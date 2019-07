Crece ola antirreelección: Revientan contra Bonilla ‘el oficioso’; Krauze pide a AMLO que repudie caso BC

Después de la conferencia mañanera del jueves, seguramente Enrique Krauze recordó su libro “El pueblo soy yo”, ya que en su artículo de este domingo en Reforma, titulado “Reelección, nunca”, señala que Andrés Manuel López Obrador debe “repudiar el intento de reelección en Baja California”.

El pasado jueves, en la conferencia de Palacio Nacional, se insistió en que el presidente definiera su posicionamiento sobre el caso de ampliación de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, pero nomás zigzagueó en la ambigüedad y, al estilo Pilatos, se lavó las manos.

Ante la pregunta del antecedente bajacaliforniano que podría escalar a nivel federal, esto es, alargar el mandato presidencial, López Obrador respondió con el clásico “no va a pasar porque ya no es lo mismo”; “la gente no se deja”; “el presidente antes mandaba en el Congreso; ahora no; no somos iguales” y “el Legislativo se manda solo”. ¡Ajá..!

La gubernatura de BC como laboratorio de pruebas para el 2024 ha provocado tanta alarma y repudio contra Bonilla que en redes sociales lo tachan de “oficioso” por impulsar la reelección presidencial, una posición zalamera cuando tres destacados de la 4aT: Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Monreal Ávila y Tatiana Clouthier Carrillo, criticaron, con firmeza, la modificación del Congreso local, acusado de corrupción.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de plano, repudió el atraco y llamó a la protesta, y Porfirio, como presidente de la Cámara de Diputados y de la Permanente, fue más allá; amenazó con la desaparición de poderes y, en consecuencia, la inhabilitación de Bonilla para ejercer la gubernatura de no ser frenada en el Trife o en la SCJN de Arturo Zaldívar y consumarse la acción inconstitucional.

Muñoz Ledo fue secundado por Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Urgió a la necesidad de restablecer el orden constitucional, mientras la cada vez más impresentable Yeidckol Polevnsky jura que los ciudadanos de Baja California “quieren un mandato de cinco años”, no los dos para los que fue electo.

Krauze recuerda que a pesar del gran apoyo popular, el general Lázaro Cárdenas del Río no sucumbió a las mieles de la reelección, dando paso a Manuel Ávila Camacho, pero ahí está, de nuevo, la oportunidad en la mañanera de este lunes, donde el presidente podrá rectificar; ¿usted qué cree..?

MARCELO, LISTO PARA LO QUE SE OFREZCA; REPITE ESTRATEGIA DE SU MENTOR MANUEL CAMACHO

Bien dicen que la crisis para unos es la oportunidad para otros. En cada tropiezo de Andrés Manuel López Obrador -demasiados para contarlos-, las voces amigas de Marcelo Ebrard Casaubón promueven las virtudes del canciller como posible sucesor.

La renuncia de Carlos Urzúa Macías entusiasmó a esas voces que sumaron los grandes yerros en materia de seguridad de “la favorita” Claudia Sheinbaum Pardo, que ingenuamente ha seguido los consejos de Marcelo y mantiene a Jesús Orta Martínez en la SSP-CDMX

Para tales efectos sucesorios, Ebrard trata de estar lo más alejado posible del caldero de Palacio Nacional, al grado de que se llevó a su esposa, Rosalinda Bueso, al G-20 en Japón, donde se dejó confundir con la primera dama, aunque en Osaka no saben que Beatriz Gutiérrez Müller renunció a esa posición.

Hay quienes aseguran que, en realidad, el ex Jefe de Gobierno nunca dejó el estilo de su mentor Manuel Camacho Solís, que solía fabricar problemas para solucionarlos y enfundarse el traje de superhéroe.

Esas escenas del pasado fueron recordadas con la bravuconada de Donald Trump al anunciar las redadas contra latinoamericanos ilegales para deportarlos a partir de este domingo. De pronto, la SRE filtró un acuerdo con el Departamento de Estado de EU para que a los mexicanos ilegales les den un mejor trato.

Y aunque la posición es muy temeraria, en efecto, este domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa encabezada por Ebrard Casaubón, anunció que “no hay mexicanos afectados por las redadas”.

