¿En serio seguirán culpando al pasado de tanta matanza?

A como van las cosas es muy difícil que se cumpla la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que para el 1 de diciembre la violencia en el país esté controlada.

Lo hemos repetido muchas veces, el crimen organizado le tiene tomada la medida al actual Gobierno Federal. Como no le entra al toro, culpando al pasado, pues se sirve con la cuchara grande.

Y los malos tienen razón, no hay quien los hostigue, al contrario, cada mañana desde Palacio Nacional les envían besos, no balazos.

Es decir, andan como Pedro por su casa.

Ya hasta ciudadanos se dan el lujo de agarrar a huevazos a miembros de la Guardia Nacional, o de retener a militares, y hasta de maldecir a cualquier corporación policiaca.

La maña, porque ya no es otra cosa, de echar la culpa a los sexenios pasados de todo lo que no pueden solucionar, se ha convertido en su única respuesta.

Por ejemplo, ayer Ricardo Monreal volvió a culpar al pasado del recorte a las pensiones bajo la Ley del IMSS 1973. “Es un asunto heredado”, dijo.

Y así se la pasan.

¿No imaginarán, no recapacitarán, que a muchos mexicanos, más de los que imaginan, ya dan pena?

Sin embargo, en un asunto tan prioritario como la inseguridad, lo que debe imperar es la alta responsabilidad, pues se está en peligro de que los “culiacanazos” o ataques como el de las familias LeBarón y Langford puedan repetirse.

Y tomarle la medida al actual Gobierno Federal es que imperen, semana tras semana, las matanzas en un sinfín de bares y restaurantes, fiestas, reuniones.

La cuota ya está calada, de cinco muertos para arriba.

Claro, como el de ayer en Uruapan, Michoacán, donde la masacre fue en un negocio de videojuegos, y donde debe suponerse que la mayoría de los que asisten son menores.

El caso es que el hecho se suma a lo que ocurre cada ocho días. Esta vez fueron ocho hombres los asesinados a balazos, dos de ellos menores de edad.

¿Importará algo una nueva masacre? ¿Cuál es la lógica de ver la muerte de mexicanos por doquier, encogerse de hombros y decir “ay, otra vez el pasado”?

A manera de hacer entender al Gobierno Federal que la responsabilidad ya es de ellos, es momento de adjetivar cada vez que rehúyan.

Por ejemplo, decir: “Un ataque más del pasado en el presente”. O “masacran a otros mexicanos, desgraciado pasado”. O “ejecutan a tantos en tal estado, pero requerimos que esto lo acabe el pasado”.

Bueno, ¿y si traemos al pasado para que le ayude al presente?

La urgencia es que alguien debe ponerle fin a la violencia, a la inseguridad, a las masacres, a la burla… pero ¿quién?…

