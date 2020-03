‘Coronavirus’, de la indiferencia a la advertencia

Esta vez no es el AH1N1, ni las granjas porcinas de Veracruz, ni la estatua del “Niño Cero”, mandada a construir en 2009 por el ex gobernador Fidel Herrera.

Son tiempos nuevos con repeticiones del pasado. La “Cuarta Transformación” de México en su apogeo, con cambios en todo para que, como dice el vox populi, todo quede igual, quizá porque todo inicio, cuesta arriba, es algo complicado.

Así como aquel 2009 “escupíamos” al mundo nuestra Influenza porcina y nos discriminaban, hoy recibimos de él, bueno de China, el “Coronavirus” o “Covid-19”, aunque, eso sí, sin nosotros discriminar, como dijo el Presidente el jueves pasado, “por humanismo”.

Con ello se refirió al arribo a costas mexicanas de Quintana Roo del crucero “Meraviglia”, que hace días zarpó de Miami rumbo a Jamaica, donde no lo dejaron atracar ni descender a sus casi 6 mil pasajeros y tripulantes, porque en él, supuestamente, viajaba, de polizón no deseado: El causante chino de casi 3 mil muertes en varios países, en el cuerpo de algún paseante.

Con la imagen no de un avión, sino de un crucero, México entró a otra “rifa”, la del “coronavirus” que, como lo anunció el jueves pasado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de entre 500 mil posibles contagiados con síntomas, solo 12 mil 500 morirían. Malo el premio.

Así, entre que si el Gobierno Federal permitía o no el desembarque de los turistas en Cozumel, y que la población exigía que no los dejaran bajar, porque “con el dengue tenemos”, en la Ciudad de México un hombre de 35 años, que recién había regresado de Italia, daba positivo en la primera prueba aplicada la noche del jueves, pero la madrugada del viernes, en la segunda, se comprobaba su contagio.

Además de él, las autoridades sanitarias mantenían bajo observación a tres más en Sinaloa (que durante el día se comprobó su contagio), Hidalgo y el Estado de México.

El mismo jueves por la mañana, después de varias semanas evadiendo, minimizando e informando poco y a medias sobre si llegaba o no el virus, y cuándo -aunque siempre diciendo que no se trataba de algo terrorífico o letal-, López Gatell afirmaba que si se dispersara y transmitiera en forma generalizada, podrían infectarse hasta 78 millones de mexicanos.

Aclaraba que de esos, solo 10 millones de mexicanos (de 10 a 12 por ciento) presentarían síntomas, y aproximadamente 500 mil sean considerados pacientes graves.

Añadió que tomando en cuenta la tasa de mortalidad que ha presentado el también llamado “Covid-19”, de entre 2.4 y 2.6 por ciento, en México se podrían registrar un promedio de 12 mil 500 muertes.

Las cifras y los pormenores se las guardaron hasta que la situación comenzó a apretar a las propias autoridades de Salud, lo que provocó cierta inquietud en la población que desde el jueves se lanzó a la compra de “cubrebocas” y desinfectantes.

El viernes, durante su conferencia matutina, el Presidente López Obrador volvió a “serenar” a la población. “No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información”.

“Primero, estamos preparados para enfrentar esta situación del ‘coronavirus’, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos”, añadió.

Junto al Presidente, el subsecretario López-Gatell llamó a la solidaridad y la participación de todos para enfrentar los casos que se presenten y evitar los más que se puedan.

“Lo primero es la tranquilidad, pero no el ocultamiento, seguir los protocolos, las indicaciones con confianza a los médicos, a las enfermeras y a uno mismo porque el autocuidado es muy importante”. Este día, por vez primera durante varias semanas, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, estuvo presente en la conferencia matutina, y pidió mantener la calma.

LA ADVERTENCIA DE JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

El miércoles 26 de febrero, Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la ONU, casi daba un estirón de orejas a los responsables del sector Salud y, por ende, al Gobierno Federal.

“Hay que asumir que el ‘coronavirus’ (‘Covid-19’) va a llegar a México, que nos va a pegar… No tengo la menor duda”, dijo en el Senado durante la presentación de su informe por su labor ante la ONU.

Ese día, el diplomático llamó a los mexicanos a cerrar filas para hacer frente al virus chino.

“Más allá de las divisiones que pueda haber ahorita en el sector, porque lo necesitamos”, agregó.

De la Fuente pidió que ojalá el sistema de Salud eche mano de la infraestructura y, sobre todo, de los recursos humanos capacitados que tenemos, algunos de ellos expertos de la propia Organización Mundial de la Salud.

“La pregunta”, señaló, “es cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados”.

“Yo quisiera pensar que lo estamos: Hay infraestructura, gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar la importancia”.

Sus palabras fueron casi una premonición. El “coronavirus” estaba muy cerca y llegó al día siguiente con el primer caso en la Ciudad de México.

Como parecía que lo hacía al día siguiente el Gobierno Federal, el Embajador ante la ONU sugirió tomarse muy en serio las recomendaciones de la OMS y no subestimarla.

“Hasta ahora no le ha fallado. No hay que subestimarla en lo más mínimo”, recomendó.

De la Fuente advirtió que ya era inminente una pandemia, como lo había informado la Organización Mundial de la Salud.

El ex Secretario de Salud reconoció también la experiencia que México tuvo en la contención del cólera en los 90 y el A (H1N1), en 2009.

“México también tiene sus propios expertos y no están en disonancia con el expertos de la OMS, de hecho algunos son los mismos”, dijo.

La comprobación del primer caso de “coronavirus” incluso ganó la partida a la Secretaria de Salud que se preparaba para llevar a cabo prácticas de los protocolos de atención como si existieran contagios.

El martes de la semana pasada, Oliva López, titular de la Secretaría de Salud capitalina, anunció la realización de un simulacro en casas de campaña aisladas.

Ante la advertencia de la OMS sobre una posible pandemia, la funcionaria afirmó que la Capital mexicana está preparada con un plan.

López añadió que la dependencia supervisaba qué espacios de la Ciudad de México podrían brindar atención en pacientes de gravedad.

EL PESO Y LA BOLSA SE ‘ENFERMAN’

Tras confirmarse el primer caso de “coronavirus” en la Ciudad de México y varios a la espera de resultados, los nervios pasaron de los ciudadanos al terreno económico.

Desde temprana hora del viernes, la Bolsa Mexicana de Valores resintió los efectos de la propagación del virus chino al golpear las expectativas de productividad.

Durante la semana acumuló cinco bajas diarias consecutivas. El viernes descendió 0.68 por ciento, a un nivel de 41 mil 324.31 puntos, el más bajo desde agosto del año pasado.

Los reportes son parecidos a los registrados en días anteriores, siguiendo una tendencia que se generaliza a nivel mundial. En Estados Unidos, el sector financiero de Wall Street también reportaba su peor baja mensual en 11 años.

El Peso mexicano sufrió ante su par estadounidense, pues éste subió 25 centavos al menudeo, llegando a 20.12 pesos, según un reportes de bancos.

Los pronósticos fueron negativos, pues el nerviosismo en el sector económico y financiero apenas comenzaba por los casos comprobados de “coronavirus” en el país.

