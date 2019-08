Cossío critica al juez Delgadillo; encarcela a Robles y deja libre a mando del cártel de Tláhuac; embronca al Poder Judicial

Vaya que le fue mal al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna no solamente en redes sociales; destacados juristas hablan del abuso al imponer prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga cuando el delito imputable no es grave, no lo amerita y hay una variedad de opciones propias.

…

Por ejemplo, el ministro en retiro de la SCJN José Ramón Cossío señaló que NO es un buen precedente para el modelo de justicia en México la prisión preventiva justificada otorgada por el juez Delgadillo, ya que se le pudieron imponer otro tipo de medidas, tales como retirarle el pasaporte, colocarle un brazalete o acudir a firmar ante un juzgado.

…

A ver quién le cree al juez que la prisión preventiva fue decisión propia, y no línea, porque en marzo se la negó a Victoria “N”, esposa de Luis Felipe Pérez FLores “El Felipillo”, líder del cártel de Tláhuac, imputado por delitos contra la salud y portación de armas, los dos con la misma acusación de la Fiscalía.

…

El problema en esta decisión jurídica es que el razonamiento estaba muy claro cuando menos para el resto de los que esperan la aplicación del Estado de Derecho y no la venganza; vaya, hasta autoridades jurídicas, como JR Cossío, dieron luz sobre el tema.

…

No será nada fácil para el Poder Judicial de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea salir de la bronca en que los metió Delgadillo. Andrés Manuel López Obrador ya dio por hecho que se trata de una decisión contra la impunidad, y si el Tribunal de Apelación revoca la prisión preventiva, las voces más ruidosas de la Cuarta Transformación dirán que el Poder Judicial impide la justicia. Ya lo verán.

WALL STREET JOURNAL LLAMA PREDICADOR RODEADO DE PALEROS A AMLO; ‘6 DECLARACIONES FALSAS CADA MAÑANA’

Todas las mañanas, a las 7:00 en punto, sube al púlpito para hablar con una prensa llena de comunicadores “amigables”, youtubers y medios de Internet para dar un monólogo que termina con preguntas y respuestas a esos medios que venden playeras, tazas y calcetines, dice el periódico The Wall Street Journal de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador.

…

Sonoro el descontón, sobre todo por la ignorancia de esos youtubers y medios de Internet que tomaron la mención del rotativo neoyorquino como un halago, pero además la propagaron en sus redes sociales ¡en inglés..! cuando en realidad los estaba tundiendo sin piedad.

…

El WSJ habla de cansancio; lo ve como un predicador que difunde información falsa, además de que los periodistas que formulan preguntas incómodas son atacados por sus seguidores en redes sociales.

…

En voz del WSJ: López Obrador niega estar detrás de la intimidación, pero en abril le dijo a los periodistas: “Si te sales de la línea sabes lo que sucederá, pero no seré yo, sino la gente”.

…

Según un análisis realizado por Spin, una firma de consultoría política local, el presidente hace, en promedio, seis declaraciones falsas en cada conferencia de prensa.

…

En abril, López Obrador dijo que su gobierno tenía la violencia bajo control y que los asesinatos no habían aumentado en el primer trimestre del año. De hecho, los asesinatos aumentaron 8%, a unos 8,500, el más alto registrado, según cifras de su propia Secretaría de Gobernación. Dijo que tenía “otros datos”.

…

También se jactó de que la creación de empleo formal en el periodo enero-marzo aumentó a un ritmo no visto en 10 años cuando, en realidad, fue el más bajo desde 2014, según el grupo de expertos local México ¿cómo vamos?

