¿Entendería AMLO a Herrera?: “Es la situación más retadora desde la Gran Depresión de 1929”

Puede ser que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lea los editoriales de Financial Times, ni los de El Universal, ni los de Reforma, y hasta casi lo dábamos por un hecho.

La información, tan disímbola, que debe recibir un Jefe de Estado a diario, sobre todo, en un tiempo de emergencia que conjunta tantos dolores de cabeza, debe ser abrumadora.

Su equipo deberá pormenorizarla y entregarle lo que los parámetros establecidos anticipadamente indiquen, es decir, lo que convenga escuchar o leer al Presidente.

Pero pensamos que el Presidente tampoco lee los editoriales de The New York Times o, tal vez, solo algunos para no desairar a su amigo Carlos Slim que mantiene ya un bajo porcentaje de acciones en el periódico estadounidense.

El caso es que esto del nuevo coronavirus y la pandemia en el mundo de Covid-19, se está convirtiendo en algo, psicológicamente, destructivo en muchos rubros.

Y uno de los más preocupantes, si no es que el más, es el económico.

Desde hace ya un tiempo, López Obrador tampoco las trae mucho consigo con el periódico español el País por distintos editoriales y notas.

Este miércoles, para variar, aunque es un ensayo, el diario español, publicó un trabajo de Viridiana Ríos, que anuncia en su página principal web con el siguiente “lead”: “México tiene una larga historia de aumentar el gasto público durante las crisis para beneficiar a millonarios. Tratando de evitarlo, pero sin proponer una alternativa, el Presidente cava su tumba”…

En honor a la verdad, en el campo mediático no existe un precedente inmediato de medios que elogien, con estadística en la mano, los pronósticos del Presidente. Ni siquiera de medios afines a su mezclada ideológica, verbigracia, La Jornada. A lo más, publican sus expresiones y “sus otros datos”.

En principio, porque hasta a esos medios mete en apuros, pues tan simple como que no presenta planes, ni estrategias, con análisis estructurados que conlleven realmente a una ruta distinta, en este caso a la reactivación económica.

¿Qué se ha escuchado al Presidente como propuesta para salvar al país de lo que a otros vuelve locos?

Pues 1 millón de créditos a la palabra por 25 mil pesos a empresas familiares.

También apoyos directos a 8 millones de adultos mayores, para lo cual cuenta, afirma, con 41 mil millones de pesos.

El problema es que dentro de ese esquema tan limitado, deja fuera no solo a los empresarios, sino a un sinfín de desempleados que generará la epidemia en México. Y, seguramente, a un tanto más de mexicanos que no caben en ese sector.

Pero, lo más importante y preocupante, es que no se ve dónde está el elemento reactivador.

Quizá nadie le ha dicho al Presidente, pero, como Hugo López-Gatell dijo un día de estos sobre los cubrebocas y guantes usados por los ciudadanos, “es dinero tirado a la basura”.

¿Un crédito de 25 mil pesos? Eso servirá, apenas, para quien lo obtenga, para liquidar sus deudas y re-adquirir parte de lo perdido, si no es que para otra cosa, menos para invertir. Además de que nunca lo van a pagar.

En fin, que quizá la mejor advertencia la hizo quien por fin apareció luego de varios días de ausencia, mientras las matemáticas hacen que muchos se coman las uñas, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Al hacer referencia sobre la reunión virtual de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20, expresó claramente:

“Reconocemos que los efectos económicos del Covid-19 son la situación más retadora para la economía mundial desde la Gran Depresión de 1929”.

Es decir, desde hace casi un siglo.

“En México aún no llegamos a la Fase 3 (pero quizá este jueves sí), que será el momento más crítico, por lo que requeriremos instrumentos y medidas flexibles para adaptarnos a situaciones nuevas”, encriptó Herrera.

Entender el mensaje del Secretario de Hacienda es detallar mil cosas. Es cuadrar cientos de cosas.

¿Ya alguien se lo habrá descifrado al Presidente Lópéz Obrador?

¿Ya lo habrá entendido así él?

Ahora sí que el tiempo apremia.

[email protected]