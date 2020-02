Corruptelas de jueces y magistrados

PUES SIN DUDA HAY DÍAS BUENOS Y MALOS, PARA EL PRESIDENTE LOS BUENOS DÍAS DE LA VENTA DE CACHITOS, SIN DUDA, LE GENERÓ UNA ENORME FELICIDAD, TAMALES DE CHIPILÍN Y OAXAQUEÑOS CON CHOCOLATE COMO BEBIDA, DIERON LA SORPRESA DE QUE ABRIÓ LOS CORAZONES GENEROSOS DE MUCHOS MULTIMILLONARIOS INVITADOS PARA LA CENA y que conste, no fue sablazo, fue tamaliza; pero apenas se reponía de la felicidad llegan las protestas femeniles y sale con un decálogo y eso no gustó a las jóvenes señoras y ancianas que cansadas de las brutalidades de los machos mexicanos y de las torpezas de los diarios que publican las fotos de esas barbaridades y encanijadas por ello, pues se lanzaron a decir que ya estaban cansadas de las violaciones, presiones, hostigamientos, brutalidades y asesinatos, y bueno, tengo hijas y esposa y pues estoy de acuerdo con las protestas y con las marchas y también, pues les miento cuando menos la madre a esos a los que el presidente ha buscado calmar en sus ansias asesinas y brutales, llamando a las madrecitas a que les regañen en vez de poner acciones de control, y Dios no lo quiera, pero sabemos que no faltan mujeres que andan pesando en hacer redadas de violadores y brutos golpeadores para darles un escarmiento tan brutal como el que ellas han recibido, y esto, pues es la violencia, y cuando un país entra en ella ni forma de pararla hasta que todo estalla.

Y si vemos que en la vida nacional un malandrín, asesino brutal, explotador, violador, secuestrador, cobra pisos y golpeador cobarde sale LIBRE por las instrucciones de los jueces que a lo mejor, digo yo, pensando mal para encontrar explicaciones a su proceder, les dieron algo de lanita en los tiempos de austeridad y la tomaron, pues cualquiera obtiene su liberación solamente se necesita abogados transas y dinero para que, siendo culpable obtenga su libertad como el LUNARES, OSCAR ANDRÉS FLORES, y bueno, ni las rabietas ni protesta de la señora Sheinbaum, conmueven a los juzgadores ni les hacen dar paso atrás con el cuento de que siguen las reglas de la ley, cuando esas reglas son brutales contra la sociedad que reclama justicia y seguridad, pero esos juzgadores pues son dogmáticos y no saben que su procede, al tiempo, genera mayor inseguridad, violencia y muertes y pienso que como de eso viven los jueces malandrines pues eso quieren, tener más clientes que les paguen y los saquen de la “austeridad”,· ya que ellos no están de acuerdo con esas locuras del presidente que, dicen ellos ,provoca la medianía y la honestidad, pues en verdad que son para protestar y dar manifestaciones para exigir que salgan esos jueces que son tienen abuela ni madrecita, porque no le hacen caso a las súplicas del presidente para que se porten bien.

Al mismo tiempo que sacaban y detenían al llorón del LUNARES, liberaron al famoso “violinista”, un viejito de 75 años que estuvo preso porque al ser asaltado para robarle su violín que es con lo que trabaja, indignado, tomo un cuchillo de un taquero cercano y picó a uno de los asaltantes que murió, y en vez de buscar a los que provocaron la tragedia y el asesinato de un hombre honesto y viejo, pues lo meten a la cárcel y lo sacan bajo el argumento, después de un año detenido, diciendo: “…el Consejo de la Judicatura Federal informa que este viernes 14 de febrero Luis Yáñez García, “El Violinista” obtuvo su libertad tras un año de permanecer preso en el penal de Chiconautla, Estado de México, por DEFENDERSE DE UN ASALTO” y el juez le impuso una fianza impagable para este pobre hombre, pues como no tenía dinero no era un buen cliente para el pinche juzgador, sin duda alguna y lo mete a la cárcel, solamente por defenderse. Y después de que los defensores públicos logran su liberación, los miembros de la Judicatura declaran, válgame Dios: “ La reforma con y para el PJF tiene como corazón a la gente; a las personas más desprotegidas, a aquellas para quienes la justicia es un privilegio y no derecho” y para que no tengamos dudas, dicen: “Agregó que el Consejo de la Judicatura Federal tiene como objetivo impostergable: “Justicia para todas las personas especialmente para las más necesitadas”, pues son pinches, diría el Tío Lolo bien encabritado, pues son tan falsos que tuvieron a este viejito por defenderse un año en la cárcel y ni siquiera le darán compensación y los gastos y dinero que no recibió por su trabajo, pero eso sí, les vale madre y ponen en libertad a un pillo verdadero, haciendo jugarretas iguales o peores a las que hiciean en contra del viejo, pero para poner en libertad la famoso pillo y asesino como lo es EL LUNARES, no importan las pruebas aportadas por la policía y Omar García, ni las protestas de la procuradora de la capital ni las protestas y enojos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum,

Y pues todos estos casos que no son nuevos y vienen arrastrados desde los tiempos del neoliberalismo, diría el clásico, pues nos dice que con todo los ciudadanos ya tenemos que andar en las calles protestando contra los malandrines y poner nuestro granito de arena al lado de las autoridades para combatir a los delincuentes de verdad y protestar seriamente en caso como el del “·violinista” o sobre las agresiones contra mujeres provocadas por maestros en las escuelas y toleradas por sus autoridades, por la brutalidades de golpeadores de mujeres y asesinos que han marcado de dolor muchos hogares en todo el país, poner un freno a las acciones o actos machistas en nuestras casas, en las calles, en las colonias, en el país, si seguimos en la indiferencia pues nos jodemos todos, ahora son otros, pero al rato a lo mejor también lo sufriremos, y hay que actuar para frenar esta ola de violencia criminal en contra de las mujeres y la impunidad que dan los jueces para poner en la calle a los verdaderos criminales, ya basta, digo yo, pero todos debemos de actuar y apoyar a las autoridades que demuestren voluntad de cambiar.