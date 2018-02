En primera lectura, pareciera que el gobierno federal cedió al chantaje del gobernador de Chihuahua y resultó derrotado ante su amenaza de convertir a la Ciudad de México en la capital de la ingobernabilidad, pero quien ganó el primer asalto, y lo hará en los siguientes días, es el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, obligado a mantener la paz en el país.

La lectura real es que, acorralado por su propia estrategia, al final, Javier Corral se dobló ofreciendo la apariencia de haber derrotado al gobierno federal.

Necesitaba una salida para escapar de su propia osadía, y se la concedieron a pesar de que el gobierno federal se arriesga a ser exhibido como débil ante un gobernador belicoso.

Será cuestión de esperar un poco para ver el desenlace.

Por lo pronto, al ceder a la entrega de 900 millones reclamados por el gobernador como supuesto incumplimiento de la Secretaría de Hacienda, quitar las multas al procurador de Chihuahua y promover la extradición del ex gobernador César Duarte, el secretario de Gobernación evitó que Corral iniciara una huelga de hambre al estilo Luis H. Álvarez o Manuel Clouthier, que convocara a la resistencia civil y que, en última instancia, amenazara con el rompimiento del Pacto Federal.

En otras palabras, que la alianza del PAN-PRD-MC incendiara a la capital del país en mayor medida que lo hizo Andrés Manuel López Obrador en 2006, con el agravante de que ahora estamos en pleno proceso electoral.

HABILIDAD POLÍTICA Y MANO FIRME

De la aparente derrota ante Corral, el gobierno del Presidente Peña Nieto obtendrá que Corral no tome la Ciudad de México, que el mandatario chihuahuense permita la reclusión del ex secretario adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez en un penal federal, que en breve éste regrese a su casa, pero además abortan los posibles citatorios al Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, a quien se acusa de regatear dinero a Chihuahua, y al ex líder nacional priísta Manlio Fabio Beltrones, al que se pretende inmiscuir en las corruptelas de Gutiérrez, si estas existieron.

Peña Nieto y Navarrete deberán pecar de estoicos en los próximos días porque Corral y sus seguidores presumirán de un triunfo que con el tiempo se verá que no obtuvieron, pero así es esto de la política, sobre todo cuando se juega a varios rounds sin límite de tiempo.

Por lo pronto, la primera meta era evitar el arribo de la caravana de Corral a la Ciudad de México, y ya se consiguió, aunque para no pasársela en blanco tiene planeada una concentración en el Ángel de la Independencia. Lo que vendrá será cuestión de habilidad política y mano firme.

Así que no nos apresuremos a calificar lo que desconocemos porque el propio Corral respiró aliviado, pues aunque su intención era llegar al extremo de la huelga de hambre y la resistencia civil, por lo menos se quedó sin sustancia para plantarse en la plancha de Zócalo capitalino y convertirse en mártir.

Ahora deberá regresar a Chihuahua, cumplir su parte y esperar.

Ya ganó, pero él sabe que no hay victorias para siempre.