dejando a Estados Unidos colgados de la brocha.

Otras desavenencias las hubo en el Medio Oriente, donde Clinton fue asediada por Rusia en cuanto se acercaba a sus dominios.

Para el gobierno mexicano Hillary tampoco era muy grata. En alguna visita que hizo al país hacia 2010-2011, no ahorró palabras en su opinión sobre la desconfianza que su gobierno guardaba sobre la disposición y capacidad de las autoridades mexicanas para el control de la criminalidad en México.

Se manifestó preocupada por “la insurgencia” de los cárteles mexicanos y la semejanza de México con Colombia de hace 20 años.

Recién se conocieron las revelaciones de WikiLeaks se confirmó en las grabaciones los comentarios del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre los altos niveles de corrupción en nuestro país y cuyas conclusiones continuaban vigentes en la base de la política exterior de Obama que, a su vez previsiblemente, manejaría Clinton de llegar a la silla presidencial.

Seguramente esta fue la idea que Videgaray vendió a Peña Nieto para atreverse a invitar a Donald Trump primero y después, a sabiendas que no vendría, a Hillary, para visitar al país y sostener conversaciones en la residencia oficial de los Pinos.

O no evaluaron seriamente las consecuencias, o fueron tan ingenuos que pensaron que trayendo a Trump a México podría ser ocasión para congraciarse con él y terminar con las intemperancias de éste para con nuestra nación.

Lo cierto fue que Videgaray sobreestimó su relación con el yerno del gorila y su capacidad para influirlo. Así se agravió la dignidad nacional recibiéndolo con todos los honores de un jefe de Estado.

Contra lo esperado, el candidato republicano aprovechó la oportunidad de demostrar que era imparable como presidente para humillar en su propio suelo al hermano mayor de los países latinoamericanos, atizando el Supremacismo gringo, que lo tenía en la punta de la popularidad con la derecha norteamericana.

La prensa norteamericana (retomada por Nexos) comentó: “…de que hubo un relanzamiento previo al cuarto informe de gobierno (Peña Nieto lo iba a rendir al día siguiente), lo hubo. Pero fue el de Donald Trump, quien hace unos días se veía políticamente muerto en las encuestas estadounidenses. Hoy los medios (allá y no sólo Fox News, sino incluso NPR, la radio pública) dicen que dio una imagen presidencial.

Si la campaña de Trump repunta, y, por poco probable que suene, consigue la victoria en noviembre, el 31 de agosto quedará en los libros de textos como el día más catastrófico en la historia de la presidencia mexicana”. El pronóstico se dio, a pesar del escepticismo.

Después de este incalificable desacato constitucional todavía se amplió el daño al interior del país cuando el entonces secretario de Hacienda, que había hecho la invitación a Trump a través de su yerno, sin siquiera haber consultado al respecto a la canciller Claudia Ruiz Massieu que se encontraba el Milwaukee USD tratando los graves problemas migratorios; fue inusitadamente trasladado a la Secretaría de Relaciones Exteriores en reemplazo de Claudia.

Desde ahí casi después de todo el desenvolvimiento ofensivo de Trump contra México, apenas hubo oportunidad: exhibió otra muestra de lacayismo cuando el primer ministro de Corea del Norte amenazó a Trump como respuesta a las que éste le había lanzado y de inmediato rompió relaciones con Corea del Norte y emplazó a su embajador en México para salir del país inmediatamente.

Así que esta nueva andada de Trump contra México, ahora enviando guardia nacional a las fronteras, se da dentro de la permisibilidad que se le ha dado para descargar la ira que le produce ahora su enfrentamiento comercial en China.

Una contestación tan simple como la que le envió Peña Nieto no ha merecido ni siquiera respuesta. Si de veras se conociera la Constitución, se debería llamar al embajador mexicano en Washington y pedir explicación a la embajadora norteamericana en el país.

La otra opción sería mejor tratar con sorna a un demente y no tomarlo en serio. Por qué no agradecerle que por primera vez está haciendo lo que debe, porque México no es el portero de la frontera norteamericana para que no les llegue droga, sino los mismos 3 mil kilómetros se extienden de ambos lados y, de pasada, recordarle que la verdadera frontera de los países está en 600 kilómetros más al norte porque ese es el límite del territorio nacional antes del despojo de 1848.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, es esto lo que en realidad ocurrió. Trump logró el triunfo gracias a Rusia y a México.

Flaco favor le hicimos a la humanidad: Los rusos sí pueden estar satisfechos con el resultado. Para nosotros ha sido sencillamente desastroso.