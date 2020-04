La segunda victoria de AMLO, a la espera, ahora sí, de otro México

Para fortuna de los mexicanos, el nuevo coronavirus no destruye instituciones, ni las “manda al diablo”. Esas están ahí y se levantaron hace décadas, casi desde la “tercera transformación”

Toda emergencia es superable, y México tiene varias pendientes desde mucho antes del coronavirus SARS-coV-2, durante el primer año y casi cinco meses de “Cuarta Transformación” y, por supuesto, desde antes de esta administración.

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es “todólogo”, como dice, ha augurado que “a pesar de los pesares” saldremos de esta, y hasta vaticinó que pasando la emergencia convocará a que nos abracemos en las plazas públicas.

El pensamiento más elemental es que todo tiene remedio.

Ya lo había dicho en otro artículo, ni el país con más calamidades en la Tierra (epidemias, guerras, dictaduras, apartheid) ha desaparecido.

En esas mismas, López Obrador no se cansa de afirmar que “por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, hemos resistido todas las calamidades, epidemias, terremotos, inundaciones, malos gobiernos, neoliberalismo, saqueos, y estamos de pie y vamos a seguir estando de pie, por la grandeza de México”.

Y la verdad es que tiene razón. Pero no por nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, ni por un supuesto ADN distinto al resto de los humanos, sino porque ante la desgracia, del nivel que sea, no queda de otra que sobrevivir.

Por ello, y porque, además, efectivamente, hay dinero, pero sobre todo, porque después de la epidemia quedarán millones de manos; estarán los mismos empresarios ricachones, en pleito o no, separados o no, por el mismo gobierno y, sobre lo que quede y como quede, se reactivará el turismo, los centros comerciales, los restaurantes, el comercio informal, pues no nos llevaría más de un mes en volver “a la normalidad”.

No es broma, pero tampoco somos el Ave Fénix. López Obrador debiera hacer un reconocimiento a los gobiernos anteriores, más al priísta, de que haya creado la totalidad de la infraestructura existente hoy en el país, ni siquiera pensando en ninguna “transformación”, sobre la que se montaron los 12 años del PAN, y el año y cinco meses que lleva su gobierno, porque a la fecha no ha creado ninguna.

Porque construir una refinería no es crear Pemex. Petróleos Mexicanos se creó hace casi un siglo. Ni construir un mini aeropuerto en Santa Lucía es levantar una nueva terminal “Benito Juárez”.

Tampoco arremeter contra territorios vírgenes indígenas para instalar el Tren Maya es armar Ferrocarriles Nacionales de México.

Aun cuando a López Obrador le asista la razón de que a través de los años y las décadas, esta infraestructura haya sido utilizada para enriquecer a unos cuantos y crear un cúmulo de pobreza irresponsable e inaceptable.

Para eso fue electo Presidente de la República el 1 de julio de 2018, para eso hoy tiene la responsabilidad de enderezar las cosas, algo que todavía no se ve.

Y porque después del Covid-19 dirá él, y así lo aceptaremos, que vencimos la tragedia, gracias a su sapiencia y tranquilidad, a los científicos, al ejército de médicos y enfermeras que enfrentaron la muerte a pesar de la herencia del pasado de no dejar equipos para ellos.

Y con o sin referéndum de Revocación de Mandato será como su segunda victoria nacional en menos de dos años, concluirá, “haiga sido como haiga sido”, su sexenio.

Mientras ante la tragedia masiva un pueblo no se extinga, los sobrevivientes siempre cantarán victoria, y aplaudirán a quien soportó y controló.

A eso le tira Andrés Manuel y eso pasará. Qué tanto es tantito.

Todavía no sabemos hasta cuándo realmente habrá un cambio verdadero, visible, sin artimañas políticas y verbales, en México para poder pronunciar con toda la extensión que se vive una “cuarta transformación”, pero este año seguramente no.

Creemos que, como la propia curva del nuevo coronavirus, la de López Obrador y su partido, Morena, todavía no llega a su punto más alto para comenzar a declinar.

El próximo sexenio también será de ellos (esperemos que sin reelección), seguramente con una “transformación” sabrá Dios en qué forma, y de a cómo nos toque.

Por lo pronto, su segunda victoria está casi cantada “como anillo al dedo”. Solo nos falta ver otro México, certero, no equivocado.