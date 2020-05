Llegará el momento en que AMLO no delegue acciones, sino broncas

Andrés Manuel López Obrador dice que no tiene enemigos, sino adversarios.

Ah, bueno, entonces el Presidente tiene muchos adversarios.

Pero qué necesidad, pudiendo llevar un cambio fuerte, al paso, contundente, incluso hasta sembrando la semilla para, en unos años, mostrar que México ha pasado a otro régimen, como él dice, más humano, pero sin tantas estridencias como lo hace ahora, sin tantas pretensiones de querer pasar a la Historia no como un líder, sino como un dios.

En días pasados mencionamos cómo en una semana, López Obrador cargó contra periódicos “famosos, pero sin ética”, al menos unos cinco. Enseguida contra médicos que durante la época neoliberal (la del 2018 hacia atrás, no la del 2018 en adelante) solo se dedicaron a “enriquecerse”. Y, por último, en la porción que correspondía a los ocho días en turnos, contra las mujeres que se quejan de maltrato ante la cuarentena.

A la par, pero esto sí dosificado desde hace dos meses, sin contar las versiones del año pasado, y otras cuando se dirigía a la “minoría rapaz”, se ha enfrascado, un día sí y otro también, en una pelea encarnizada con el sector empresarial.

En esta pelea, en la que el Presidente afirma que ya está separado el poder económico del poder político, ha unido en su contra a las más grandes agrupaciones empresariales del país como el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Canacintra, el Consejo Mexicano de Negocios, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas.

Individualmente algunos empresarios se han desmarcado de estas centrales de la iniciativa privada para aspirar a las canonjías que todo gobierno aparta para el sector que, en apariencia, se hace a las ideas del nuevo régimen, pero que en realidad se apresta a sacarle jugo porque sus empresas resultan ad hoc a la obra pública.

El principal, bastante conocido, Carlos Slim, pero también otros como Alberto Bailléres.

El caso es que está demostrado que el Presidente no quiere a los empresarios; claro, salvo aquellos que sostengan su “régimen” bajo el pacto no tan privado de “dame y te doy”.

Y como cantó José Alfredo “la distancia entre los dos / es cada día más grande”…

Aunque no se puede hablar de que “de tu amor y de mi amor / no está quedando nada”, pues la verdad es que desde que fueron catalogados como “mafia del poder” bajo la supuesta orden de Carlos Salinas (de la que Slim no escapa) no los puede ver ni en pintura.

Pero todo se agudizó a raíz de la pandemia de Covid-19, cuyo golpe mayor, más allá del sanitario, todavía ni siquiera se sopesa.

Desde hace dos meses, López Obrador ha negado al sector empresarial su participación en el plan de reactivación económica, a pesar de que la iniciativa privada ha diversificado sus propuestas.

Después vino el reclamo del Presidente a al menos 15 empresarios “machuchones” que, aseguró, deben al erario 50 mil millones de pesos.

Se sumó a ello el acuerdo que empresarios lograron con el Banco Interamericano de Desarrollo de ofrecer créditos a microempresas, lo que López Obrador tomó como una intromisión a lo que considera que solo él puede decidir. Pero, sobre todo, porque interfería con su plan de otorgar millones de créditos de 25 mil pesos (1,000 dólares) que finalmente fueron despreciados.

Y por si queremos saber más, dos controversias se suman a la larga lista, el acuerdo de la Secretaría de Energía de bloquear proyectos renovables de energía limpia que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad.

Este lunes, López Obrador “cucó” a los empresarios a que en lugar de demandar, pidan disculpas y acepten que se excedieron.

Pero por si faltara la cereza al pastel, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, hizo la fina propuesta de dar más facultades al INEGI para meterse hasta la cocina del patrimonio de los mexicanos, principalmente los ricos, los empresarios.

Este martes, el Presidente, durante la “mañanera” de Palacio Nacional, iluminó: “El gobierno no está en contra de los empresarios, queremos que sigan participando; en lo que no estamos de acuerdo es en la riqueza malhabida”.

Menos mal.