Morena y su “nueva normalidad”: Corrupción, división, traición…

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los días, durante su conferencia matutina repite, como salmo, su apasionado deseo de acabar con la corrupción -la que se supone ni siquiera es tentación en su administración-, en su partido, Morena, una tormenta parece contradecirlo y hasta desmentirlo.

El encontronazo que puede hacer retumbar hasta a Palacio Nacional es, en primer plano, entre Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllar.

Tan histórico que López Obrador haya llegado a la Presidencia con abrumadora mayoría abanderando a una izquierda tutifruti, como histórico que el partido que creó y lo representa, con apenas año y medio en el poder, esté en una guerra fratricida.

Quizá a nadie sorprende que militantes de un partido estén de la greña. Ocurre en las mejores familias. Pero el caso de los morenos es más que histórico, es terrible. Además cuando la izquierda odia, odia con odio jarocho. Y sin alusiones.

No es un pleito entre el presidente nacional del partido y pepito el del estanquillo, ¡es con la secretaria general! La que se sienta a su lado en el CEN; aunque, bueno, no llevan a cabo una reunión del CEN desde hace al menos ocho meses, si no es que desde que ganó Andrés Manuel.

El asunto es grave no solo por eso, sino porque el proceso político interno para elegir a su presidente nacional, que tiene ya un retraso de casi un año, ahora se convierte en proceso judicial.

Lo que no se sabe es a cuento de qué surge este pleito en Morena, pues se suponía que la llegada en enero de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente nacional del partido era más para meter paz que hacer la guerra, pero resultó todo lo contrario.

El camino de Morena para sacar su proceso interno estaba ya delineado, incluso con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto que si no se hubiese atravesado la pandemia del Covid-19, quizá ya hasta Bertha Luján o Mario Delgado estarían al frente del partido.

O la misma Yeidckol, o Alejandro Rojas Díaz-Durán, o el que “mi dedito diga”.

¿Por qué el juicio a Polevnsky surge en tiempo fuera? ¿Habría ocurrido lo mismo en medio de la elección interna? No hay a la vista fecha para el proceso, ¿entonces el golpe no podía retrasarse?

¿Ramírez Cuéllar no fue enviado a meter paz, sino a sacar a Yeidckol, no solo de la jugada, sino, posiblemente, hasta del partido? De ser hallada culpable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá decidir sobre ello.

Más preocupante para el oficialismo, pero reconfortante para la oposición, es que la ropa sucia de Morena se esté lavando a la vista de todo el país, y que hasta el Presidente colabore poniendo las horquillas, en pleno banderazo del periodo electoral del 2021.

Pero el desencuentro de ninguna manera podría quedar ahí. Inevitablemente la cargada contra Yeidckol traerá otras batallas. Por lo pronto Ricardo Monreal ya metió las manos por ella, y decir Monreal es decir un montón atrás de él. ¿Y a quién tiene atrás Ramírez Cuéllar? ¿Al Presidente?

Por lo pronto, Morena está mostrando el cobre. Porque si después de estar al frente del partido pasan a ser funcionarios públicos, pues con ese modito del gusto por lo ajeno…

Tal vez y Polevnsky haya cometido el pecado capital, imperdonable y, sin remedio (por haber malversado casi 400 millones de pesos en contubernio con el empresario Enrique Borbolla), esté condenada a ser el estandarte de la anti-corrupción en la 4T con vistas a volver a barrer en las próximas elecciones de gobernadores y Cámara de Diputados.

El asunto podría resultar en una lección para el resto del rebaño moreno. Claro, siempre y cuando Citlali Ibáñez Camacho no tenga nada qué contar. O que aparente ser muda.

Y precisamente por eso, el asunto pinta feo, transformador.

